ליגה אנגלית 25-26
253-1810ארסנל1
198-2010מנצ'סטר סיטי2
1814-1810ליברפול3
1814-1710בורנמות'4
178-1710טוטנהאם5
1711-1810צ'לסי6
177-119סנדרלנד7
1716-1710מנצ'סטר יונייטד8
169-1410קריסטל פאלאס9
1515-1710ברייטון10
1510-910אסטון וילה11
1316-1410ברנטפורד12
1211-1010ניוקאסל13
1114-1210פולהאם14
1112-99אברטון15
1117-910לידס16
1019-1210ברנלי17
721-1010ווסטהאם18
619-710נוטינגהאם פורסט19
222-710וולבס20

אקס ברצלונה שפורח בברזיל ומושך עניין באנגליה

ויטור רוקה שנרכש בעבר על ידי הקטלונים ב-40 מיליון אירו, חווה עונת שיא בפלמייראס עם 17 שערים ומעורר עניין ביונייטד. וכמה בארסה תוכל להרוויח?

|
ויטור רוקה (IMAGO)
ויטור רוקה (IMAGO)

ויטור רוקה חווה תחייה מחודשת בברזיל. לאחר עונה מאתגרת בספרד עם ברצלונה ובטיס, החלוץ החליט לשוב למולדתו ולהצטרף לפלמייראס, החלטה שהתבררה כהצלחה מקצועית. רוקה מציג את היכולת שהפכה אותו לשם מבוקש בעבר, והוביל את קבוצתו לגמר גביע הליברטדורס. לפי דיווח ב־’ספורטס אילוסטרייטד’, מנצ'סטר יונייטד עוקבת מקרוב אחר התפתחותו ומתכננת להגיש הצעה בסך 50 מיליון אירו.

החלוץ בן ה-20, שעשוי להיכלל בקרוב בסגל נבחרת ברזיל של קרלו אנצ'לוטי למשחקי הידידות הקרובים, מציג שוב את היכולת שאפיינה אותו בעבר. פלמייראס שילמה עבורו לברצלונה 25 מיליון אירו ועוד חמישה מיליון בבונוסים, תמורת 80 אחוז מכרטיס השחקן, סכום שהפך את רוקה לרכש היקר בתולדות הכדורגל הברזילאי. המועדון גם שמר לו על שכרו המקורי, מה שהפך אותו לאחד המשתכרים הגבוהים ביבשת.

לאחר פתיחה לא יציבה, רוקה שב להפגין את היכולת שהובילה את ברצלונה להחתימו מלכתחילה ב-40 מיליון אירו. הוא הפך לשחקן מפתח בפלמייראס ומכוון כעת לחלום הגדול, מקום בסגל ברזיל למונדיאל הקרוב. בשל כך, גם הוא וגם סביבתו אינם ממהרים לחזור לאירופה, ומעדיפים להשלים את העונה הנוכחית עם פלמייראס עד יוני לפני שיבחנו מעבר חדש, בתנאי שיושג הסכם כספי הוגן בין הצדדים.

ויטור רוקה בפעולה (IMAGO)ויטור רוקה בפעולה (IMAGO)

בברצלונה מודעים היטב להתפתחויות סביב רוקה. במועדון סבורים שלא גילו סבלנות מספקת בתקופה הקשה שעבר, אך כיום מתמקדים בפוטנציאל הרווח הכלכלי שנותר בידיהם. אם פלמייראס תזכה בגביע הליברטדורס, בארסה עשויה לקבל מיליון אירו נוספים כבונוס.

לפי ההסכמות הקיימות, לבארסה נותרו 20 אחוז מזכויות השחקן, חלק שיכול להניב לה רווח משמעותי במקרה של מכירה עתידית. אם מנצ'סטר יונייטד או קבוצה אחרת מהפרמייר ליג אכן תשלם 50 מיליון אירו, היא תכניס מהמכירה כ-10 מיליון אירו. בקטלוניה מבינים יותר ויותר כי למרות שההחתמה לא הניבה הצלחה מקצועית, היא עשויה להפוך לעסקה רווחית בטווח הארוך.

ויטור רוקה במדי ברצלונה (IMAGO)ויטור רוקה במדי ברצלונה (IMAGO)
