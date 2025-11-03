התאוששה: מכבי פ"ת גברה 0:1 על הפועל רעננה

המחזור ה-11 בליגה הלאומית ננעל לו היום (שני), לאחר שקיבלנו שלושה משחקים במקביל: מכבי פתח תקווה גברה 0:1 על הפועל רעננה, הפועל חדרה ומכבי הרצליה סיימו ב-2:2 והפועל כפר סבא ניצחה 0:2 את עירוני מודיעין.

מכבי פתח תקווה – הפועל רעננה 0:1

מוליכת הליגה הצליחה להתאושש מההדחה הכואבת בגביע, כשהפסידה 0:1 למ.ס דימונה, המלאבסים חזרו טוב לליגה וניצחו את את הקבוצה מהשרון 0:1 לאחר שער של עידו כהן. זהו המשחק השמיני ברציפות של חניכיו של נועם שוהם ללא הפסד. לעומתם, האדומים מרעננה הגיעו לאחר ניצחון בגביע 0:1 מול מכבי בני ג’דיידה אך לא הצליחו להמשיך ביכולת הטובה. הניצחון הגדיל את הפער בפסגה ל-4 נקודות והפועל רעננה ממשיכה להסתבך בדרך לתחתית.

דקה 25: שער! מכבי פתח תקווה עלתה ליתרון 0:1: כדור גובה קצר ונהדר, הונח על ראשו של עידו כהן שנגח את הכדור פנימה

עידו כהן חוגג את השער (שחר גרוס)

שחקני מכבי פ"ת חוגגים (שחר גרוס)

עידו כהן והשחקנים חוגגים (שחר גרוס)

עידו כהן חוגג (שחר גרוס)

שחקני מכבי פתח תקווה חוגגים (שחר גרוס)

הפועל חדרה – מכבי הרצליה 2:2

המשחק הכי פורה היום שוחק בעפולה ובו היו ארבעה שערים. החדרתים הגיעו על מנת למחוק את ההפסד הכואב 4:3 בגביע למ.כ שדרות, לעומתם הצהובים, שנראים נהדר בליגה, ניצחו 0:2 את הפועל עכו ועברו לשלב הבא בגביע המדינה. התיקו גרם לכך שהפער מהמקום הראשון גדל עבור ההרצליינים, אך החדרתים ממשיכים להסתבך בחלק התחתון של הטבלה.

דקה 17: שער! מכבי הרצליה עלתה ליתרון 0:1: כדור רוחב שטוח הגיע לטל נעים, השחקן בעט את הכדור ממרכז הרחבה והעלה את הצהובים על לוח התוצאות

דקה 45: שער! הפועל חדרה השוותה ל-1:1: כדור ניתז לרגליו של עידו קרבס לאחר כדור רוחב, ושחקן החדרתים דחק את הכדור מקרוב

דקה 65: שער! מכבי הרצליה עלתה ל-1:2: לאחר עבירה ברחבה, האורחים קיבלו פנדל, אילון ירושלמי ניגש לבעוט והבקיע בבעיטה לכיוון החיבור השמאלי

דקה 89: שער! הפועל חדרה השוותה ל-2:2: ממש כמה רגעים לסיום, הרמה נהדרת הגיע לראשו של אחמד חלאילה שנגח אך השוער הדף, הכדור הגיע לראשו גם בפעם השנייה ושם הכדור נכנס

הפועל כפר סבא – עירוני מודיעין 0:2

באצטדיון לויטה קיבלנו מאבק של מרכז טבלה. המארחת שנראית לא רע העונה, הגיעה לאחר ניצחון במחזור האחרון את הפועל כפר שלם במשחק חוץ חשוב, לעומתם, עירוני מודיעין הגיעה על מנת למחוק הפסד 3:1 מול מכבי אחי נצרת שהדיח את העולה החדשה ללאומית מהגביע. הניצחון של הירוקים העניק להם עלייה עד למקום החמישי בטבלה, לעומתה האורחת נשארה במקום.

דקה 24: שער! הפועל כפר סבא עלתה ליתרון 0:1: כדור רוחב נהדר, הגיע לראשו של חוליו סזאר שנגח את הכדור בחוזקה פנימה

דקה 37: כרטיס אדום! עירוני מודיעין נותרה ב-10 שחקנים: בן יחזקאל ביצע עבירה ברחבת שוער קבוצתו לפני בעיטה חופשית של האורחת, ראה את הכרטיס האדום וירד מהמגרש

דקה 85: שער! הפועל כפר סבא עלתה ל-0:2: יואב קורן קיבל את הכדור מחוץ לרחבה ושלח בעיטה חזקה לכיוון הרשת