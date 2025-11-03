יום שלישי, 04.11.2025 שעה 00:31
כדורגל ישראלי

חשד: בכירים בספורט מעורבים בפרשת שחיתות

חוקרי להב 433 פשטו על וינגייט ועיכבו לחקירה בכירים במכון ובספורט הישראלי, זאת לאור חקירה סמויה שנמשכה שנתיים. כל החשדות והפרטים המלאים בפנים

|
ניידת משטרה (חגי מיכאלי)
ניידת משטרה (חגי מיכאלי)

גל מעצרים רחב במסגרת פרשת שחיתות. הבוקר (שני) פשטו חוקרי להב 433 על בתיהם של חשודים בפרשה החמורה, בה מעורבים כ-350 נחקרים, בהם בכירים מעולם הספורט ובמכון וינגייט.

ל-ONE נודע כי בשעת בוקר מוקדמת פשטו שוטרים על מכון וינגייט ועיכבו לחקירה גורמים בכירים בספורט הישראלי. בין המעוכבים לחקירה ישנם בכירים בספורט הישראלי ובמכון הלאומי לספורט.

מהמשטרה נמסר כי שוטרי היחידה הארצית לחקירות הונאה בלהב 433 עצרו ועיכבו הבוקר 8 חשודים בחשד לשוחד, מרמה והפרת אמונים, הלבנת הון ועבירות מס, כש-27 נוספים עוכבו לחקירה. החקירה הסמויה החלה לפני כשנתיים.

מכון וינגייט (מערכת ONE)מכון וינגייט (מערכת ONE)

על פי החשד, בכירים בהסתדרות, ברשויות המקומיות, בחברות ובתאגידים ממשלתיים היו מעורבים בקבלת שוחד וטובות הנאה מאנשי עסקים, בתמורה לקידום עסקיהם ולעשיית רווח. הבוקר, עם המעבר לחקירה גלויה, עצרו ועיכבו השוטרים חשודים בבתים ובמשרדים, תפסו כסף ורכוש והובאו לחקירה במשרדי להב 433.

בהמשך היום, בהתאם לצורכי החקירה, יובאו חלק מן החשודים להארכת מעצר בבית משפט השלום בראשון לציון. במשטרה ציינו כי החקירה עודנה נמשכת וצפויים להיחקר חשודים נוספים בימים הקרובים, החקירה מלווה על ידי המחלקה הכלכלית של פרקליטות המדינה. 

ראש להב 433, ניצב מני בנימין, אמר: “הבוקר הפכה לגלויה, חקירה סמויה שנמשכה כשנתיים, במסגרתה נחשפו חשדות לעבירות מתחום טוהר המידות, אשר בוצעו לכאורה על ידי נושאי משרה בשירות הציבורי ובמשק הישראלי. מהחקירה עד כה, מצטיירת תמונה, המלמדת על יחסי תן וקח בין אנשי עסקים וגורמים שונים במגזר הציבורי. יחידת להב 433 על שלל שוטריה וקציניה, תמשיך במקצועיות ובערכיות במאבק הבלתי מתפשר בשחיתות הציבורית”.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןרגע מביך: הקמיע הגיע שיכור וסולק מהמגרש
רגע מביך: הקמיע הגיע שיכור וסולק מהמגרשנגןההשחלה של מרסלו בקינגס ליג תזכר לדורות
חייבים לראות! ההשחלה של מרסלו בקינגס ליגנגןלאמין בדרך לרכוש את הבית של פיקה ושאקירה
לאמין בדרך לרכוש את הבית של פיקה ושאקירהנגןכמה זה שווה? אוסף החולצות המטורף של שכטר
כמה זה שווה? אוסף החולצות המטורף של שכטר
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */