יום שני, 03.11.2025 שעה 10:58
כדורגל עולמי  >> ליגה ספרדית
ליגה ספרדית 25-26
3010-2611ריאל מדריד1
2513-2811ברצלונה2
2310-2211ויאריאל3
2210-2111אתלטיקו מדריד4
1912-1811בטיס5
1813-1511אספניול6
1713-1211חטאפה7
1510-1111אלאבס8
1413-1211אלצ'ה9
1414-1211ראיו וייקאנו10
1413-1111אתלטיק בילבאו11
1314-1311סלטה ויגו12
1319-1711סביליה13
1216-1311ריאל סוסיאדד14
1012-910אוססונה15
920-1511לבאנטה16
918-1111מיורקה17
920-1011ולנסיה18
719-710אוביידו19
724-1011ג'ירונה20

מרסלו ירד בזעם: בברצלונה זה תמיד אותו דבר

קלאסיקו: כוכב העבר של ריאל הוכשל ולא קיבל פנדל בקינגס ליג: "באתי בשביל השואו, זה מכוער". פיקה: "הוא מתלונן, זה ב-DNA של מי ששיחק בלבן". צפו

|
מרסלו (צילום מסך)
מרסלו (צילום מסך)

כוכב העבר של ריאל מדריד, מרסלו, כיכב בקינגס ליג והזכיר נשכחות, אבל ההופעה שלו הסתיימה עם תלונות על השיפוט בליגה, שכדאי להזכיר – הוקמה על ידי אגדת ברצלונה, ג’רארד פיקה, שפגש אותו כיריב פעמים רבות בקלאסיקו. “מרסלו התפוצץ אחרי שלא קיבל פנדל וירד מהמגרש", נכתב בעיתון ‘ספורט’ הקטלוני.

מרסלו שכבש במדי קבוצתו, Skull FC, בהפסד 5:3 ל-xBuyer שהדיח אותה, הוכשל ברחבה במחצית השנייה על ידי מריו רייס. הברזילאי דרש פנדל, אך לאחר בדיקה מהירה קבעו השופטים כי מדובר בקרן בלבד.

מרסלו הזועם לא הסתיר את תסכולו, סימן בידיים לעבר צוות השיפוט, ביקש חילוף וירד מהמגרש בזעם. "הגעתי ממדריד בשביל השואו, אבל זה מכוער", אמר לאחר המשחק, "עשו עליי פנדל ברור, וזה מלכלך את הכול. אדבר עם פיקה. נראה כאילו עשו את זה כדי להרגיז אותי. זה היה כל כך ברור, והם אפילו לא רצו לבדוק. שיהיה, שימשיך השואו".

מרסלו לא מקבל פנדל ויורד מהמגרש בזעם

מרסלו לא נרגע גם בהמשך, שיתף סרטון של המהלך ברשתות החברתיות וכתב מסר שהזכיר נשכחות מימי הקלאסיקו ההם: "בברצלונה זה תמיד אותו דבר, כבר הרבה זמן. התרגלנו לזה. צריך להוסיף משהו?".

ואם כבר משחקי הקלאסיקו ההם מהעבר, עוד לפני אותה עבירה והכעס של מרסלו, פיקה דיבר במהלך השידור כשהראו את הברזילאי וכאילו חזה את העתיד. “מרסלו כבר מתלונן, אני חושב שזה ב-DNA של שחקנים שלבשו לבן", אמר בלם העבר של בארסה.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןההשחלה של מרסלו בקינגס ליג תזכר לדורות
חייבים לראות! ההשחלה של מרסלו בקינגס ליגנגןלאמין בדרך לרכוש את הבית של פיקה ושאקירה
לאמין בדרך לרכוש את הבית של פיקה ושאקירהנגןכמה זה שווה? אוסף החולצות המטורף של שכטר
כמה זה שווה? אוסף החולצות המטורף של שכטרנגןכמעט ונרטבה: שדרית הקווים ברחה מהממטרות
כמעט ונרטבה: שדרית הקווים ברחה מהממטרות
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */