"יש כמה מנג'רים בפנטזי שלא מרוצים מהחילוף"

מנצ’סטר סיטי חזרה אמש (ראשון) למסלול הניצחונות עם 1:3 ביתי על בורנמות’ במסגרת המחזור ה-10 בפרמייר ליג, והתקדמה למקום השני בטבלה. את הסיפור המרכזי סיפק כרגיל ארלינג הולאנד, שכבש צמד שערים והוביל את האלופה לניצחון מוצדק, כשניקו או’ריילי חתם את התוצאה.

בין שני שעריו של הנורבגי, טיילר אדמס איזן זמנית לבורנמות’, אך היתרון של האורחת החזיק מעמד דקות ספורות בלבד. סיטי, ששלטה לחלוטין במחצית הראשונה, נאלצה להתמודד עם לחץ של האורחים בתחילת המחצית השנייה, אך סגרה עניין עם השער השלישי בדקה ה-60, לאחר ששותפות בין פיל פודן לאו’ריילי הסתיימה בבעיטה חדה לפינה.

בסיום, בתקשורת האנגלית לא חסכו שבחים מהכוכב הגדול של פפ גווארדיולה. החלוץ לשעבר אלן סמית’ אמר: “אם למישהו עוד היו ספקות לגבי היכולת של מנצ’סטר סיטי העונה, היום הם נעלמו. זו הייתה תצוגת עוצמה של קבוצה עם אמירה”.

שחקני מנצ'סטר סיטי חוגגים (IMAGO)

בתום המשחק נצפה גווארדיולה מחבק את הולאנד בחום, כשזה כבר עם 13 שערים העונה בליגה. באנגליה ציינו כי רק שני שחקנים בתולדות הפרמייר ליג כבשו כמות כזו או יותר לאחר עשרה מחזורים, לס פרדיננד בעונת 1995/96 והולאנד עצמו בעונת הבכורה שלו (2022/23), אז הבקיע 15.

הנורבגי, שתועד מחייך ביציאה מהמגרש, התייחס גם הוא לניצחון ולחילוף המוקדם שלו: “כנראה שיש כמה מנג’רים בפנטזי שלא מרוצים שהוחלפתי”, אמר בהומור. "ניצחון חשוב. זה טוב לחזור לנצח אחרי הפסד חוץ רע. היה נחמד. ניסיתי לתרום לקבוצה על ידי ביצוע התפקיד שלי. טוב לנצח. עכשיו מצפים לנו עוד שני משחקים חשובים, אז צריך להמשיך ולהתרכז”, הוסיף.

ראיין צ'רקי וארלינג הולאנד חוגגים (IMAGO)

“לא הבקעתי במשחק הקודם. אני מנסה לעזור לקבוצה לנצח, זה היעד שלי, וזה לא משנה אם זה באמצעות שערים או בזכייה במאבקים. אני רוצה לעזור לקבוצה להשתפר, זו העבודה שלי", סיכם.

שי גיבן, שוער ניוקאסל ומנצ'סטר סיטי בעבר, החמיא בגדול: "להולאנד יש שאיפות להיות החלוץ הטוב ביותר בתולדות הפרמייר ליג, השחקן הטוב ביותר בתולדות נורבגיה, וכנראה גם השחקן הטוב ביותר בעולם. הדברים שהוא עושה מחוץ למגרש, הוא מקצוען אמיתי ברמות הכי גבוהות".

הולאנד הגיע עם הצמד הזה ל־98 שערי פרמייר ליג ב־107 משחקים בלבד, מרחק שניים בלבד מהגעה ל־100, נתון שממחיש שוב את הקצב הבלתי אנושי של המכונה של סיטי.

שחקני מנצ'סטר סיטי חוגגים (IMAGO)

סיטי טיפסה בזכות הניצחון מהמקום השמיני לשני, בעוד בורנמות’ ספגה את הפסדה השני בלבד העונה וירדה למקום הרביעי, אך באנגליה הסכימו: הערב הזה שוב היה כולו של הולאנד.