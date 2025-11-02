יום ראשון, 08.02.2026 שעה 05:18
ליגה אנגלית
ליגה אנגלית 25-26
5617-4925ארסנל1
4723-4924מנצ'סטר סיטי2
4727-3625אסטון וילה3
4436-4625מנצ'סטר יונייטד4
4328-4525צ'לסי5
3933-3924ליברפול6
3934-3925ברנטפורד7
3728-2825אברטון8
3629-2725סנדרלנד9
3437-3525פולהאם10
3444-4125בורנמות'11
3336-3525ניוקאסל12
3132-3424ברייטון13
2935-3525טוטנהאם14
2929-2524קריסטל פאלאס15
2943-3425לידס16
2638-2525נוטינגהאם פורסט17
2348-3125ווסטהאם18
1549-2525ברנלי19
848-1625וולבס20

"יש כמה מנג'רים בפנטזי שלא מרוצים מהחילוף"

הולאנד אחרי הצמד ב-1:3 של סיטי, בדרך ל-98 שערי פרמייר ליג. באנגליה החמיאו לחלוץ ולתכולים: "אם למישהו היו ספקות, הן נעלמו. תצוגה עוצמתית"

|
ארלינג הולאנד (IMAGO)
ארלינג הולאנד (IMAGO)

מנצ’סטר סיטי חזרה אמש (ראשון) למסלול הניצחונות עם 1:3 ביתי על בורנמות’ במסגרת המחזור ה-10 בפרמייר ליג, והתקדמה למקום השני בטבלה. את הסיפור המרכזי סיפק כרגיל ארלינג הולאנד, שכבש צמד שערים והוביל את האלופה לניצחון מוצדק, כשניקו או’ריילי חתם את התוצאה.

בין שני שעריו של הנורבגי, טיילר אדמס איזן זמנית לבורנמות’, אך היתרון של האורחת החזיק מעמד דקות ספורות בלבד. סיטי, ששלטה לחלוטין במחצית הראשונה, נאלצה להתמודד עם לחץ של האורחים בתחילת המחצית השנייה, אך סגרה עניין עם השער השלישי בדקה ה-60, לאחר ששותפות בין פיל פודן לאו’ריילי הסתיימה בבעיטה חדה לפינה.

בסיום, בתקשורת האנגלית לא חסכו שבחים מהכוכב הגדול של פפ גווארדיולה. החלוץ לשעבר אלן סמית’ אמר: “אם למישהו עוד היו ספקות לגבי היכולת של מנצ’סטר סיטי העונה, היום הם נעלמו. זו הייתה תצוגת עוצמה של קבוצה עם אמירה”.

שחקני מנצשחקני מנצ'סטר סיטי חוגגים (IMAGO)

בתום המשחק נצפה גווארדיולה מחבק את הולאנד בחום, כשזה כבר עם 13 שערים העונה בליגה. באנגליה ציינו כי רק שני שחקנים בתולדות הפרמייר ליג כבשו כמות כזו או יותר לאחר עשרה מחזורים, לס פרדיננד בעונת 1995/96 והולאנד עצמו בעונת הבכורה שלו (2022/23), אז הבקיע 15.

הנורבגי, שתועד מחייך ביציאה מהמגרש, התייחס גם הוא לניצחון ולחילוף המוקדם שלו: “כנראה שיש כמה מנג’רים בפנטזי שלא מרוצים שהוחלפתי”, אמר בהומור. "ניצחון חשוב. זה טוב לחזור לנצח אחרי הפסד חוץ רע. היה נחמד. ניסיתי לתרום לקבוצה על ידי ביצוע התפקיד שלי. טוב לנצח. עכשיו מצפים לנו עוד שני משחקים חשובים, אז צריך להמשיך ולהתרכז”, הוסיף.

ראיין צראיין צ'רקי וארלינג הולאנד חוגגים (IMAGO)

“לא הבקעתי במשחק הקודם. אני מנסה לעזור לקבוצה לנצח, זה היעד שלי, וזה לא משנה אם זה באמצעות שערים או בזכייה במאבקים. אני רוצה לעזור לקבוצה להשתפר, זו העבודה שלי", סיכם. 

שי גיבן, שוער ניוקאסל ומנצ'סטר סיטי בעבר, החמיא בגדול: "להולאנד יש שאיפות להיות החלוץ הטוב ביותר בתולדות הפרמייר ליג, השחקן הטוב ביותר בתולדות נורבגיה, וכנראה גם השחקן הטוב ביותר בעולם. הדברים שהוא עושה מחוץ למגרש, הוא מקצוען אמיתי ברמות הכי גבוהות".

הולאנד הגיע עם הצמד הזה ל־98 שערי פרמייר ליג ב־107 משחקים בלבד, מרחק שניים בלבד מהגעה ל־100, נתון שממחיש שוב את הקצב הבלתי אנושי של המכונה של סיטי.

שחקני מנצשחקני מנצ'סטר סיטי חוגגים (IMAGO)

סיטי טיפסה בזכות הניצחון מהמקום השמיני לשני, בעוד בורנמות’ ספגה את הפסדה השני בלבד העונה וירדה למקום הרביעי, אך באנגליה הסכימו: הערב הזה שוב היה כולו של הולאנד.

