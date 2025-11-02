יום שני, 03.11.2025 שעה 00:44
ספורט אחר  >> טניס

סינר זכה בטורניר פאריס וחזר למקום הראשון בעולם

הכוכב האיטלקי שלא איבד מערכה אחת בטורניר ניצח בגמר המאסטרס שבאולם בפאריס את פליקס אוז׳ה אליאסים עם 4:6, 6:7(4) אחרי שעה ו-53 דקות של טניס

|
יאניק סינר (IMAGO)
יאניק סינר (IMAGO)

אחרי שכל ארבעת טורנירי הגראנד סלאם שוב התחלקו שווה בשווה בינו לקרלוס אלקראס, יאניק סינר לקח אמש (ראשון) חזרה את המקום הראשון בדירוג העולמי.

הכוכב האיטלקי ניצח בגמר טורניר המאסטרס שבאולם בפאריס את פליקס אוז׳ה אליאסים עם 4:6, 6:7(4) אחרי שעה ו-53 דקות של טניס.

הקנדי מהשחקנים היותר טובים בעולם במשחקים בתוך אולם (שונה לגמרי מאשר משטח קשה בחוץ), אך הוא נכנע לאיכויות של סינר 8 טעויות לא מחויבות מול 22 ווינרים), שלא איבד ולו מערכה אחת לאורך כל התחרות.

בשבוע הבא יחל טורניר סוף הסבב וזכייה נוספת של האיטלקי תבטיח לו את הפסגה, זכייה של אלקראס והוא יסיים את 2025 בפסגת הדירוג העולמי.

