בית הלחמי ודניאל נפגשו עם איטודיס באימון

הבריאות של ים מדר היא אירוע שמסרב להיגמר וממשיך להטריד את אנשי הפועל תל אביב. הכוכב הישראלי שיחק פצוע בשנה שעברה בשלבים המכריעים ביורוקאפ, המשיך לעלות לפרקט עם הפגיעה בברך בקמפיין של הנבחרת ואז, למעט קצת דקות בגביע ווינר, הוא נעדר עבור דימיטריס איטודיס בקבוצה.

כזכור, מדר ביקש שלא מזמן מהצוות המקצועי בהפועל תל אביב לעבור הליך רפואי נוסף בברך, ובעקבות כך הוא נעדר תקופה נוספת מהפרקט. במועדון לא אהבו את זה שמדר הלך לשחק פצוע בנבחרת, וישר צצו שאלות לגבי האם הוא ימשיך ללכת גם בחלון הקרוב, שיהיה בנובמבר.

בשבוע האחרון אריאל בית הלחמי, מאמן הנבחרת, ומוטי דניאל, מנהל הנבחרת, הגיעו לאימון של הפועל תל אביב על מנת לשוחח עם דימיטריס איטודיס על נושא הזימונים בזמן שיש יורוליג. בשיחה עלה גם נושא מדר, אך בעיקר עתידית איך אפשר לשלב שחקנים בחלונות, מכיוון שהלו”ז בפיב”א לא מתואם עם היורוליג. אגב, אריאל בית הלחמי ומוטי דניאל ביקרו גם באימון של מכבי תל אביב וגם של הפועל ירושלים, על מנת לדון בנושא של זימונים בפגרות.

אריאל בית הלחמי (לילך וויס-רוזנברג)

לגבי מדר, אז הוא לאט לאט חוזר לעצמו כשהוא אף הגביר קצת לאחרונה, ובמועדון לא ייקחו סיכונים. בכל מקרה, בחלון הקרוב של הנבחרת, בנובמבר, זימון שלו לא עומד על הפרק.

בנוסף, בהפועל תל אביב שאפו שהוא יהיה כשיר כבר לדרבי בליגה נגד מכבי תל אביב, אבל הסיכויים לכך קלושים וזה לא צפוי לקרות. הרכז בקצב טוב, אך שוב - במועדון לא ייקחו סיכונים ויחזירו אותו בהדרגה, כשהמטרה היא שיהיה בשיא כושרו בסיבוב השני של היורוליג.