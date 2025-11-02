בסכום גדול: כלל ביטוח תשקיע בנופר של ינאי

בזמן שהוא הבעלים של אחת הקבוצות הטובות באירופה, הפועל תל אביב, עופר ינאי גם מקדיש לא מעט מזמנו, אם לא את רוב זמנו, לנופר אנרג’י. כזכור, ינאי מינה את עצמו למנכ”ל החברה, ובכך הזמן אותו הוא מקדיש לנופר עלה משמעותית, והוא עובד שם לא מעט מסביב לשעון.

בינתיים, ’כלל ביטוח’ תשקיע בנופר אנרג’י. חברת ‘כלל ביטוח’ נכנסת בהשקעה בחברה של עופר ינאי, כאשר היא תשקיע סך של כ-300 מיליון שקל בנופר ישראל, המשקפים שווי של כ-1.3 מיליארד שקל לפני הכסף, וזאת כנגד הקצאה של 18.75% מהזכויות בנופר ישראל. נופר נסחרת בבורסת ת״א לפי שווי של כ-3.7 מיליארד שקל. לינאי יש כ-27.7 אחוז.

הצדדים סיכמו על 90 יום במהלכם תבצע ‘כלל ביטוח’ בדיקת נאותות, ובמסגרת ההסכם התחייבה חברת נופר לבצע את פעילות הפיתוח, ההקמה ותפעול של פרויקטים של ייצור, ייזום ואספקת חשמל בישראל באמצעות נופר ישראל בלבד. כמו כן, נופר אנרג’י מציינת שהמגעים שניהלה עם קרן נוי בקשר לאפשרות השקעה בפעילות האנרגיה המתחדשת של החברה בישראל הסתיימו.