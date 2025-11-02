ספיר ברמן תשפוט את מכבי תל אביב - בית"ר י-ם

המחזור התשיעי של ליגת העל עוד לא הגיע לסיומו, אך במנהלת הליגות בכדורגל כבר פרסמו אתמול (ראשון) את שיבוצי השופטים לקראת המחזור העשירי שיחל בסוף השבוע הנוכחי, כאשר במוקד – ספיר ברמן נבחרה לשפוט את המשחק המרכזי בין מכבי תל אביב לבית”ר ירושלים.

בנוסף, שניר לוי ישפוט את המשחק בין מכבי חיפה לבני סכנין, יואב מזרחי ינהל את המפגש בין הפועל תל אביב להפועל ירושלים ונאאל עודה ישפוט את הפועל ב”ש נגד מ.ס אשדוד.

אביב קליין ישפוט את המשחק בין עירוני קריית שמונה לעירוני טבריה, אביעד שילוח ינהל את המפגש בין מכבי נתניה לבני ריינה ודקל צינו ישפוט את הפועל חיפה – הפועל פתח תקווה.