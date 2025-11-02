יום רביעי, 05.11.2025 שעה 05:09
כדורגל ישראלי

צמד גדול לרועי קהת, כולל שער ניצחון בדקה ה-79

הקשר כבש את הראשון ואת השלישי ב-2:3 של סומגאייט על אראז באזרבייג'ן. חרמש וגאנם פתחו ב-11 ולא מנעו 2:1 לבאלטי. 9 דק' ללמקין ב-1:1 של טוונטה

|
רועי קהת (הטוויטר של סומגאייט)
רועי קהת (הטוויטר של סומגאייט)

סוף השבוע בכדורגל האירופי והעולמי אומר שיש לא מעט משחקים ברחבי הגלובוס, וזה אומר שלא רק קבוצות מנסות להמשיך לצבור תוצאות טובות, אלא גם הליגיונרים שלנו מנסים לתרום את חלקם ולעזור למועדונים שלהם לעמוד ביעדים ומטרות שהוצבו.

# באזרבייג’ן, רועי קהת פתח בהרכב של סומגאייט והעלה את קבוצתו ל-0:1 נגד אראז במסגרת המחזור העשירי של הליגה המקומית, במפגש שהוא קרב ישיר על המקום הרביעי. בהמשך, אראז הפכה ל-1:2, אך המארחת הפכה בחזרה בדרך ל-2:3 אדיר, כאשר הישראלי השלים צמד עם שער ניצחון בדקה ה-79. בר כהן עלה מהספסל בצד השני בדקה ה-73, אבל לא הושיע את קבוצתו.

# באוקראינה, שריף טירספול רשמה הפסד שני ברציפות בליגה עם 2:1 נגד באלטי, כאשר גם קייס גאנם וגם ליאם חרמש פתחו בהרכב של האורחת ולא הצליחו למנוע את איבוד הנקודות.

# סתיו למקין עלה לשחק בדקה ה-81 במשחק הליגה של טוונטה נגד כרונינגן, כאשר שני הצדדים נפרדו ב-1:1.האדומים והבלם הישראלי רשמו משחק שלישי ברציפות ללא ניצחון בליגה ההולנדית, והם הדרדרו מהמקום השלישי עד אמצע הטבלה.

# בהולנד, אלי דסה השלים 90 דקות אך לא הצליח לסייע לקבוצתו, ניימיכן, שנכנעה 1:0 לאוטרכט ומתרחקת מהפסגה. אקס מכבי חיפה וחברו לקבוצה, צ’ירון שרי, פספס הזדמנות להשוות את התוצאה כשהחמיץ פנדל בדקה ה-87.

# בבלגיה, עומרי גאנדלמן השלים 90 דקות בתבוסה של קבוצתו, גנט, שנכנעה 4:0 בחוץ ללובן.

תמיר גלזר שב אל סגל איביזה בליגה השלישית בספרד, ועלה מהספסל כמחליף בדקה ה-90 ב-0:0 של קבוצתו מול טראסונה.

# הישאם לאיוס שיחק 72 דקות במדי לבאדיאקוס ואחרי שתי תוצאות תיקו רצופות בליגה היוונית, סייע לה להשיג ניצחון 0:2 יקר מול לריסה שהדביק את קבוצתו לצמרת.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןפגש את אנטונלה ושאל: "ממה את מתפרנסת?"
פגש את אנטונלה ושאל: "ממה את מתפרנסת?"נגןרגע מביך: הקמיע הגיע שיכור וסולק מהמגרש
רגע מביך: הקמיע הגיע שיכור וסולק מהמגרשנגןההשחלה של מרסלו בקינגס ליג תזכר לדורות
חייבים לראות! ההשחלה של מרסלו בקינגס ליגנגןלאמין בדרך לרכוש את הבית של פיקה ושאקירה
לאמין בדרך לרכוש את הבית של פיקה ושאקירה
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */