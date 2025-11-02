צמד גדול לרועי קהת, כולל שער ניצחון בדקה ה-79

סוף השבוע בכדורגל האירופי והעולמי אומר שיש לא מעט משחקים ברחבי הגלובוס, וזה אומר שלא רק קבוצות מנסות להמשיך לצבור תוצאות טובות, אלא גם הליגיונרים שלנו מנסים לתרום את חלקם ולעזור למועדונים שלהם לעמוד ביעדים ומטרות שהוצבו.

# באזרבייג’ן, רועי קהת פתח בהרכב של סומגאייט והעלה את קבוצתו ל-0:1 נגד אראז במסגרת המחזור העשירי של הליגה המקומית, במפגש שהוא קרב ישיר על המקום הרביעי. בהמשך, אראז הפכה ל-1:2, אך המארחת הפכה בחזרה בדרך ל-2:3 אדיר, כאשר הישראלי השלים צמד עם שער ניצחון בדקה ה-79. בר כהן עלה מהספסל בצד השני בדקה ה-73, אבל לא הושיע את קבוצתו.

# באוקראינה, שריף טירספול רשמה הפסד שני ברציפות בליגה עם 2:1 נגד באלטי, כאשר גם קייס גאנם וגם ליאם חרמש פתחו בהרכב של האורחת ולא הצליחו למנוע את איבוד הנקודות.

# סתיו למקין עלה לשחק בדקה ה-81 במשחק הליגה של טוונטה נגד כרונינגן, כאשר שני הצדדים נפרדו ב-1:1.האדומים והבלם הישראלי רשמו משחק שלישי ברציפות ללא ניצחון בליגה ההולנדית, והם הדרדרו מהמקום השלישי עד אמצע הטבלה.

# בהולנד, אלי דסה השלים 90 דקות אך לא הצליח לסייע לקבוצתו, ניימיכן, שנכנעה 1:0 לאוטרכט ומתרחקת מהפסגה. אקס מכבי חיפה וחברו לקבוצה, צ’ירון שרי, פספס הזדמנות להשוות את התוצאה כשהחמיץ פנדל בדקה ה-87.

# בבלגיה, עומרי גאנדלמן השלים 90 דקות בתבוסה של קבוצתו, גנט, שנכנעה 4:0 בחוץ ללובן.

# תמיר גלזר שב אל סגל איביזה בליגה השלישית בספרד, ועלה מהספסל כמחליף בדקה ה-90 ב-0:0 של קבוצתו מול טראסונה.

# הישאם לאיוס שיחק 72 דקות במדי לבאדיאקוס ואחרי שתי תוצאות תיקו רצופות בליגה היוונית, סייע לה להשיג ניצחון 0:2 יקר מול לריסה שהדביק את קבוצתו לצמרת.