ניצלה את המעידה של נאפולי: 1:2 דרמטי לאינטר

המחזור העשירי בליגה האיטלקית נמשך היום (ראשון), כאשר מי שפתחה את יום המשחקים היא אינטר, שרשמה 1:2 דרמטי מאוד על ורונה בחוץ. לאחר מכן, פיורנטינה המשיכה לקרוס עם 1:0 ללצ’ה, וטורינו ופיזה נפרדו ב-2:2. בהמשך, פארמה תפגוש בביתה את בולוניה.

ורונה – אינטר 2:1

איזו דרמה. סגנית אלופת איטליה הייתה חייבת שלוש נקודות אחרי המעידה של נאפולי מוקדם יותר המחזור, והיא עשתה זו בצורה הכי מתוקה ודרמטית שיש, עם שער בדקה ה-94. פיוטר זילינסקי כבש ראשון בדקה ה-16, ג’יובנה השווה זמנית בדקה ה-40 ועמוק בתוספת הזמן, שער עצמי של מרטין פרסה נתן שלוש נקודות לנראזורי. אינטר נצמדה עד כדי נקודה אחת מהאלופה והמוליכה נאפולי.

בדקה ה-94: 1:2 דרמטי לאינטר על ורונה

פיורנטינה – לצ’ה 1:0

הוויולה בצרות גדולות מאוד ונראית כמו מועמדת אמיתית לרדת ליגה. עשרה מחזורים פיורנטינה שיחקה, ניצחונות? אפס עגול, כן. כל זה שווה לה מקום לפני אחרון, וייתכן שאת המחזור הזה היא תסיים אפילו במקום האחרון, בהתאם לתוצאה של גנואה. שישה הפסדים וארבע תוצאות תיקו יש למארחת, כאשר המנצחת הגיעה לתשע נקודות וברחה מהקו האדום עם נקודות קריטיות. מדון ברישה הכריע בדקה ה-23.

שיא השפל: פיורנטינה הפסידה גם ללצ'ה

טורינו – פיזה 2:2

מחצית ודי. חצי ראשון מהפנט עם קצב נפלא תם לו עם ארבעה שערים, כאשר סטפאנו מוריאו כבש אחרי 13 דק’ והשלים צמד בדקה ה-29, אבל ג’ובאני סימאונה וצ’ה אדאמס קבעו 2:2 ואת תוצאת המשחק בדקות 42 ו-45+3, כשבתווך מרקו ברוני הורחק למארחת, בדרך לחלוקת נקודות. האורחת נמנעה מירידה מתחת לקו האדום, אבל עדיין ללא אף ניצחון העונה. טורינו רשמה משחק חמישי ברציפות ללא הפסד במפעל המקומי.

פארמה – בולוניה 2:1

המשחק החל עם שער מהיר של המארחת כבר בדקה הראשונה שהגיע מאדריאן ברנאבה, 17 דקות לאחר מכן, סנטיאגו קסטרו השווה את התוצאה. בדקה ה-35 כריסטיאן אורדוז ראה את הצהוב השני וירד והותיר את הביתיים ב-10 שחקנים. בדקה ה-68 סנטיאגו קסטרו הפך את התוצאה לזכות האורחת, בדקה ה-90+2 חואן מירנדה כבש את השלישי לזכות קבוצתו וסגר סיפור.