ליגה איטלקית 25-26
228-1610נאפולי1
2112-2410אינטר2
214-109רומא3
188-1610בולוניה4
187-149מילאן5
1810-1410יובנטוס6
176-1210קומו7
1515-1210אודינזה8
1412-1210קרמונזה9
138-1310אטאלנטה10
1310-109ססואולו11
1316-1010טורינו12
127-119לאציו13
912-99קליארי14
914-810לצ'ה15
712-510פארמה16
614-710פיזה17
516-610ורונה18
416-710פיורנטינה19
313-49גנואה20

ניצלה את המעידה של נאפולי: 1:2 דרמטי לאינטר

אחרי התיקו של האלופה, הנראזורי השיגו 3 נק' בדקה ה-94. זילינסקי פתח, ג'יובנה השווה ופרסה (ע') הכריע. פיורנטינה בצרות, 2:2 ללצ'ה וטורינו. צפו

|
שחקני אינטר חוגגים (IMAGO)
שחקני אינטר חוגגים (IMAGO)

המחזור העשירי בליגה האיטלקית נמשך היום (ראשון), כאשר מי שפתחה את יום המשחקים היא אינטר, שרשמה 1:2 דרמטי מאוד על ורונה בחוץ. לאחר מכן, פיורנטינה המשיכה לקרוס עם 1:0 ללצ’ה, וטורינו ופיזה נפרדו ב-2:2. בהמשך, פארמה תפגוש בביתה את בולוניה.

ורונה – אינטר 2:1

איזו דרמה. סגנית אלופת איטליה הייתה חייבת שלוש נקודות אחרי המעידה של נאפולי מוקדם יותר המחזור, והיא עשתה זו בצורה הכי מתוקה ודרמטית שיש, עם שער בדקה ה-94. פיוטר זילינסקי כבש ראשון בדקה ה-16, ג’יובנה השווה זמנית בדקה ה-40 ועמוק בתוספת הזמן, שער עצמי של מרטין פרסה נתן שלוש נקודות לנראזורי. אינטר נצמדה עד כדי נקודה אחת מהאלופה והמוליכה נאפולי.

בדקה ה-94: 1:2 דרמטי לאינטר על ורונה

פיורנטינה – לצ’ה 1:0

הוויולה בצרות גדולות מאוד ונראית כמו מועמדת אמיתית לרדת ליגה. עשרה מחזורים פיורנטינה שיחקה, ניצחונות? אפס עגול, כן. כל זה שווה לה מקום לפני אחרון, וייתכן שאת המחזור הזה היא תסיים אפילו במקום האחרון, בהתאם לתוצאה של גנואה. שישה הפסדים וארבע תוצאות תיקו יש למארחת, כאשר המנצחת הגיעה לתשע נקודות וברחה מהקו האדום עם נקודות קריטיות. מדון ברישה הכריע בדקה ה-23.

שיא השפל: פיורנטינה הפסידה גם ללצ'ה

טורינו – פיזה 2:2

מחצית ודי. חצי ראשון מהפנט עם קצב נפלא תם לו עם ארבעה שערים, כאשר סטפאנו מוריאו כבש אחרי 13 דק’ והשלים צמד בדקה ה-29, אבל ג’ובאני סימאונה וצ’ה אדאמס קבעו 2:2 ואת תוצאת המשחק בדקות 42 ו-45+3, כשבתווך מרקו ברוני הורחק למארחת, בדרך לחלוקת נקודות. האורחת נמנעה מירידה מתחת לקו האדום, אבל עדיין ללא אף ניצחון העונה. טורינו רשמה משחק חמישי ברציפות ללא הפסד במפעל המקומי.

פארמה – בולוניה 2:1

המשחק החל עם שער מהיר של המארחת כבר בדקה הראשונה שהגיע מאדריאן ברנאבה, 17 דקות לאחר מכן, סנטיאגו קסטרו השווה את התוצאה. בדקה ה-35 כריסטיאן אורדוז ראה את הצהוב השני וירד והותיר את הביתיים ב-10 שחקנים. בדקה ה-68 סנטיאגו קסטרו הפך את התוצאה לזכות האורחת, בדקה ה-90+2 חואן מירנדה כבש את השלישי לזכות קבוצתו וסגר סיפור.

קסטרו עם צמד אדיר משאיר את בולוניה בצמרת
