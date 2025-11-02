"תתבייש", "תסתכל על עצמך": זעם על הייטינחה

המתיחות באייאקס שוב מרקיעה שחקים, והפעם סביב אוסקר גלוך. יממה לאחר ההפסד להירנביין, שבו המאמן ג'ון הייטינחה מתח פומבית ביקורת על הקשר הישראלי, האוהדים ההולנדים לא נשארו אדישים. רבים מהם סברו כי המאמן חצה קו אדום כשהוציא את תסכולו על שחקניו בפומבי.

“אולי המאמן צריך קודם להסתכל על עצמו לפני שהוא תוקף את השחקנים בתקשורת”, נכתב באחת התגובות הפופולריות ברשת X. “ניצחת רק ארבע פעמים בעשרה משחקים, תתבייש. פרנצ’סקו פאריולי מעולם לא ביזה את השחקנים שלו”. אחרים הלכו רחוק יותר וכתבו: “אלכס קרוס וההנהלה פשוט נותנים להייטינחה לזרוק את פספיר וגלוך מתחת לגלגלים. זה נוח להם. עד מתי? אולי בקרוב האצטדיון ביוהאן קרויף ארנה יתפוצץ”.

ברקע הסערה הנוכחית עומדת כתבה שפורסמה בהולנד לאחר המשחק מול הירנביין, שבה הוצגה תמונה מדאיגה על מצבו של המועדון ועל יכולת שחקני הרכש החדשים. הייטינחה דיבר שוב על חוסר היציבות, אותה מילה שחוזרת באייאקס כבר חודשים, וגם הפעם התקשה להסביר מדוע קבוצתו לא מצליחה לחבר שני ניצחונות רצופים.

אוסקר גלוך וג'ון הייטינחה (IMAGO)

“אנחנו עדיין מחפשים יציבות”, הודה המאמן אחרי שרשרת של משחקים מאכזבים. זה היה הפעם החמישית שאייאקס לא הצליחה להשלים שני ניצחונות ברצף. גם הניסיון לייצב את ההרכב שוב התפוצץ לו בפנים. בזמן ששחקנים כמו יורדי רגיר ואואן ויינדאל עמדו על הרגליים, דווקא הוותיק רמקו פספיר, שנועד להעניק שקט מאחור, היה זה שטעה וגרם לשער השוויון של היריבה.

אבל לא רק פספיר ספג ביקורת. שלושת שחקני הרכש היקרים, קו איטקורה, ראול מורו ואוסקר גלוך, אכזבו לפי ’AD’. “כולם היו רגעים שהוציאו את הייטינחה מדעתו”, נכתב. מורו נראה אובד עצות באגף, וגלוך, כך לפי הדיווח, היה “כמעט חסר תועלת”. “המאמן שהאמין כי גם השחקן היקר ביותר שלו מסוגל לשנות משחק בכל רגע, ראה אותו הפעם מתקשה לייצר מצבים ולבזבז הזדמנויות קורצות”, נכתב.

זו אינה הפעם הראשונה שהקשר הישראלי מוצא עצמו תחת אש. בלונדון ספג המאמן קריאות בוז כשהחליף את גלוך אחרי ההרחקה של קנת טיילור. הפעם, לעומת זאת, גלוך היה בהרכב, והייטינחה לא חסך ביקורת גם מול המצלמות. בהולנד מזכירים כי בעבר שילם הייטינחה מחיר על ספסול פתאומי של שחקנים צעירים כמו ג’ורתי מוקיו וקיאן פיץ’-ג’ים, וכעת רבים חוששים שגם גלוך יהיה הקורבן הבא. המאמן מצדו מדבר שוב על הצורך “למצוא אוטומטיות” ולייצב הרכב, אך ריבוי הפציעות והשינויים מכשיל אותו שוב ושוב.

גלוך והייטינחה (IMAGO)

לפי הכתבות המקומיות, אייאקס איבדה כדור לא פחות מ־70 פעמים במחצית הראשונה מול הירנביין, ולמרות יתרון קל במגרש , חזרה שוב לאותה נקודת תסכול מוכרת: חוסר יציבות, איבודי כדור, והיעדר ביטחון. איטקורה התקשה, גלוך ומורו לא השפיעו, והקבוצה שוב איבדה נקודות.

בינתיים, הלחץ גובר. הייטינחה מוצא עצמו מבודד, הקהל מאבד סבלנות, ושחקנים מרכזיים, ובראשם גלוך, הופכים לשעירים לעזאזל במערכת שמחפשת כיוון. אחרי ארבעה חודשים על הקווים, השאלה בהולנד הולכת ומתחדדת: האם תחת הייטינחה תצליח אייאקס בכלל למצוא את היציבות שכל כך חסרה לה?