ליגת העל Winner 25-26
4820-4921הפועל ב"ש1
4723-4721בית"ר ירושלים2
4125-4122הפועל ת"א3
3926-4321מכבי ת"א4
3624-4222מכבי חיפה5
3234-3922הפועל פ"ת6
2829-2522בני סכנין7
2845-3622מכבי נתניה8
2342-2722מ.ס אשדוד9
2246-2622עירוני טבריה10
2040-3122עירוני ק"ש11
2031-2122הפועל ירושלים12
2039-2822הפועל חיפה13
1147-1621מכבי בני ריינה14

אופיר דוידזאדה חתם לעונה נוספת בהפועל ב"ש

המשכיות: אחרי שחזר רק בקיץ האחרון לסגנית האלופה, במועדון דאגו כבר לאחר מספר חודשים להאריך את חוזהו כדי שהוא יסתיים בסיומה של עונת 2026/27

|
גלעד קצב, אופיר דוידזאדה ואלונה ברקת (הפועל ב"ש)
גלעד קצב, אופיר דוידזאדה ואלונה ברקת (הפועל ב"ש)

הפועל באר שבע בשיאה של עונה נהדרת, אך במועדון לא מפסיקים לחשוב גם על העתיד ולשמור על המומנטום הנהדר שנים קדימה. סגנית אלופת ישראל הודיעה אתמול (ראשון) על הארכת חוזהו של אחד הברגים החשובים העונה בסגל של רן קוז’וק, אופיר דוידזאדה.

המגן השמאלי, שחזר לקבוצה מבירת הנגב רק בקיץ האחרון, כבר האריך חוזה. ההתחלה לא הייתה פשוטה, כשהקהל האדום בטרנר לא ממש קיבל את החזרה שלו אחרי שהגיע ממכבי ת”א, אך לאט לאט הוא חדר פעם נוספת ללב הקהל הדרומי והציג גם כדורגל נהדר.

דוידזאדה חתם כאמור רק בקיץ האחרון על חוזה בהפועל באר שבע לעונה אחת, וכבר תוך כמה חודשים במועדון הבינו שהם רוצים להמשיך את ההתקשרות והחוזה שלו הוארך עד לסיום עונת 2026/27, כלומר בעונה אחת נוספת תחת רן קוז’וק.

