אופיר דוידזאדה חתם לעונה נוספת בהפועל ב"ש

הפועל באר שבע בשיאה של עונה נהדרת, אך במועדון לא מפסיקים לחשוב גם על העתיד ולשמור על המומנטום הנהדר שנים קדימה. סגנית אלופת ישראל הודיעה אתמול (ראשון) על הארכת חוזהו של אחד הברגים החשובים העונה בסגל של רן קוז’וק, אופיר דוידזאדה.

המגן השמאלי, שחזר לקבוצה מבירת הנגב רק בקיץ האחרון, כבר האריך חוזה. ההתחלה לא הייתה פשוטה, כשהקהל האדום בטרנר לא ממש קיבל את החזרה שלו אחרי שהגיע ממכבי ת”א, אך לאט לאט הוא חדר פעם נוספת ללב הקהל הדרומי והציג גם כדורגל נהדר.

דוידזאדה חתם כאמור רק בקיץ האחרון על חוזה בהפועל באר שבע לעונה אחת, וכבר תוך כמה חודשים במועדון הבינו שהם רוצים להמשיך את ההתקשרות והחוזה שלו הוארך עד לסיום עונת 2026/27, כלומר בעונה אחת נוספת תחת רן קוז’וק.