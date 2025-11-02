בעלי אחי נצרת: מאמינים שנפתיע את מכבי חיפה

ההתרגשות שמביאה איתה גביע המדינה היא משהו שבאמת מיוחד בענף הזה, ובכל פעם שיש הגרלה הציפיות בשמיים ויש המון המתנה לקראת האירוע. אתמול (ראשון) התקיימה לה הגרלת סיבוב ח’ בגביע המדינה והוא סיפק לא מעט משחקים מעניינים במיוחד, עם מפגשים בין גדולות לקטנות וגם על טהרת ליגת העל.

בעלי אחי נצרת מאהר חאמד, שקבוצתו תארח את מכבי חיפה, אמר ל-ONE: ״תחושות טובות, כבוד בשבילנו לארח קבוצה כמו מכבי חיפה. יענקל׳ה שחר איש מכובד ואנחנו מכבדים אותו. אנחנו מאמינים שנעשה הפתעה. אם תרעננו זיכרון תזכרו שתמיד עשינו צרות לגדולות בגביע. התפטרתי לפני שנתיים שאני עוזב את הקבוצה ולא חוזר, אבל זה חיידק שאי אפשר להיפטר ממנו”.

עוד אמר: “אני מקווה שנעלה לליגה הלאומית. ההכנסות יהיו גבוהות ויענקל׳ה אוהב לעזור למגזר ואני מאמין שההכנסות יתרמו לנו. נארח אותם בכבוד עם כנאפה והכל. אני אשקול החלפת ביתיות. רוצים להכניס כמה שיותר אוהדים ושהכיס יתמלא. כל עוד עלי חטיב בקבוצה שלי אני יכול להאמין שהוא יבעט לשער בדקה ה-97 וינצח את המשחק״.

שחקני מכבי חיפה (עמרי שטיין)

אוהד כחילה, מאמן מ.כ שדרות, שתגיע לטרנר מול ב”ש: ״קודם כל אני חושב שאמרתי מההתחלה שאנחנו רוצים לקבל קבוצה גדולה. שנה שעברה כשהייתי בדימונה קיבלנו את הפועל ב״ש וזה היה מדהים. חגיגה גדולה, אירוע מטורף. היה גם כדורגל ושיחקנו טוב. השנה עם שדרות להגיע לטרנר, עם המועדון הקטן שלנו ותושבי שדרות לבוא לשחק נגד קבוצה כזאת זה ואו. זה ייזכר לדורות שקבוצה כמונו מליגה ב׳ הגיע לשלב הזה לשחק נגד אחת הקבוצות הטובות בישראל”.

הוא הוסיף: “אני לא מתכנן לנקום בהם על העונה שעברה. נבוא לשחק כדורגל כמו שבאנו נגד חדרה. נשחק בשביל העיר, בשביל התושבים. אין הגרלות קלות בגביע וקיבלנו פה את הפועל ב״ש בטרנר. זה ואו, נקווה שיהיה מלא קהל. זה קרוב לבית. חוויה לשחקנים, למועדון. בשנה שעברה אירחתי אותם, והשנה הם יארחו אותנו. נקבל יחס הכי טוב בעולם אני בטוח. נבוא לשחק כדורגל ונראה מה יהיה. אנחנו באים צנועים. הם לא צריכים לחשוש והם קבוצה מצוינת, אחת המובילות בישראל. אני באר שבעי לכל דבר ומאחל להם להצליח חות מבמשחק הזה״.

שחקני הפועל באר שבע (ראובן שוורץ)

רומן זולו, מאמן מכבי קריית גת, שתשחק נגד הפועל רעננה, אמר: "משחק נגד קבוצה טובה, אבל אנחנו יכולים לנצח כל קבוצה בכל מגרש. יש עוד המון זמן עד הגביע וכרגע הראש שלנו רק בליגה".

אורן פלאש, מאמן הפועל עירוני כרמיאל, לה מחכה הפועל פ”ת, שיתף: "הפועל פתח תקווה מועדון גדול עם קהל גדול בליגת על. הגרלה קשה מאד בחוץ, אבל הקסם בגביע המדינה שאפשר להפתיע, היסטוריה קטנה למועדון כרמיאל לשחק נגד קבוצה מליגת העל".

אבי סבג, מאמן מכבי אתא ביאליק, שתשחק נגד בני יהודה, אמר: "בני יהודה קבוצה טובה, בתקופה קצת פחות טובה ומכבי אתא ביאליק מגיעה לכל מגרש על מנת לנצח. ניתן את המשחק הטוב ביותר שלנו על מנת לעבור לשלב הבא".

שחקני בני יהודה (שחר גרוס)

רמי מנצור, האיש החזק במ.ס. בני יפו אורתודוכסים, שתגיע למשחק חוץ נגד מכבי נתניה, שיתף: "התרגשות. כבוד גדול לעיר יפו. עברנו שלב, יש אוירה טובה סביב הקבוצה, הקהל חזר למגרשים בכדי לדחוף אותנו. במשחק האחרון היו משהו כמו 500 איש. זו במה נפלאה לחבר'ה הצעירים, במה לכל יפו. לבוא לראות הקבוצה בשלב הזה מול קבוצה מליגת העל, זה חלום של כל מועדון קטן. אנחנו מאמינים".

שרון אביטן, מאמן מ.ס. דימונה: "כמו ההגרלה הראשונה, גם ההגרלה הזו מאוד לא נוחה ולא סקסית. כפר סבא קבוצה אינטנסיבית עם חלוץ מעל הליגה. מאמן צעיר ורעב שהקבוצה בצלמו ודמותו. צריך להיות בשיאנו בכדי לחשוב על השלב הבא".

שרון אביטן (יונתן גינזבורג)

עידן דוד, מאמן מ.כ. כפר סבא 1928 של האוהדים נמסר: "קיבלנו הגרלה מאתגרת מול קבוצה מצמרת הליגה הלאומית – מכבי הרצליה. אנחנו מכבדים מאוד את היריבה, אבל מסתכלים רק על עצמנו. הגביע הוא מפעל מיוחד שמזכיר שוב ושוב שאין פייבוריטיות על הנייר – הכול נמדד ברוח, בלחימה ובאמונה. יש לנו קבוצה מגובשת, וקהל מסור שתמיד מאחורינו – ואיתם נגיע מוכנים ועם לב ענק. אנחנו מאמינים בדרך שלנו ונעשה הכול כדי לרשום עוד פרק יפה בגביע".

מוסא בן חיים, מאמן מ.כ. ירמיהו חולון, לקראת כפר קאסם: "הגרלה נגד קבוצה חזקה מהליגה הלאומית. נצטרך בשביל לקבל קבוצה גדולה לנסות לעשות עוד הפתעה נוספת".

מהנהלת הפועל אום אל פאחם נמסר אחרי שהקבוצה הוגרלה מול הפועל ירושלים: "הגרלה מאוד קשה, נגד קבוצה שרק אתמול נגד מכבי חיפה הראתה שהיא שווה הרבה יותר מהמיקום שלה בטבלה. אבל בגביע תמיד יש הפתעות וכל עוד יש סיכוי נילחם עליו".

שחקני הפועל ירושלים (עמרי שטיין)

הגרלת סיבוב ח’ בגביע המדינה

מ.ס כפר קאסם – מ.כ חולון ירמיהו

מכבי הרצליה – מ.כ כפר סבא

עירוני טבריה – בית”ר ירושלים

הפועל פ”ת – הפועל עירוני כרמיאל

הפועל ב”ש – מ.כ שדרות

הפועל ר”ג – הפועל ק”ש

בני סכנין – מכבי יפו

הפועל רעננה – מכבי קריית גת

מכבי בני ריינה – הפועל כפר שלם

מכבי ת”א – הפועל חיפה

הפועל ת”א – מ.ס אשדוד

הפועל ירושלים – הפועל א.א פאחם

מ.ס דימונה – הפועל כפ”ס

מכבי אחי נצרת – מכבי חיפה

בני אורתודוקסים – מכבי נתניה

בני יהודה – מכבי אתא ביאליק