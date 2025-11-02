יום ראשון, 02.11.2025 שעה 12:49
והוא בכלל שוער: מלך הפנדלים של איטליה

ואניה מילינקוביץ'-סאביץ' העדיף לחתום בנאפולי במקום ביונייטד ועצר שני פנדלים במספר ימים כדי לשמור את האלופה בפסגה. מה הבטיח במקרה של אליפות?

|
ואניה מילינקוביץ'-סאביץ' (IMAGO)
ואניה מילינקוביץ'-סאביץ' (IMAGO)

נאפולי מתקשה להבקיע בימים אלה, וכדי לצבור נקודות חשוב לשמור על רשת נקיה. זו משימה מאתגרת אם נשרקים נגדה פנדלים, אבל עם ואניה מילינקוביץ'-סאביץ' זה קל פי כמה. ביום שלישי, כאשר התארחה האלופה אצל לצ'ה בדרבי הדרומי במחזור אמצע השבוע, עצר השוער הסרבי המזוקן בזינוק נהדר הפנדל של ילד הפלא בן ה-17, פרנצ'סקו קמארדה, ונאפולי יצאה עם 0:1.

אתמול היה זה מילינקוביץ'-סאביץ' בעצמו שהכשיל את אלברו מוראטה במפגש הביתי מול קומו, אבל זה לא הדאיג אותו במיוחד. הוא הדף גם את הניסיון של החלוץ הספרדי מהנקודה הלבנה, והמובילה סחטה 0:0. מכיוון ששחקני השדה שלה כשלו, הוא אף קיבל בצדק רב את תואר איש המשחק.

היכולת החריגה של מילינקוביץ'-סאביץ' בפנדלים היא שמשכה יותר מכל את תשומת ליבו של אנטוניו קונטה בעונה שעברה. הסרבי עצר 4 כדורים מהנקודה הלבנה, כולל בעיטות של כריסטיאן פוליסיק ומתאו רטגי בפברואר. זה היה העיתוי בו החליטה נאפולי להחתימו מטורינו, והשוער עצמו העיד: "מאז מרץ ידעתי על ההתעניינות, והייתי גאה בכך. כאשר מאמן ברמה הזו קורא לך, קשה מאוד לסרב לו". בחירתו הייתה חד משמעית, והוא דחה לשם כך אופציות אחרות, שהיו כנראה אטרקטיביות יותר מבחינה כלכלית.

לבד בפסגה: נאפולי מנצחת את לצ'ה

כך נותרה מנצ'סטר יונייטד מאוכזבת. השדים האדומים, שלא היו מאושרים בלשון המעטה מתפקודו של אנדרה אונאנה, סימנו את מילינקוביץ'-סאביץ' כאחת האופציות המועדפות בקיץ האחרון וניסו לשכנע אותו לחזור לאולד טראפורד, רק כדי לשמוע שהוא מעדיף להישאר באיטליה. וכן, המילה הנכונה היא "לחזור". לא רבים זוכרים, אבל אי שם ב-2014, עוד כנער בן 17, חתם מילינקוביץ'-סאביץ' במוועדון הפאר האנגלי, והוגדר כהבטחה לעתיד, אולי כיורשו הפוטנציאלי של דויד דה חאה. לצערו, וגם לצערה של מנצ'סטר יונייטד, הוא לא הצליח לקבל רישיון עבודה בממלכה הבריטית, ועל כן נאלץ לבטל את חוזהו לעזוב בשלהי 2015.

לפיכך, את תואר אלוף העולם קיבל מילינקוביץ'-סאביץ' כשחקן מנצ'סטר יונייטד, גם אם הושאל לקבוצת ילדותו, ווייבודינה נובי סאד במהלך עונת 2014/15. היה זה לפני עשור, כאשר סרביה הדהימה במונדיאל עד גיל 20 בניו זילנד וליקטה את מדליות הזהב בזכות ניצחון 1:2 דרמטי מאוד בהארכה על ברזיל. ואניה היה אז רק שוער משנה, ופרדראג ראיקוביץ' היה בהרכב כקפטן ועשה את הכותרות הגדולות. במקביל, שחקן השדה המצטיין של הסרבים היה סרגיי מילינקוביץ'-סאביץ' – האח הבכור במשפחה שנחשב לעילוי.

וכך, במשך שנים ארוכות חי ואניה בצילו של סרגיי. הקשר העוצמתי והטכני שילב מגוון תכונות שאיפשרו לו להפוך לכוכב בקנה מידה משמעותי בליגה האיטלקית, זמן קצר אחרי שהצטרף ללאציו ב-2015. הוא בילה 8 עונות במדי התכלת בעיר הנצח, וקושר בתקופה זו אינספור פעמים למעבר גדול. כל המועדונים המובילים באיטליה רדפו אחריו, וגם בפרמייר-ליג היה עניין לא מבוטל. מנצ'סטר יונייטד – איך לא? – חשקה בו מאוד. ואולם, כל האופציות לא התממשו בסופו של דבר, וגם המעבר החלומי לריאל מדריד לא היה רלוונטי. ב-2023, העדיף האח ללכת אחרי הכסף הגדול לליגה הסעודית. לאחרונה הוא אף האריך את חוזהו באל-הילאל. הוא כבר בן 30, ויש חשש אמיתי שלא יחזור לכדורגל האמיתי באירופה. לעומת זאת, האח הצעיר נמצא במסלול נסיקה בגיל 28.

חלוקת נקודות בין קומו לנאפולי

סרגיי מתנשא לגובה 192 סנטימטרים, והוא אתלט פנומנלי. ובכל זאת, הוא נראה די קטן כאשר מעמידים אותו לצד ואניה. השוער רחב יותר, וגובהו 202 סנטימטרים. זה קצת פחות מפתיע אם יודעים כי אם המשפחה, מילינה סאביץ', הייתה כדורסלנית מצוינת שייצגה את נבחרת סרביה. ואניה התמיר הצטיין בכדורסל אף הוא, ובשלב מסוים שקל להעדיף את הכדור הכתום, אבל הכדורגל בכל זאת משך אותו יותר. גם בענף זה יש לו גנים מעולים, כי האב ניקולה מילינקוביץ' עשה קריירה לא רעה כקשר, בין היתר בספרד. זו הסיבה לשם הכפול המיוחד של האחים – הרי בספרד מקובל לרשום בתעודת הזהות את שם משפחתם של שני ההורים.

בתחילת דרכו על הדשא, אהב ואניה להבקיע שערים כמו סרגיי. הוא היה חלוץ עם נוכחות עצומה ברחבה, וגם השליטה שלו בכדור הייתה מבריקה. "הייתי יכול להיות כמו זלאטן איברהימוביץ'", הוא התלוצץ בזמנו, אבל הייתה בעיה אחת. הבחור פשוט שנא לרוץ, וכך הוסט בשלב מסוים לעמדת השוער. אימו ממש לא התלהבה מהרעיון, וגם ואניה עצמו קצת התחרט עליו לימים. "כחלוץ הייתי מסוגל להגיע גם לברצלונה", הוא אמר בקריצה. בניגוד לאחיו, הוא מעדיף את הבלאוגרנה על פני ריאל, והקלאסיקו היה מקור למריבות, אבל באופן כללי הם מסתדרים מצוין, ותמיד שמחו להיות בצוותא בנבחרת.

זה קרה לא רק בגביע העולם עד גיל 20, אלא גם במונדיאל האמיתי ב-2022. ואניה קיבל אז את המקום בהרכב על חשבון ראיקוביץ', בהחלטה שנויה במחלוקת של המאמן דראגן סטויקוביץ', והיה אחד המצטיינים של סרביה למרות שספג 8 שערים ב-3 המשחקים בשלב הבתים. עם זאת, הוא עדיין היה שם על תקן "האח של" מבחינת העיתונאים והאוהדים. סרגיי היה הרבה יותר מתוקשר ומפורסם, ואילו את ואניה בקושי הכירו.

ואניה מילינקוביץואניה מילינקוביץ'-סאביץ' (מימין) בחגיגות הזכייה של סרביה במונדיאליטו (IMAGO)

כי אחרי שנאלץ לנטוש את מנצ'סטר יונייטד מסיבות בירוקרטיות, דרכו לא הייתה פשוטה כלל. השוער בילה שנה וחצי בליגה הפולנית במדי לכיה גדנסק, ואז חתם בטורינו וזכה לתהילה לרגע קט כאשר התנדב לבעוט כדור חופשי במשחק גביע והדביק כדור אדיר לעמוד. בסרביה קראו לו מאז "צ'ילאברט הקטן" על שם הפראגוואי המיתולוגי שאהב לבצע כדורים נייחים, אבל באיטליה זו הייתה הפעולה בולטת היחידה שלו במשך מספר עונות. הוא לא היה רלוונטי בטורינו, נדד בהשאלות קצרות ומתסכלות, ואת האפודה הראשונה קיבל רק במהלך עונת 2021/22. 

אז כבר היה לו זקן עבות, ובאופן כללי רק המראה שלו מספיק כדי להפחיד את חלוצי היריב. ואניה ביסס את מעמדו בהדרגה, הפך לדמות אהודה בטורינו ששמה דגש בעיקר על הגנה מאורגנת, והיה אחד האחראים הבכירים לכך שהקבוצה נהנתה מחיים נטולי דאגות במרכז הטבלה. הוא שיפר את השליטה ברחבה, הפגין מנהיגות ואינסטינקטים טובים על קו השער, ואימונים קפדניים עזרו לו להשתפר מאוד גם בהצלת פנדלים. אז קבוצות עמדו בתור כדי לזכות בשירותיו בקיץ האחרון, והסרבי היה אמיץ מספיק כדי ללכת לנאפולי. 

הוא לא חשש מתחרות. אלכס מרט, שזכה בשתי אליפויות, בדיוק האריך חוזה ולא התכוון ללכת לשום מקום. "באתי כדי לתרום את חלקי ולהיאבק על מקומי. זה יהיה קשה, אבל אני לא מרגיש לחץ", הוא אמר. את העונה הוא החל על הספסל, אבל קיבל צ'אנס במחזור הראשון בליגת האלופות והפגין יכולת מעולה בהפסד 2:0 באצטדיונה של מנצ'סטר סיטי. פפ גווארדיולה העיר במסיבת העיתונאים: "ואניה הוא שוער יוצא מהכלל שמבצע הצלות מזהירות", וכאוהד בארסה, מילינקוביץ'-סאביץ' שמח לשמוע זאת במיוחד.

מככב. ואניה מילינקוביץמככב. ואניה מילינקוביץ'-סאביץ' (IMAGO)

לפני חודש הוא קודם להרכב, ואז גם נפצע מרט בכף רגלו. האיטלקי ייעדר כנראה עד סוף דצמבר, והבמה התפנתה לחלוטין עבור הסרבי שנהנה עד הגג באור הזרקורים. הוא היה על הסוס בניצחון 1:3 על אינטר, ואז באו גם שני המשחקים בהם שמר על רשת נקיה בזכות הדיפות הפנדלים. מי יודע, אולי נאפולי תשמור על הכתר בזכותו, ומילינקוביץ'-סאביץ' יקבל תואר ראשון מאז 2015. הוא אף הבטיח להעלים את הזקן אם החלום הזה יתממש. האם סרגיי יגיע מסעודיה כדי לבצע את המשימה עם סכין הגילוח?

