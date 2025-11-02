יום ראשון, 02.11.2025 שעה 20:46
כדורסל ישראלי  >> ליגת ווינר סל
ליגת ווינר סל 25-26
6222-2743הפועל ת"א
6266-3133מכבי ת"א
6224-2463הפועל חולון
6305-3214הפועל ירושלים
5260-2773עירוני רמת גן
5231-2313מכבי רעננה
5234-2293הפועל העמק
5339-3124מכבי ראשל"צ
4276-2763עירוני קריית אתא
4267-2543הפועל ב"ש/דימונה
4258-2413אליצור נתניה
4238-2213הפועל גליל עליון
4345-2864עירוני נס ציונה
2209-1932בני הרצליה

רבע ראשון: עירוני קריית אתא - בני הרצליה 0:0

ליגת ווינר סל, מחזור 4: קצב טוב ברמז, כאשר הקבוצות מרבות בנקודות. החבורה המקומית עלתה ליתרון משמעותי ורוצה לנצח. עוד כעת: העמק - ב"ש 70:78

|
מאליק הול ובודי יום (רועי כפיר)
מאליק הול ובודי יום (רועי כפיר)

המחזור הרביעי של ליגת ווינר סל מביא לנו שני משחקים הערב (ראשון). במפגש המוקדם: עירוני קריית אתא ובני הרצליה נפגשות, כששתיהן רוצות לשנות מומנטום. בנוסף, ב-19:00 הפועל העמק מארחת בגן נר את הפועל באר שבע/דימונה.

עירוני קריית אתא – בני הרצליה

המארחת נכנעה במחזור הקודם למכבי רמת גן, כשהיא למעשה עומדת על מאזן שלילי של 2:1 ורוצה לשוב למסלול אחרי ההפסד בשבוע שעבר. בצד השני, האורחת של יהוא אורלנד סופרת חמישה הפסדים רצופים בכל המסגרות (שניים בליגה ושלושה בליגת האלופות) ותחפש ניצחון ראשון מאז גביע ווינר סל.

מחצית ראשונה: 57:61 לבני הרצליה

המשחק התחיל בקצב גבוה ובסקור שתאם, כלומר הקבוצות שיחקו טוב ורשמו נקודות רבות על הלוח. בצד המקומי היו אלה דריוס האנה ומאליק הול שבלטו, בעוד אצל הרצליה צ'ינאנו אונוואקו ונואה קרטר כיכבו אצל יהוא אורלנד. החבורה המקומית עלתה ליתרון משמעותי במהלך הרבע הראשון וירדה להפסקה בין הרבעים ביתרון 27:34. הרצליה יצאה לריצת והשוותה את התוצאה. הקצב המטורף המשיך כאשר הקבוצות צלפו ממרחק, כאשר בודי יום התחיל להתחמם ונגד מקס היידיגר כיכב. האורחים ירדו ביתרון קטן לחדרי ההלבשה.

מחצית שנייה:

אונוואקו פתח טוב את המחצית השנייה ושמר על ההובלה של האורחת, יחד עם שון דאוסון.יובל הוכששטר בלט מנגד ושמר את הצפוניים בתמונה. המקומיים לחצו על הגז לקראת סיום הרבע השלישי וירדו לרבע המכריע ביתרון 79:87.

הפועל העמק – הפועל באר שבע/ דימונה

החבורה מגן נר עומדת על מאזן 1:2, כשהיא ניצחה את בני הרמצליה וגם את הפועל ירושלים. בצד השני, שחקניו של רמי הדר פספסו במחזור הקודם את ההזדמנות לעלות למאזן חיובי לאחר שהפסידו למכבי ראשון לציון, כאשר הקבוצה מבירת הנגב מחזיקה במאזן שלילי של 2:1.

מחצית ראשונה: 31:36 להפועל באר שבע/ דימונה

החבורה מהדרום פתחה טוב יותר בהובלתם של סי ג’יי אלבי וקודי דמפס, מנגד חניכיו של שרון אברהמי הציגו יכולת חלשה ומי שבלט היה קיילר אדוארדס. ברבע השני הצפוניים צימקו את הפער וחזרו לעניינים, כאשר ניב משגב תרם בחלוקת אסיסטים לחבריו לקבוצה, ולהפסקת המחצית הקבוצות ירדו ב-31:36 לזכות קבוצתו של רמי הדר.

מחצית שנייה:

הצפוניים יצאו טוב יותר לחצי השני, ואף השכילו להפוך את התוצאה ולעלות ליתרון בהובלת לוקאס גולדנברג, אך ב”ש לא ויתרה והנטלה את היתרון בחזרה. המשחק הפך לצמוד כאשר אף קבוצה לא ביססה יתרון משמעותי.

