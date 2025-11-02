רבע ראשון: עירוני קריית אתא - בני הרצליה 0:0

המחזור הרביעי של ליגת ווינר סל מביא לנו שני משחקים הערב (ראשון). במפגש המוקדם: עירוני קריית אתא ובני הרצליה נפגשות, כששתיהן רוצות לשנות מומנטום. בנוסף, ב-19:00 הפועל העמק מארחת בגן נר את הפועל באר שבע/דימונה.

עירוני קריית אתא – בני הרצליה

המארחת נכנעה במחזור הקודם למכבי רמת גן, כשהיא למעשה עומדת על מאזן שלילי של 2:1 ורוצה לשוב למסלול אחרי ההפסד בשבוע שעבר. בצד השני, האורחת של יהוא אורלנד סופרת חמישה הפסדים רצופים בכל המסגרות (שניים בליגה ושלושה בליגת האלופות) ותחפש ניצחון ראשון מאז גביע ווינר סל.

מחצית ראשונה: 57:61 לבני הרצליה

המשחק התחיל בקצב גבוה ובסקור שתאם, כלומר הקבוצות שיחקו טוב ורשמו נקודות רבות על הלוח. בצד המקומי היו אלה דריוס האנה ומאליק הול שבלטו, בעוד אצל הרצליה צ'ינאנו אונוואקו ונואה קרטר כיכבו אצל יהוא אורלנד. החבורה המקומית עלתה ליתרון משמעותי במהלך הרבע הראשון וירדה להפסקה בין הרבעים ביתרון 27:34. הרצליה יצאה לריצת והשוותה את התוצאה. הקצב המטורף המשיך כאשר הקבוצות צלפו ממרחק, כאשר בודי יום התחיל להתחמם ונגד מקס היידיגר כיכב. האורחים ירדו ביתרון קטן לחדרי ההלבשה.

מחצית שנייה:

אונוואקו פתח טוב את המחצית השנייה ושמר על ההובלה של האורחת, יחד עם שון דאוסון.יובל הוכששטר בלט מנגד ושמר את הצפוניים בתמונה. המקומיים לחצו על הגז לקראת סיום הרבע השלישי וירדו לרבע המכריע ביתרון 79:87.

הפועל העמק – הפועל באר שבע/ דימונה

החבורה מגן נר עומדת על מאזן 1:2, כשהיא ניצחה את בני הרמצליה וגם את הפועל ירושלים. בצד השני, שחקניו של רמי הדר פספסו במחזור הקודם את ההזדמנות לעלות למאזן חיובי לאחר שהפסידו למכבי ראשון לציון, כאשר הקבוצה מבירת הנגב מחזיקה במאזן שלילי של 2:1.

מחצית ראשונה: 31:36 להפועל באר שבע/ דימונה

החבורה מהדרום פתחה טוב יותר בהובלתם של סי ג’יי אלבי וקודי דמפס, מנגד חניכיו של שרון אברהמי הציגו יכולת חלשה ומי שבלט היה קיילר אדוארדס. ברבע השני הצפוניים צימקו את הפער וחזרו לעניינים, כאשר ניב משגב תרם בחלוקת אסיסטים לחבריו לקבוצה, ולהפסקת המחצית הקבוצות ירדו ב-31:36 לזכות קבוצתו של רמי הדר.

מחצית שנייה:

הצפוניים יצאו טוב יותר לחצי השני, ואף השכילו להפוך את התוצאה ולעלות ליתרון בהובלת לוקאס גולדנברג, אך ב”ש לא ויתרה והנטלה את היתרון בחזרה. המשחק הפך לצמוד כאשר אף קבוצה לא ביססה יתרון משמעותי.