ואן דה ון וספנס התעלמו מתומאס פרנק מול עיניו

במסגרת המחזור העשירי של הפרמייר ליג, אתמול (שבת) טוטנהאם אירחה את צ’לסי לדרבי לונדוני שהסתיים בהפסד 1:0 של התרנגולים, ובסיום קיבלנו מראה לא שגרתי.

פרנק הסתובב על הדשא בסיום כדי למחוא כפיים לאוהדים שנותרו באצטדיון, אך מיקי ואן דה ון וג’ד ספנס נראו מתעלמים מהמאמן שלהם כשהוא ניסה לדבר איתם. ספנס בפרט נראה מנופף בידיו בצורה ביקורתית כשהתקרבו למנהרה.

“השחקנים כמובן מתוסכלים”, אמר פרנק כשנשאל על הצמד. “הם אוהבים להצליח, לנצח, אז אני מבין את זה. אנחנו יכולים להיות עקביים גם בזמנים טובים וגם בזמנים רעים - זו הסיבה שפניתי לאוהדים כפי שעשיתי. זה יותר כיף כשאנחנו מנצחים, אני יכול להגיד לכם את זה. אני מבין למה אתה שואל את השאלה, אבל הייתי אומר שזו אחת הבעיות הקטנות. מיקי ואן דה ון וספנס עושים כל שביכולתם”.

מיקי ואן דה ון מול צ'לסי (רויטרס)

טוטנהאם הציגה את משחק ההתקפה הכי גרוע שלה מאז שהחלו לבדוק את מדד ה-xG. ממוצע ה-xG של טוטנהאם שעמד על 0.05, היה הגרוע ביותר שנרשם על ידי התרנגולים מאז שהמדד נכנס לכדורגל ב-2012.

על הנתון העגום של ה-xG, פרנק אמר: “הייתי אומר שזה כמובן כאב מאוד. מעולם לא הייתי אחראי על קבוצה שיצרה כל כך מעט במשחק אחד. מעולם לא. אבדוק מה אנחנו יכולים לעשות כדי לשפר את זה”. על קריאות הבוז שספג, הוא הוסיף: “כולנו חשים את התסכול והרגשות. זה חלק מהכדורגל. זה כואב ביותר”.

ג׳ד ספנס וראיין שרקי (רויטרס)

פרנק הוסיף: “ברור שזה חלק מהעבודה להתמודד איתכם עכשיו ולענות על השאלות הטובות שלכם כשאתם פשוט בוערים מבפנים, רוצים למצוא פתרונות ולצפות במשחק ולראות מה השתבש וכל זה. אבל זה עניין של לנסות להישאר רגועים. באופן כללי, אני חושב שצ'לסי הייתה טובה, היינו בהחלט פחות טובים מהם, שיחקנו גרוע”.

שחקני טוטנהאם מאוכזבים (רויטרס)

בינתיים, מהצד השני, מאמן צ'לסי אנצו מארסקה, שיבח את שחקנו מויסס קאייסדו והצהיר על כך שבעיניו הקשר האקוודורי הוא הקשר האחורי הטוב בעולם כיום לצד רודרי ממנצ'סטר סיטי.