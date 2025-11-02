יום ראשון, 02.11.2025 שעה 08:33
כדורגל עולמי  >> ליגה אנגלית
ליגה אנגלית 25-26
253-1810ארסנל1
1811-169בורנמות'2
1814-1810ליברפול3
178-1710טוטנהאם4
1711-1810צ'לסי5
177-119סנדרלנד6
1716-1710מנצ'סטר יונייטד7
167-179מנצ'סטר סיטי8
169-1410קריסטל פאלאס9
1515-1710ברייטון10
1510-910אסטון וילה11
1316-1410ברנטפורד12
128-99ניוקאסל13
1114-1210פולהאם14
1112-99אברטון15
1117-910לידס16
1019-1210ברנלי17
619-710נוטינגהאם פורסט18
420-79ווסטהאם19
222-710וולבס20

ואן דה ון וספנס התעלמו מתומאס פרנק מול עיניו

רגע לא שגרתי אחרי הפסד טוטנהאם 1:0 בדרבי לצ'לסי, המאמן: "מבין את זה". על כך שקבוצתו שברה שיא שלילי של מדד ה-xG: "כאב, זה מעולם לא קרה לי"

|
תומאס פרנק (רויטרס)
תומאס פרנק (רויטרס)

במסגרת המחזור העשירי של הפרמייר ליג, אתמול (שבת) טוטנהאם אירחה את צ’לסי לדרבי לונדוני שהסתיים בהפסד 1:0 של התרנגולים, ובסיום קיבלנו מראה לא שגרתי. 

פרנק הסתובב על הדשא בסיום כדי למחוא כפיים לאוהדים שנותרו באצטדיון, אך מיקי ואן דה ון וג’ד ספנס נראו מתעלמים מהמאמן שלהם כשהוא ניסה לדבר איתם. ספנס בפרט נראה מנופף בידיו בצורה ביקורתית כשהתקרבו למנהרה.

“השחקנים כמובן מתוסכלים”, אמר פרנק כשנשאל על הצמד. “הם אוהבים להצליח, לנצח, אז אני מבין את זה. אנחנו יכולים להיות עקביים גם בזמנים טובים וגם בזמנים רעים - זו הסיבה שפניתי לאוהדים כפי שעשיתי. זה יותר כיף כשאנחנו מנצחים, אני יכול להגיד לכם את זה. אני מבין למה אתה שואל את השאלה, אבל הייתי אומר שזו אחת הבעיות הקטנות. מיקי ואן דה ון וספנס עושים כל שביכולתם”.

מיקי ואן דה ון מול צמיקי ואן דה ון מול צ'לסי (רויטרס)

טוטנהאם הציגה את משחק ההתקפה הכי גרוע שלה מאז שהחלו לבדוק את מדד ה-xG. ממוצע ה-xG של טוטנהאם שעמד על 0.05, היה הגרוע ביותר שנרשם על ידי התרנגולים מאז שהמדד נכנס לכדורגל ב-2012.

על הנתון העגום של ה-xG, פרנק אמר: “הייתי אומר שזה כמובן כאב מאוד. מעולם לא הייתי אחראי על קבוצה שיצרה כל כך מעט במשחק אחד. מעולם לא. אבדוק מה אנחנו יכולים לעשות כדי לשפר את זה”. על קריאות הבוז שספג, הוא הוסיף: “כולנו חשים את התסכול והרגשות. זה חלק מהכדורגל. זה כואב ביותר”.

ג׳ד ספנס וראיין שרקי (רויטרס)ג׳ד ספנס וראיין שרקי (רויטרס)

פרנק הוסיף: “ברור שזה חלק מהעבודה להתמודד איתכם עכשיו ולענות על השאלות הטובות שלכם כשאתם פשוט בוערים מבפנים, רוצים למצוא פתרונות ולצפות במשחק ולראות מה השתבש וכל זה. אבל זה עניין של לנסות להישאר רגועים. באופן כללי, אני חושב שצ'לסי הייתה טובה, היינו בהחלט פחות טובים מהם, שיחקנו גרוע”.

שחקני טוטנהאם מאוכזבים (רויטרס)שחקני טוטנהאם מאוכזבים (רויטרס)

בינתיים, מהצד השני, מאמן צ'לסי אנצו מארסקה, שיבח את שחקנו מויסס קאייסדו והצהיר על כך שבעיניו הקשר האקוודורי הוא הקשר האחורי הטוב בעולם כיום לצד רודרי ממנצ'סטר סיטי.

מויסס קאייסדו מול ארלינג הולאנד, הקשר האחורי הטוב בעולם? (רויטרס)מויסס קאייסדו מול ארלינג הולאנד, הקשר האחורי הטוב בעולם? (רויטרס)
הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןההשחלה של מרסלו בקינגס ליג תזכר לדורות
חייבים לראות! ההשחלה של מרסלו בקינגס ליגנגןלאמין בדרך לרכוש את הבית של פיקה ושאקירה
לאמין בדרך לרכוש את הבית של פיקה ושאקירהנגןכמה זה שווה? אוסף החולצות המטורף של שכטר
כמה זה שווה? אוסף החולצות המטורף של שכטרנגןכמעט ונרטבה: שדרית הקווים ברחה מהממטרות
כמעט ונרטבה: שדרית הקווים ברחה מהממטרות
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */