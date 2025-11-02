יום שני, 03.11.2025 שעה 20:14
ליגה אמריקאית 25-26
038-6634ונקובר ווייטקאפס1
055-8134אינטר מיאמי2
040-6534FC לוס אנג'לס3
041-6434סן דייגו אפ.סי4
035-5734פילדלפיה יוניון5
039-5634מינסוטה יונייטד6
045-5834נאשוויל7
051-6334אורלנדו סיטי8
040-5234סינסינטי9
048-5834סיאטל סאונדרס10
046-5534שארלוט11
060-6834שיקאגו פייר12
044-5034ניו יורק סיטי13
051-5534קולומבוס קרו14
047-4834ניו יורק רד בולס15
063-6034סן חוזה ארת'קווייקס16
055-5234דאלאס17
051-4434ניו אינגלנד רבולושן18
048-4134פורטלנד טימברס19
044-3734טורונטו20
045-3734אוסטין21
049-3834ריאל סולט לייק22
056-4434קולורדו ראפידס23
0 56-4334יוסטון דינמו24
058-4434סנט לואיס סיטי25
066-4634לוס אנג'לס גלאקסי26
070-4634קנזס סיטי27
063-3834אטלנטה יונייטד28
060-3434מונטריאול29
066-3034די.סי. יונייטד30

מסי כבש שער גדול, אבל מיאמי בסכנת הדחה

הפרעוש צימק בדקה ה-87 עם בעיטה אדירה בהפסד 2:1 לנאשוויל, שהשוותה את הסדרה ל-1:1. שערים של סארידג' ובאוור קבעו משחק שלישי ומכריע בעוד שבוע

|
ליאו מסי (IMAGO)
ליאו מסי (IMAGO)

ליאו מסי כבש הלילה (בין שבת לראשון) שער גדול, אך זה לא הספיק, אינטר מיאמי הפסידה 2:1 לנאשוויל בחוץ בפלייאוף ה-MLS, מה שמוביל למשחק שלישי ומכריע בסדרת הסיבוב הראשון.

שמונה ימים לאחר שמסי כבש צמד והוביל את מיאמי לניצחון 1:3 במשחק הראשון, הפעם הסיפור היה שונה לגמרי, כששערים של סם סארידג’ וג’וש באוור העניקו למארחת ניצחון ראשון אחרי עשרה משחקים מול הקבוצה של מסי מאז הגיע לליגה לפני יותר משנתיים.

סארידג’ ניצל יציאה רעה של השוער רוקו ריוס נובו, שהכשיל אותו ברחבה, ובעט את הפנדל פנימה כדי להעלות את נאשוויל ליתרון בדקה התשיעית. מיאמי הייתה יכולה להשוות בהמשך, אך הרבתה להחמיץ: מסי בעט החוצה אחרי הדיפה רעה של השוער ג’ו וויליס, לואיס סוארס פגש את הקורה לאחר שעבר את השוער וג’ורדי אלבה מצא את טדאו איינדה לבד ברחבה, אך האחרון בעט החוצה.

נאשוויל הענישה עם שער שני רגע לפני ההפסקה, כשקרן של האני מוכתאר מצאה את דרכה לג’וש באוור, שדחק מקרוב את ה-0:2.

ליאו מסי מתקשה (IMAGO)ליאו מסי מתקשה (IMAGO)

במחצית השנייה מיאמי השתלטה על המשחק, וויליס עצר את סוארס ממרחק קצר, ומנגד נאשוויל כמעט כבשה את השלישי כשסארידג’ נפל ברחבה, אך לא קיבל פנדל, ובהמשך החמיץ מול שער ריק. מסי, שכבש שבעה שערים בשלושת המשחקים האחרונים לפני כן, קיבל מעט מרווח על סף הרחבה ושיגר טיל ברגל שמאל לחיבורים בדקה ה-87 כדי לצמק, אך לא יותר מכך.

המשחק הבא והמכריע ייערך בעוד שבוע בפורט לודרדייל. עבור הקבוצה של חאבייר מסצ’ראנו, אין עוד מקום לטעויות – הפסד נוסף יסיים את העונה מוקדם, בדיוק כפי שקרה אשתקד, אז הודחה אחרי שניצחה את המשחק הראשון מול אטלנטה יונייטד, אך הפסידה פעמיים לאחר מכן.

למרות הסגל הנוצץ שמביא איתו את מסי יחד עם סוארס, בוסקטס ואלבה – אינטר מיאמי עדיין לא הצליחה לעבור את הסיבוב הראשון של הפלייאוף בתולדותיה.

