צ׳לסי גברה 0:1 על טוטנהאם בדרבי של לונדון

המחזור העשירי של הליגה האנגלית נמשך הערב (שבת) עם דרבי לונדוני ומפגש צמרת מסקרן, כשטוטנהאם אירחה את צ׳לסי. בסיום, הכחולים גברו 0:1 והצליחו להתאושש מההפסד הדרמטי לסנדרלנד במחזור הקודם.

המשחק נפתח בקצב טוב, כשאחרי 34 דקות הגיע השער הראשון. מויסס קאייסדו המשיך בכושר הנפלא שלו מפתיחת העונה ובישל לז׳ואאו פדרו, ששבר בצורת אחרי תקופה אישית לא טובה מבחינתו, והבלוז עלו ליתרון.

בחצי השני הספרס ניסו לחזור, כשמנגד האורחת חיפשה את השני, אך ללא הצלחה. בסיום, צ׳לסי ניצחה כאמור 0:1 ועלתה זמנית למקום הרביעי בטבלה, כשהיא במאזן דומה לזה של טוטנהאם שבמקום השלישי עם 17 נקודות.