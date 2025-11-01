בסול קילל את השופטים ותקף את משפתי בסיום

לא רגוע בגרין. מכבי ת”א עלתה ניצחה היום (שבת) 0:2 את מכבי בני ריינה, כאשר שני השערים הגיעו מפנדלים. בסיום המשחק התרחשה מהומת ענק במסגרתה הבעלים של ריינה, סעיד בסול, תקף את רועי משפתי שוער האלופה.

במארחת טענו כי לפני כן, משפתי זרק כדור על האפסנאי של הקבוצה ואף קילל אותו. בתגובה בסול רץ אחרי השוער לחדר ההלבשה, ונוצרה מהומה כשדור פרץ ניסה להרחיק את שחקני מכבי ת”א כדי להימנע מהרחקות.

עוד לפני כן במהלך המשחק, הצפוניים לא אהבו בלשון המעטה את ההחלטה של גל לייבוביץ’ לשרוק בשני המקרים, עד כמה לא אהבו? עד כדי כך שהשחקנים של המארחת רצו להפסיק לשחק ולשבת על הדשא.

סעיד בסול נראה זועם ביציע לאחר הפנדל השני, ואחרי שעבדאללה ג’אבר ניגש אליו, הקפטן החל לומר כבר לחבריו לשבת ושהם לא ממשיכים לשחק את המשחק הזה. לבסוף, בסול התחרט אחרי שגם אדהם האדיה נראה מרגיע והמשחק חודש.