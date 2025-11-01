יום ראשון, 02.11.2025 שעה 00:22
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
216-238הפועל ב"ש1
204-208מכבי ת"א2
1710-178בית"ר ירושלים3
1611-178הפועל ת"א4
1417-159מ.ס אשדוד5
1211-109בני סכנין6
1218-168מכבי נתניה7
1110-169מכבי חיפה8
1112-109הפועל חיפה9
1016-149הפועל פ"ת10
1021-89עירוני טבריה11
810-88עירוני ק"ש12
316-79הפועל ירושלים13
125-69מכבי בני ריינה14

בסול קילל את השופטים ותקף את משפתי בסיום

הבעלים לא אהב את הפנדלים שקיבלה מכבי ת"א וביקש מחניכיו לנטוש את המשחק, כשלאחר הסיום נקלע לעימותים. בריינה טוענים שהשוער זרק כדור על האפסנאי

|
סעיד בסול (חג'אג' רחאל)
סעיד בסול (חג'אג' רחאל)

לא רגוע בגרין. מכבי ת”א עלתה ניצחה היום (שבת) 0:2 את מכבי בני ריינה, כאשר שני השערים הגיעו מפנדלים. בסיום המשחק התרחשה מהומת ענק במסגרתה הבעלים של ריינה, סעיד בסול, תקף את רועי משפתי שוער האלופה.

במארחת טענו כי לפני כן, משפתי זרק כדור על האפסנאי של הקבוצה ואף קילל אותו. בתגובה בסול רץ אחרי השוער לחדר ההלבשה, ונוצרה מהומה כשדור פרץ ניסה להרחיק את שחקני מכבי ת”א כדי להימנע מהרחקות.

עוד לפני כן במהלך המשחק, הצפוניים לא אהבו בלשון המעטה את ההחלטה של גל לייבוביץ’ לשרוק בשני המקרים, עד כמה לא אהבו? עד כדי כך שהשחקנים של המארחת רצו להפסיק לשחק ולשבת על הדשא.

סעיד בסול נראה זועם ביציע לאחר הפנדל השני, ואחרי שעבדאללה ג’אבר ניגש אליו, הקפטן החל לומר כבר לחבריו לשבת ושהם לא ממשיכים לשחק את המשחק הזה. לבסוף, בסול התחרט אחרי שגם אדהם האדיה נראה מרגיע והמשחק חודש.

