ליגה ספרדית 25-26
2710-2210ריאל מדריד1
2310-2211ויאריאל2
2212-2510ברצלונה3
2210-2111אתלטיקו מדריד4
1811-1410אספניול5
1713-1211חטאפה6
1612-1510בטיס7
1410-1110אלצ'ה8
1414-1211ראיו וייקאנו9
1413-1111אתלטיק בילבאו10
1319-1711סביליה11
129-910אלאבס12
1216-1311ריאל סוסיאדד13
1013-1110סלטה ויגו14
1012-910אוססונה15
918-1410לבאנטה16
915-1110מיורקה17
916-1010ולנסיה18
719-710אוביידו19
724-1011ג'ירונה20

גולר, ויניסיוס ואמבפה בהתקפת ריאל לוולנסיה

הבלאנקוס עלו בהרכב התקפי כשגם בלינגהאם ומסטנטואונו יעלו בחלק הקדמי של אלונוסו. צ׳ואמני גם יפתח בקישור נגד העטלפים ב-22:00. ההרכב המלא בפנים

קיליאן אמבפה (IMAGO)
קיליאן אמבפה (IMAGO)

ריאל מדריד ניצחה 1:2 בקלאסיקו את ברצלונה וכעת היא רוצה להגדיל את הפער מהיריבה המושבעת. הבלאנקוס יארחו הערב (שבת, 22:00) את ולנסיה בסנטיאגו ברנבאו במחזור ה-11 של הליגה הספרדית (שידור חי בערוץ ONE) וניצחון ירחיק אותם שמונה נקודות מבארסה, לה יהיה משחק חסר.

הרכב ריאל מדריד: טיבו קורטואה, פדריקו ואלוורדה, אדר מיליטאו, דין האוסן, אלברו קרראס, אורליאן צ׳ואמני, ארדה גולר, ג׳וד בלינגהאם, פרנק מסטנטואונו, ויניסיוס וקליאן אמבפה.

קיליאן אמבפה וג’וד בלינגהאם סידרו לצ’אבי אלונסו ניצחון על בארסה הפצועה והחבולה, שגם איבדה את פדרי בכרטיס אדום. לא פחות מכך, מה שתפס את הכותרות הוא החילוף של ויניסיוס והתגובה שלו: זעם בירידה מהמגרש והיישר לחדר ההלבשה.

אבל אלונסו הרגיע את הרוחות במסיבת העיתונאים ורוצה לראות עוד ניצחון. למעשה, ריאל עם רצף של חמישה ניצחונות, ובסך הכל יש לה העונה 12 ניצחונות ב-13 משחקים – ההפסד היחיד היה 5:2 בדרבי לאתלטיקו בספטמבר.

מנגד, ולנסיה רחוקה מאוד מהימים שבהם הייתה חברה קבועה בצמרת. העטלפים אמנם ניצחו 0:5 את מראסנה בגביע המלך, אבל בליגה יש להם חמישה משחקים רצופים ללא ניצחון והם רק במקום ה-18.

