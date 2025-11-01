אליניב ברדה: יש ציפיות, אבל גם צריך פרופורציות

אחרי שלושה הפסדים בכל המסגרות ודרבי שפוצץ, הפועל תל אביב חזרה לנצח היום (שבת) במסגרת הליגה, כשגברה 0:2 על עירוני טבריה בזכות שער עצמי של סמביניה, שגם הורחק, וסתיו טוריאל בתוספת הזמן. מאמן המנצחת, אליניב ברדה, התייחס לתוצאה בסיום:

“שלוש נקודות מאוד חשובות. רצינו לשמור על שער נקי. עברנו שבוע מאוד אינטנסיבי עם שלושה משחקים, אבל יש פה ציפיות ואני מחבק אותן, אבל גם צריך פרופורציות. שיחקנו נגד יריבה טובה שכמעט ניצחה את מכבי חיפה. שיחקנו שני משחקים נגד באר שבע ובית”ר וניצחנו והפסדנו מול כל אחת מהן. יש לקבוצה דרך לעבור וכל נקודה שנאסוף, אנחנו צריכים לחבק ולשמוח ולהתכונן למשחק הבא”.

על ההתקפה: “הרבה דברים לא עבדו התקפית. אי אפשר שדקה 30 נוביל בכל משחק. יש משחקים שמשחקים פחות טוב, ודברים פשוטים לא מתחברים, אז צריך לשחק כקבוצה, לשמור על האפס, אבל בהחלט אנחנו יכולים להיות שמחים על הניצחון. היכולת צריכה להשתפר”.

על החודש האחרון: “יש דברים שמשפיעים על שחקני כדורגל. הדרבי שהתבטל, הפגרה, שני ההפסדים לבאר שבע ונתניה בליגה. היום שיחקנו פחות טוב והצלחנו לנצח, הרבה בזכות הקהל. הפועל תל אביב קבוצה שעלתה ליגה ורוצה לחזור לזמנים הטובים שלה. צריך זמן”.

שאנדה סילבה מנסה מספרת (רדאד ג'בארה)

על שאנדה סילבה: “כל שחקן וההתאקלמות שלו. יש שחקנים שאחרי משחק אחד מרגישים בבית. היום שינינו לו את התפקוד של העמדה. אנחנו יודעים שהוא שחקן טוב”.

על היריבה הבאה, הפועל ירושלים: “היום זה היה משחק צומת מבחינתנו, לאן אנחנו רוצים לכוון את העונה הזו בכלל. אנחנו עדיין עם משחק חסר, אבל בסך הכל השחקנים בדרך הנכונה. כמובן שתמיד נשאף ליותר, ואמרתי גם לשחקנים שהרבה מאוד קבוצות היו רוצות להיות במקומנו בגמר גביע הטוטו”.

סתיו טוריאל שמח (רדאד ג'בארה)

גם כובש השער המכריע, סתיו טוריאל, דיבר: “אני מאוד מרוצה. אני שמח שלקחנו שלוש נקודות אחרי תקופה פחות טובה. זה היה מאוד חשוב לביטחון שלנו, ידענו שאנחנו רוצים לנצח בכל מחיר. היו לנו דקות פחות טובות היום ואין ספק שאנחנו צריכים להגיע ליותר מצבים”.

על הפועל ירושלים: “אנחנו נעשה את ההכנה הכי טובה שלנו, נגיע וננסה לייצר עוד ניצחון”.

אלירן חודדה (רדאד ג'בארה)

גם מאמן המפסידה, אלירן חודדה, התייחס למשחק: “אני חושב שלא הגיע לנו להפסיד היום. היה פה משחק של תיקו אם נהיה אמיתיים. בחצי השני שלטנו במשחק, הגענו למצבים, שיחקנו כדורגל טוב, אבל בסופו של דבר כשהלכנו קדימה נענשנו במעבר. צריך ללמוד ולהתקדם מזה”.

על האדום של סמביניה: “יכול להיות שהצהוב השני היה קל מדי. יכול להיות שגם הגול שפסלו לנו קל מדי, אני רק רוצה אחידות. בשבוע שעבר מכבי חיפה כבשה שער אחרי שהתבצעה דחיפה ואישרו, והיום פסלו. אני מבקש אחידות. אנחנו לעולם לא נתלונן ונתבכיין, אבל אני רק מבקש אחידות. אני חושב שבחצי השני שלטנו לחלוטין במשחק. האדום הוציא אותנו מזה. לא ייצרנו מספיק מצבים, אבל זה חלק מהכדורגל”.