יום שבת, 01.11.2025 שעה 19:51
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
216-238הפועל ב"ש1
174-187מכבי ת"א2
1710-178בית"ר ירושלים3
1611-178הפועל ת"א4
1218-168מכבי נתניה5
1110-169מכבי חיפה6
118-98הפועל חיפה7
119-88בני סכנין8
1116-118מ.ס אשדוד9
1021-89עירוני טבריה10
914-128הפועל פ"ת11
810-88עירוני ק"ש12
316-79הפועל ירושלים13
123-68מכבי בני ריינה14

בכר: יש יותר מדי לחץ ופאניקה בדקות האחרונות

מאמן הירוקים סיכם 2:2 מאכזב: "טעות? בדיעבד. רצינו לעלות עם שני חלוצים וזה לא עבד. אנחנו עדיין לומדים מי עומד בלחץ". זיו אריה: "הפנדל? מומצא"

|
ברק בכר (עמרי שטיין)
ברק בכר (עמרי שטיין)

אחרי שני משחקים בתפקיד, גם היום (שבת) ברק בכר לא הצליח לנצח עדיין משחק במכבי חיפה, כשקבוצתו סיימה בתיקו 2:2 נגד הפועל ירושלים, כשגם הפעם היא ספגה שער במהלך האחרון במשחק, שהוביל לחלוקת נקודות.

מאמן חיפה דיבר על מה שקרה בדקות האחרונות: “דומה למה שקרה שבוע שעבר, יותר מדי לחץ ופאניקה בדקות האחרונות. לא היינו חשופים במשחק. היה המון מזל רע ודברים קטנים שצריך לשפר. המחצית השנייה הייתה טובה. יש תהליך שצריך לעבור עם השחקנים, צריך שייקחו על עצמם יותר. חשוב להמשיך לעבוד”.

על האם הרגיש שעשה טעות: “בדיעבד כן. רצינו לעלות עם שני חלוצים עם נוכחות, זה לא הלך. יש יריבה שהגיבה בהתאם. כששינינו שיחקנו ברבה יותר טוב והרבה יותר נכון”. 

עבדולאי סק מתוסכל (עמרי שטיין)עבדולאי סק מתוסכל (עמרי שטיין)

על האווירה מסביב: “הקהל ממלא את האצטדיון גם במצב הנוכחי, אי אפשר לדבר עליו. אני רוצה להתעסק בכדורגל של הקבוצה. הכדורגל אכזרי. המיקום לא מעניין אותי כרגע. יש פה סגל ששווה הרבה יותר. היו שני משחקים שהיינו צריכים לנצח וזה ברח לנו ברגע האחרון.

“המצב הכי לחוץ שהייתי בקריירה? הייתי בהמון מקומות לחוצים. רציתי להתחיל בצורה יותר טובה את הקדנציה הזאת. זה בסך הכל משחק שני, משחק שלישי נדאג שיהיה יותר טוב. לחץ זה חלק מהמשחק.

“שינויים לקראת דוחא? אני פחות משבועיים בקבוצה. אנחנו עדיין לומדים. לומדים את האופי של השחקנים ומי שיכול לעמוד תחת לחץ. שבוע הבא נחשוב איך אנחנו נותנים לשחקנים להיות במקומות הנכונים שלהם”.

גם זיו אריה סיכם את המשחק: “ב-2:0 ופעמיים קורות ואיבודי כדור שלנו, להגיד שלא הגיע לנו להפסיד זה קצת מוזר. בסוף זה התאזן, גם מבחינת איכות המצבים. בשום צורה לא הגיע לנו להפסיד. היה לנו הרבה חוסר סדר, הפנדל היה מומצא והיה קל לשרוק נגדנו. נמשיך הלאה. מאמינים בדרך שלנו. יש לנו אחלה אוהדים שתומכים כל הזמן. אנחנו עושים מאמצים להשתפר”. 

זיו אריה (עמרי שטיין)זיו אריה (עמרי שטיין)
