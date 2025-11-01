אז מה זה משנה, פלורס, בכר, וגם אם יבוא פפ, שום דבר לא יעזור. מכבי חיפה הפכה להיות קבוצה של לוזרים, מועדון של מפסידנים. על איכות אני לא מדבר, מידי פעם יש הברקות והיום (שבת) במקרה זה היה סטויוארט. עד היום לא ראינו ממנו את הדברים האלה, כיוון שכל הכדורים ברחו לו מהרגליים, הפעם הביא גול גדול, אבל זה לא רק זה, יש כל כך הרבה שליליים בקבוצה הזו.

ברק בכר בא עם אחלה שיטה, אבל אתה צריך לשחק עם השחקנים הנכונים. ברגע שלוקחים שני שחקני כנף שהיו בינוניים לאורך כל העונה, סוף פודגוראנו ודולב חזיזה, ואתה הופך אותם למגנים, אתה לא תקבל מהם כלום בסגנון הזה, הם לא מצליחים לצאת, לשמור, להרים, לא מצליחים לעשות כלום, וזה נראה כל כך רע.

ככה מכבי חיפה נראתה 40 דקות, עד שבכר החליט שנמאס לו וביצע חילוף כפול. הכניס את קני סייף, ואני לא מבין מה קורה פה, הוא היה הכי טוב נגד טבריה, והיום לא פתח. אתה שומר על פרות קדושות ברק? חזיזה היה חלש מאוד, לא מסירה, לא אחד על אחד, לא עצירת כדור, שום דבר שמזכיר את הכדורגלן המצוין שהיה פעם.

ברק בכר (עמרי שטיין)

כשהוא שיחק קיצוני על הקו הוא עשה דברים לא רעים בכלל, אבל כמגן בשלישיית בלמים זה היה רע מאוד. כבר עשית חילוף, תוציא את דולב, אל תשאיר אותו כי הוא קפטן. הכנסת את סייף, בזמן, ובחמש דקות הללו עד המחצית כבר ראינו שינוי במכבי חיפה, שינוי קטן וקל.

ואכן, בחצי השני תוך כמה דקות אגבה התעורר, ברח משחקן, הצליח לעשות דברים טובים, ואחד מהם זו מסירה לגוף של סטיוארט שהוביל לגול, הקבוצה שיחקה טוב, השתלטה על המשחק, בעטה פעמיים לקורה ממצבים שאי אפשר להחטיא, אבל גורה לקורה, אזולאי לקורה, ואיך אומרים? קארמה איז אה ביץ’. במכבי חיפה הניגון חוזר פעמיים.

תיקו מול טבריה, לנתניה הפסידו 3:2, ואולי אם פה היה עוד חמש דקות זה גם נגמר ב-3:2. עבירות כל כך לא חכמות, שתי עבירות במצבים מסוכנים, ויותר חמור מזה, רק שלושה שחקנים בחומה, ששניים מהם עזבו את החומה. ואיפה השוער? הוא לא חי את המשחק, לא הגיע לכדור הפשוט הזה, השמיט כדורים, הידיים הפכו להיות קצרות. וידיים קצרות כבר אמרתי על שוער שהיה כאן לפני כמה שנים, וחבל, כי ירמקוב בסך הכל שוער טוב, אבל היום זה היה המשחק הכי גרוע שלו עד כה העונה. ומה היה קורה עם שריף כיוף טועה ככה? הייתה כאן רעידת אדמה.

עבדולאי סק מתוסכל (עמרי שטיין)

אתה רואה מה חיפה עושה ואומר שזה לא מקרי, כי חיפה בינונית, אין לה את האיכות שאני מדבר עליו שלושה חודשים. כשאין לך איכות, ובאים 30 אלף לסמי עופר, ואתה לא מציג את הכדורגל שהם רוצים, אז זו בעיה. שכחו דבר אחד: לחיפה יש מנהל מקצועי שקוראים לו ליאור רפאלוב, הוא בנה את הקבוצה, ופלורס קיבל קבוצה מוכנה.

לגבי בכר, הוא עשה חילופים נכונים, שינה הכל בזמן, עשה הכל טוב, עלה ל-0:2, אבל בסופו של דבר שום דבר לא עזר כי על מכבי חיפה יש קללת ספורט. מכבי חיפה לא תהיה בצמרת, ולא בטוח שגם בפלייאוף העליון, היא צריכה לא להסתבך בתחתית. הפועל ירושלים קבוצה בהזמנה, וברק בכר מתוך כר הדשא לא הצליח לנצח אותה, והשאלה שנשאלת היא האם יאשימו את בכר, ואני לא אאשים אותו, כי אני יודע מה בנו כאן.

לא בנו כאן כלום ושום דבר. הביאו לכאן שחקנים זרים מיותרים, שלא מתאימים למכבי חיפה, אבל ברגע שיעקב שחר החליט לתת לרפאלוב את המפתחות, מנהל מקצועי בלי ניסיון, אז זה מה שקורה. אם שחר היה נותן למנהל בדמותו של רפאלוב לנהל את אחד העסקים הגדולים שלו, הוא היה הולך הביתה. שישה משחקים ברציפות ללא ניצחון אומר הכל, שלושה ברציפות בסמי עופר בלי ניצחון אומר הכל.