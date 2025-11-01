אוסקר גלוך בהרכב אייאקס למשחק מול הירנביין

האם אייאקס תעלה על דרך המלך? אוסקר גלוך וחבריו יפגשו היום (שבת) ב-17:30 את הירנביין ביוהאן קרויף ארנה במחזור ה-11 של הליגה ההולנדית ומחפשים ניצחון במטרה לשפר עמדות במאבקי הצמרת. הקשר הישראלי פתח בהרכב.

אייאקס מתקשה לגלות יציבות או להציג יכולת טובה מפתיחת העונה תחת ג’וני הייטינחה, שנמצא בעין הסערה, בין היתר לאור כעס האוהדים על רבות מהחלטותיו. עם זאת, הקבוצה מאמסטרדם ניצחה 2:3 את טוונטה ביום ראשון ומקווה להמשכיות.

הקבוצה מאמסטרדם מגיעה למשחק מהמקום הרביעי בטבלה עם 19 נקודות, כשהאורחת מנגד נמצאת במקום ה-11 עם 6 נק’ פחות, כשהיא הביסה במשחקה הקודם 0:3 את ונלו במסגרת הגביע ההולנדי.