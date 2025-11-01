"העסק מתרסק": שלטים רבים ביציעי מכבי חיפה

זה לא סוד שלא מעט אוהדים של מכבי חיפה, אם לא כולם בלי יוצא מן הכלל, לא מרוצים מהקיץ האחרון של המועדון ולא מההתנהלות בכל מה שקשור לצד המקצועי, ואת זה הקהל הראה היום (שבת) רגע לפני שריקת הפתיחה במשחק נגד הפועל ירושלים.

ביציע הצפוני הורם שלט ובו רשום: “אני יודע מה עשיתם בקיץ האחרון”, בהשראה מסרט האימה המפורסם, רק שכאן המשמעות היא כמובן להחלטות במועדון במהלך הקיץ. בנוסף, הונפו מספר שלטים נוספים כמו: “יעקב תשחרר”, “בוא נפרד כידידים, העסק מתרסק” או “אלופים בשיווק לקבוצה בשיתוק”.

לא מעט החלטות תמוהות התקבלו במכבי חיפה בקיץ האחרון, ואת ההשלכות לכך רואים גם על הדשא. הרבה מעידות, קושי להבקיע גולים שלא ממצבים נייחים וכמובן מעל הכל זה פיטורים של מאמן כבר אחרי שבעה מחזורים, כשדייגו פלורס סיים את דרכו וברק בכר, שפוטר רק לפני כחמישה חודשים, חזר.