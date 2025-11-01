יום שבת, 01.11.2025 שעה 15:36
216-238הפועל ב"ש1
174-187מכבי ת"א2
1710-178בית"ר ירושלים3
1311-157הפועל ת"א4
1218-168מכבי נתניה5
118-98הפועל חיפה6
119-88בני סכנין7
1116-118מ.ס אשדוד8
108-148מכבי חיפה9
1019-88עירוני טבריה10
914-128הפועל פ"ת11
810-88עירוני ק"ש12
214-58הפועל ירושלים13
123-68מכבי בני ריינה14

"העסק מתרסק": שלטים רבים ביציעי מכבי חיפה

הקהל לא סולח על הטעויות המקצועיות והניף לא מעט שלטי מחאה ביציע הצפוני: "אני יודע מה עשיתם בקיץ האחרון. כלום", "אלופים בשיווק לקבוצה בשיתוק"

|
המחאה של אוהדי מכבי חיפה (אחר)
המחאה של אוהדי מכבי חיפה (אחר)

זה לא סוד שלא מעט אוהדים של מכבי חיפה, אם לא כולם בלי יוצא מן הכלל, לא מרוצים מהקיץ האחרון של המועדון ולא מההתנהלות בכל מה שקשור לצד המקצועי, ואת זה הקהל הראה היום (שבת) רגע לפני שריקת הפתיחה במשחק נגד הפועל ירושלים.

ביציע הצפוני הורם שלט ובו רשום: “אני יודע מה עשיתם בקיץ האחרון”, בהשראה מסרט האימה המפורסם, רק שכאן המשמעות היא כמובן להחלטות במועדון במהלך הקיץ. בנוסף, הונפו מספר שלטים נוספים כמו: “יעקב תשחרר”, “בוא נפרד כידידים, העסק מתרסק” או “אלופים בשיווק לקבוצה בשיתוק”.

לא מעט החלטות תמוהות התקבלו במכבי חיפה בקיץ האחרון, ואת ההשלכות לכך רואים גם על הדשא. הרבה מעידות, קושי להבקיע גולים שלא ממצבים נייחים וכמובן מעל הכל זה פיטורים של מאמן כבר אחרי שבעה מחזורים, כשדייגו פלורס סיים את דרכו וברק בכר, שפוטר רק לפני כחמישה חודשים, חזר.

שלט מחאה ביציע הצפוני (אחר)שלט מחאה ביציע הצפוני (אחר)
הוספת תגובה



טוען תגובות...
