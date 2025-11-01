עם תוכנית אישית מיוחדת: ימאל מחפש גאולה

לאחר שספג ביקורת רבה בעקבות הקלאסיקו ביום ראשון האחרון, לאמין ימאל בן ה-18 נחוש לגאול את עצמו. כאבי המפשעה מהם סבל עוד לפני המשחק הגדול מול ריאל מדריד (1:2 לבלאנקוס) מנעו ממנו להציג את יכולתו האמיתית, כפי שניתן היה לראות בעימותיו עם אלברו קאררס, שאותו כמעט ולא ניסה לעבור למרות שהוא נחשב לאחד הדריבליסטים הטובים בליגה. למעשה, לקראת סיום המשחק הוא עבר לשחק במרכז המגרש כקשר התקפי, ובתפקיד הזה הצליח לייצר יותר סכנה, כשהכניס שני כדורים חכמים לעומק. אחד מהם אף יכול היה להפוך לשער שוויון אילו ז’ול קונדה היה משתלט עליו טוב יותר.

במהלך השבוע, פרט ליום שלישי שהיה יום מנוחה, ימאל התאמן לפי תוכנית ייחודית שנבנתה במיוחד עבורו, נפרדת מזו של יתר הסגל. מספר 10 של בארסה רוצה להציג את יכולתו המלאה במשחק מחר מול אלצ’ה באצטדיון מונז’ואיק (19:30). אחרי האכזבה מהברנבאו, שבה ריאל מדריד פתחה פער של חמש נקודות בצמרת, לאמין ימאל נחוש לחזור למרכז העניינים ולהיות שוב גורם מכריע. בחדר ההלבשה משוכנעים שהוא יעשה זאת, משום שהם רואים עד כמה הוא להוט להוכיח את עצמו.

בתמונות ובסרטונים שפרסם המועדון מהאימונים השבוע ניתן לראות את ימאל עובד במלוא המרץ, פעיל מאוד ובועט לשער בלי שום סימן לכאב, בניגוד למה שנראה בקלאסיקו האחרון. העבודה האישית שעוברת עליו, הכוללת טיפולי פיזיותרפיה לפני ואחרי כל אימון, מניבה תוצאות. המועדון שומר בקפדנות על היהלום שלו, שעתיד להיות דמות המפתח של הקבוצה לא רק העונה, אלא בעשור הקרוב.

לאמין ימאל (IMAGO)

הכוכב הצעיר, שהיה בשבוע שעבר במרכז העניינים בשל ההתבטאויות השנויות במחלוקת שלו בליגת המלכים ולא בזכות יכולתו על הדשא, התרחק מהרעשים ורוצה להחזיר לעצמו את מקומו הטבעי, על המגרש. למעשה, הוא הבהיר בסביבתו כי אינו חש עוד כאבים.

העונה עדיין בשלב מוקדם וכל התארים עוד לפניה, ולאמין יודע שאם יחזור לשיאו, הוא יוכל לעזור לקבוצה לעמוד בכל יעדיה. עיניו נשואות במיוחד לליגת האלופות, התואר עליו הוא חולם, כפי שהצהיר פעמים רבות, ובמשחק מול פאריס סן ז’רמן הוא הבין מקרוב את הרמה שאליה על ברצלונה להגיע כדי לזכות שוב בגביע שכל אוהדי הקבוצה משתוקקים לו, עשר שנים אחרי ההנפה האחרונה בברלין.

לאמין ימאל מחופש לבוס ממשחקני הדיונון (אינסטגרם)

לפני פגרת הנבחרות, שבה מקומה של ספרד במוקדמות כמעט מובטח ולכן גם נוכחותו של ימאל בסגל תהיה מצומצמת, מצפים לו שלושה משחקים אידאליים להחזיר לעצמו את הביטחון: מחר מול אלצ’ה במונז’ואיק, ביום רביעי מול קלאב ברוז’ בליגת האלופות, ולפני הפגרה, במשחק החוץ מול סלטה ויגו בבלאידוס. אף שכל היריבות מגיעות דרוכות מולו, נראה שימאל יהיה דרוך עוד יותר, כדי לגאול את עצמו באמת.