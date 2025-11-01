האלופה חזרה: ליברפול ניצחה 0:2 את אסטון וילה

דעת המבקר

השחקן המצטיין דומיניק סובוסלאי, ציון: 7

נמצא בכל מקום. שלט בקצב

השחקן המאכזב אמיליאנו מרטינס, ציון: 5

לא הצליח לשמור על השער. גרם לטעויות רבות

הרכבים וציונים

המחזור העשירי בפרמייר ליג נפתח אמש (שבת) עם ניצחון של צ’לסי בדרבי הלונדוני וגם של ארסנל מול ברנלי בחוץ. במוקד קיבלנו ניצחון של ליברפול מול אסטון וילה כשהמייטי רדס סוף כל סוף חזרו לנצח.

המשחק החל כשוילה לחצה יותר תחילה, אך מיד הצליחו חניכיו של ארנה סלוט להתעשת ולחצו יותר על השער של אמיליאנו מרטינס כשלבסוף, ראינו את התוצאה בצורת שער של מוחמד סלאח בדקה ה-45+1 מטעות חמורה של הגנת האורחים.

את המחצית השנייה, המשיכו המארחים עם עוד התקפות על שער היריבה, כשסלאח המשיך לפקד על התקפת האדומים. את השער השני קיבלנו מראיין חאבנברך בדקה ה-58, לאחר שההולנדי המצוין הצליח ללהטט בין שני שחקני הגנה של וילה והבקיע את השני, אותו לא הצליח דיבו מרטינס להדוף בעקבות דיפלקשן. קבוצתו של ארנה סלוט חזרה לנצח עם 0:2 באנפילד לאחר שלא ניצחה חמישה משחקים ברציפות במפעלים המקומיים.

במחזור הבא, נקבל את משחק העונה בין ליברפול למנצ’סטר סיטי לאחר שהרדס יחזרו ממשחק קשה באירופה מול ריאל מדריד. לעומתם, אסטון וילה תארח את בורנמות בוילה פארק, מיד לאחר שיארחו את מכבי תל אביב, כאשר האורחת הישראלית תגיע ללא קהל חוץ.