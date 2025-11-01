האלופה חזרה: ליברפול ניצחה 0:2 את אסטון וילה

השחקן המצטיין
דומיניק סובוסלאי, ציון: 7
נמצא בכל מקום.
שלט בקצב
השחקן המאכזב
אמיליאנו מרטינס, ציון: 5
לא הצליח לשמור על השער.
גרם לטעויות רבות
המחזור העשירי בפרמייר ליג נפתח אמש (שבת) עם ניצחון של צ’לסי בדרבי הלונדוני וגם של ארסנל מול ברנלי בחוץ. במוקד קיבלנו ניצחון של ליברפול מול אסטון וילה כשהמייטי רדס סוף כל סוף חזרו לנצח.
המשחק החל כשוילה לחצה יותר תחילה, אך מיד הצליחו חניכיו של ארנה סלוט להתעשת ולחצו יותר על השער של אמיליאנו מרטינס כשלבסוף, ראינו את התוצאה בצורת שער של מוחמד סלאח בדקה ה-45+1 מטעות חמורה של הגנת האורחים.
את המחצית השנייה, המשיכו המארחים עם עוד התקפות על שער היריבה, כשסלאח המשיך לפקד על התקפת האדומים. את השער השני קיבלנו מראיין חאבנברך בדקה ה-58, לאחר שההולנדי המצוין הצליח ללהטט בין שני שחקני הגנה של וילה והבקיע את השני, אותו לא הצליח דיבו מרטינס להדוף בעקבות דיפלקשן. קבוצתו של ארנה סלוט חזרה לנצח עם 0:2 באנפילד לאחר שלא ניצחה חמישה משחקים ברציפות במפעלים המקומיים.
במחזור הבא, נקבל את משחק העונה בין ליברפול למנצ’סטר סיטי לאחר שהרדס יחזרו ממשחק קשה באירופה מול ריאל מדריד. לעומתם, אסטון וילה תארח את בורנמות בוילה פארק, מיד לאחר שיארחו את מכבי תל אביב, כאשר האורחת הישראלית תגיע ללא קהל חוץ.
מחצית שניה
-
'90+4
- השופט סטיוארט אטוול שרק לסיום ההתמודדות באנפילד. ליברפול חזרה לנצח!
-
'90
- קונור בראדלי פרץ נהדר מהאגף הימני וכמעט הבקיע שער שלישי לזכות הרדס
-
'77
- כובש השער הנפסל, הוגו אקיטיקה פינה את מקומו לפלוריאן וירץ שינסה לעזור ולסגור סיפור באנפילד
-
'75
- חילוף משולש אצל האורחים. יאן מאטסן נכנס במקומו של לוקה דין
-
'75
- אולי ווטקינס פינה את מקומו לג'יידון סאנצ'ו
-
'75
- טיירון מינגס נכנס במקומו של פאו טורס שלא הצליח לעזור לשוער שלו לשמור על שער נקי
-
'59
- גואסן, שלא הצליח לעזור לקבוצתו היום, פינה את מקומו לדונייל מאלן
-
'59
- ג'ון מקגין ויצא ובמקומו נכנס רוס בארקלי
-
'58
- שער! ליברפול עלתה ל-0:2: חראבנברך קיבל את הכדור במצב מסוכן, ליהטט בין שחקני ההגנה של הווילות, בעט את הכדור שפגע בשחקן של האורחים ונכנס פנימה
-
'56
- לאחר עבירה על אלכסיס מאק אליסטר, קאש קיבל כרטיס צהוב
-
'48
- פריצה וחיתוך נהדר של מוחמד סלאח לעבר האמצע. המצרי שלח כדור מסובב ומדויק לגאקפו, אך ההולנדי לא הצליח לעשות איתו כלום
מחצית ראשונה
-
'45+1
- שער! ליברפול עלתה ליתרון 0:1: טעות חמורה מאוד בהגנת האורחים הובילה לשער של מוחמד סלאח. האדומים עם מחצית ראשונה מצוינת
-
'43
- לאחר שער נהדר של הוגו אקיטיקה, השער נפסל על ידי ה-VAR בטענה לנבדל
-
'37
- כדור חופשי הורם מרחוק והגיע לאיברהימה קונאטה, אך הבלם לא נגח טוב והכדור יצא החוצה
-
'32
- סובוסלאי ניגש לבעוט כדור חופשי ממצב מסוכן, אך השוער הארגנטינאי של האורחת ירד יפה לכדור
-
'25
- אוון גואסן פרץ נהדר מהאגף הימני, אך וירג'יל ואן דייק הגיע והוציא את הכדור מרגליו עם גלישה נקייה ונפלאה
-
'23
- לחץ טוב של הרדס הוביל לחטיפה של סובוסלאי, אך האחרון החמיץ עם בעיטה חלשה מאוד ושטוחה שהלכה לידיים של אמיליאנו מרטינס
-
'18
- מאטי קאש המשיך בכושר המצוין שלו מהניצחון במשחק הקודם. המגן המני הגיע קרוב לרחבה של גיורגי ממארדשווילי, אך הגאורגי הגיב עם הצלת ענק
-
'17
- המייטי רדס התחילו להיכנס למשחק. מוחמד סלאח פרץ מימן והרים לקודי גאקפו, אך הקיצוני נגח ולא היה בכיוון בכלל
-
'14
- דומיניק סובוסלאי הגיע כמעט עד הרחבה, בעט בעיטה עוצמתית ושטוחה אך הכדור הלך החוצה
-
'5
- חמש דקות מהפתחיה, מורגן רוג'רס קיבל כדור נהדר, חתך מעט פנימה ובעט בעיטה מסובבת שפגעה לה בעמוד
-
'1
- השופט סטיוארט אטוול הוציא את המשחק באנפילד לדרך!