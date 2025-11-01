יום ראשון, 02.11.2025 שעה 04:58

חראבנברך וחבריו חוגגים (IMAGO)

האלופה חזרה: ליברפול ניצחה 0:2 את אסטון וילה

לאחר חמישה משחקים ללא ניצחון במפעלים המקומיים, חניכיו של סלוט חזרו לנצח כשעשו זאת מול וילה. סלאח (45+1') וחראבנברך (58') הבקיעו לזכות המארחת

מערכת ONE | 01/11/2025 22:00
יום שבת, 01/11/2025, 22:00אצטדיון אנפילדליגה אנגלית - מחזור 10
אסטון וילה
הסתיים
2 0
שופט: סטיוארט אטוול (ציון: 8)
ליברפול
ליגה אנגלית 25-26
253-1810ארסנל1
1811-169בורנמות'2
1814-1810ליברפול3
178-1710טוטנהאם4
1711-1810צ'לסי5
177-119סנדרלנד6
1716-1710מנצ'סטר יונייטד7
167-179מנצ'סטר סיטי8
169-1410קריסטל פאלאס9
1515-1710ברייטון10
1510-910אסטון וילה11
1316-1410ברנטפורד12
128-99ניוקאסל13
1114-1210פולהאם14
1112-99אברטון15
1117-910לידס16
1019-1210ברנלי17
619-710נוטינגהאם פורסט18
420-79ווסטהאם19
222-710וולבס20
דעת המבקר
השחקן המצטיין
דומיניק סובוסלאי, ציון: 7
נמצא בכל מקום. שלט בקצב
השחקן המאכזב
אמיליאנו מרטינס, ציון: 5
לא הצליח לשמור על השער. גרם לטעויות רבות
הרכבים וציונים
 
 

המחזור העשירי בפרמייר ליג נפתח אמש (שבת) עם ניצחון של צ’לסי בדרבי הלונדוני וגם של ארסנל מול ברנלי בחוץ. במוקד קיבלנו ניצחון של ליברפול מול אסטון וילה כשהמייטי רדס סוף כל סוף חזרו לנצח.

המשחק החל כשוילה לחצה יותר תחילה, אך מיד הצליחו חניכיו של ארנה סלוט להתעשת ולחצו יותר על השער של אמיליאנו מרטינס כשלבסוף, ראינו את התוצאה בצורת שער של מוחמד סלאח בדקה ה-45+1 מטעות חמורה של הגנת האורחים.

את המחצית השנייה, המשיכו המארחים עם עוד התקפות על שער היריבה, כשסלאח המשיך לפקד על התקפת האדומים. את השער השני קיבלנו מראיין חאבנברך בדקה ה-58, לאחר שההולנדי המצוין הצליח ללהטט בין שני שחקני הגנה של וילה והבקיע את השני, אותו לא הצליח דיבו מרטינס להדוף בעקבות דיפלקשן. קבוצתו של ארנה סלוט חזרה לנצח עם 0:2 באנפילד לאחר שלא ניצחה חמישה משחקים ברציפות במפעלים המקומיים.

במחזור הבא, נקבל את משחק העונה בין ליברפול למנצ’סטר סיטי לאחר שהרדס יחזרו ממשחק קשה באירופה מול ריאל מדריד. לעומתם, אסטון וילה תארח את בורנמות בוילה פארק, מיד לאחר שיארחו את מכבי תל אביב, כאשר האורחת הישראלית תגיע ללא קהל חוץ.

מחצית שניה
  • '90+4
  • החלטת שופט
  • השופט סטיוארט אטוול שרק לסיום ההתמודדות באנפילד. ליברפול חזרה לנצח!
  • '90
  • החמצה
  • קונור בראדלי פרץ נהדר מהאגף הימני וכמעט הבקיע שער שלישי לזכות הרדס
דומיניק סובוסלאי (IMAGO)דומיניק סובוסלאי (IMAGO)
  • '77
  • חילוף
  • כובש השער הנפסל, הוגו אקיטיקה פינה את מקומו לפלוריאן וירץ שינסה לעזור ולסגור סיפור באנפילד
  • '75
  • חילוף
  • חילוף משולש אצל האורחים. יאן מאטסן נכנס במקומו של לוקה דין
  • '75
  • חילוף
  • אולי ווטקינס פינה את מקומו לג'יידון סאנצ'ו
  • '75
  • חילוף
  • טיירון מינגס נכנס במקומו של פאו טורס שלא הצליח לעזור לשוער שלו לשמור על שער נקי
  • '59
  • חילוף
  • גואסן, שלא הצליח לעזור לקבוצתו היום, פינה את מקומו לדונייל מאלן
  • '59
  • חילוף
  • ג'ון מקגין ויצא ובמקומו נכנס רוס בארקלי
ראיין חראבנברך ואיברהימה קונאטה חוגגים (IMAGO)ראיין חראבנברך ואיברהימה קונאטה חוגגים (IMAGO)
ראיין חראבנברך חוגג (IMAGO)ראיין חראבנברך חוגג (IMAGO)
ראיין חראבנברך מבקיע שער (IMAGO)ראיין חראבנברך מבקיע שער (IMAGO)
  • '58
  • שער
  • שער! ליברפול עלתה ל-0:2: חראבנברך קיבל את הכדור במצב מסוכן, ליהטט בין שחקני ההגנה של הווילות, בעט את הכדור שפגע בשחקן של האורחים ונכנס פנימה
הוגו אקיטיקה (IMAGO)הוגו אקיטיקה (IMAGO)
  • '56
  • כרטיס צהוב
  • לאחר עבירה על אלכסיס מאק אליסטר, קאש קיבל כרטיס צהוב
  • '48
  • החמצה
  • פריצה וחיתוך נהדר של מוחמד סלאח לעבר האמצע. המצרי שלח כדור מסובב ומדויק לגאקפו, אך ההולנדי לא הצליח לעשות איתו כלום
מחצית ראשונה
סלאח וליברפול חוגגים (IMAGO)סלאח וליברפול חוגגים (IMAGO)
  • '45+1
  • שער
  • שער! ליברפול עלתה ליתרון 0:1: טעות חמורה מאוד בהגנת האורחים הובילה לשער של מוחמד סלאח. האדומים עם מחצית ראשונה מצוינת
קודי גאקפו וראיין חראבנברך מול אולי ווטקינס (IMAGO)קודי גאקפו וראיין חראבנברך מול אולי ווטקינס (IMAGO)
הוגו אקיטיקה חוגג את השער שנפסל (IMAGO)הוגו אקיטיקה חוגג את השער שנפסל (IMAGO)
  • '43
  • החלטת שופט
  • לאחר שער נהדר של הוגו אקיטיקה, השער נפסל על ידי ה-VAR בטענה לנבדל
ג'ון מקגין מול מוחמד סלאח (IMAGO)ג'ון מקגין מול מוחמד סלאח (IMAGO)
  • '37
  • החמצה
  • כדור חופשי הורם מרחוק והגיע לאיברהימה קונאטה, אך הבלם לא נגח טוב והכדור יצא החוצה
דומיניק סובוסלאי נגד אמיליאנו מרטינס (IMAGO)דומיניק סובוסלאי נגד אמיליאנו מרטינס (IMAGO)
דומיניק סובוסלאי נגד אמיליאנו מרטינס (IMAGO)דומיניק סובוסלאי נגד אמיליאנו מרטינס (IMAGO)
  • '32
  • החמצה
  • סובוסלאי ניגש לבעוט כדור חופשי ממצב מסוכן, אך השוער הארגנטינאי של האורחת ירד יפה לכדור
וירג'יל ואן דייק (IMAGO)וירג'יל ואן דייק (IMAGO)
  • '25
  • החמצה
  • אוון גואסן פרץ נהדר מהאגף הימני, אך וירג'יל ואן דייק הגיע והוציא את הכדור מרגליו עם גלישה נקייה ונפלאה
  • '23
  • החמצה
  • לחץ טוב של הרדס הוביל לחטיפה של סובוסלאי, אך האחרון החמיץ עם בעיטה חלשה מאוד ושטוחה שהלכה לידיים של אמיליאנו מרטינס
איברהימה קונאטה מול אולי ווטקינס (IMAGO)איברהימה קונאטה מול אולי ווטקינס (IMAGO)
  • '18
  • החמצה
  • מאטי קאש המשיך בכושר המצוין שלו מהניצחון במשחק הקודם. המגן המני הגיע קרוב לרחבה של גיורגי ממארדשווילי, אך הגאורגי הגיב עם הצלת ענק
  • '17
  • החמצה
  • המייטי רדס התחילו להיכנס למשחק. מוחמד סלאח פרץ מימן והרים לקודי גאקפו, אך הקיצוני נגח ולא היה בכיוון בכלל
גיוארגי ממארדשווילי (IMAGO)גיוארגי ממארדשווילי (IMAGO)
  • '14
  • החמצה
  • דומיניק סובוסלאי הגיע כמעט עד הרחבה, בעט בעיטה עוצמתית ושטוחה אך הכדור הלך החוצה
  • '5
  • החמצה
  • חמש דקות מהפתחיה, מורגן רוג'רס קיבל כדור נהדר, חתך מעט פנימה ובעט בעיטה מסובבת שפגעה לה בעמוד
  • '1
  • החלטת שופט
  • השופט סטיוארט אטוול הוציא את המשחק באנפילד לדרך!
הוספת תגובה
RSS RSS   Facebook Twitter טוויטר   הדפס   הוסף תגובה 



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןההשחלה של מרסלו בקינגס ליג תזכר לדורות
חייבים לראות! ההשחלה של מרסלו בקינגס ליגנגןלאמין בדרך לרכוש את הבית של פיקה ושאקירה
לאמין בדרך לרכוש את הבית של פיקה ושאקירהנגןכמה זה שווה? אוסף החולצות המטורף של שכטר
כמה זה שווה? אוסף החולצות המטורף של שכטרנגןכמעט ונרטבה: שדרית הקווים ברחה מהממטרות
כמעט ונרטבה: שדרית הקווים ברחה מהממטרות