יום שבת, 07.02.2026 שעה 03:52
כדורסל ישראלי  >> ליגת ווינר סל

חוזרת לעצמה: הפועל י-ם גברה על מכבי ראשל"צ

לאחר שני הפסדים רצופים בליגה המקומית, החבורה מהבירה רשמה 93:100 על דרוקר וחניכיו בתום הארכה. הארפר הוביל עם 18 נקודות, 32 לאחמד שבלט מנגד

|
שחקני הפועל ירושלים חוגגים בסיום (אורן בן חקון)
שחקני הפועל ירושלים חוגגים בסיום (אורן בן חקון)

נושמת לרווחה. לאחר משחק צמוד שהסתיים אחרי הארכה, הפועל ירושלים שבה לנצח בליגה המקומית לאחר שני הפסדים רצופים כשגברה 93:100 על מכבי ראשון לציון. החבורה של יונתן אלון לא הציגה יכולת מרשימה, אך היא תיקח את הניצחון ותרצה לצאת לדרך חדשה הלאה.

המשחק היה צמוד לכל אורכו, ולאחר פתיחה טובה של ירושלים, החבורה המקומית רצה 0:11 ועלתה ליתרון משמעותי משלה. רועי הובר נכנס למשחק ותפר שתי שלשות כדי להוריד את הקבוצות להפסקת הרבעים ב-23:24 לזכות חניכיו של שרון דרוקר.

קצב צבירת הנקודות בפתיחת הרבע השני היה דל, אך הקבוצות החלו בהחלפת שלשות הדדיות, וריצת 0:7 של ראשון העלתה אותה ליתרון. החבורה מהבירה לא ויתרה, וריצה נגדית של 0:8 הורידה אותה לחדרי ההלבשה ביתרון 38:45 חשוב.

הרבע השלישי היה קרב בין ג’ארד הארפר וג’יי ג’יי קפלן. שחקנה של ירושלים קלע נקודות ראשונות במשחק ועלה לדאבל פיגרס, בעוד זה של ראשון רשם שלוש שלשות, ובתוספת יכולת נהדרת של קליל אחמד, שעשה ככל העולה על רוחו המגרש הורידה את החבורה המקומית בפיגור נקודה בלבד לרבע המכריע, 68:69 להפועל ירושלים.

המשחק המשיך להיות צמוד ואף קבוצה לא ברחה. שלשה ענקית של קווה גרנט קבעה יתרון 4 לקבוצתו, אך הארפר החזיר עם שלשה. די ג’יי ברנס קלע פעמיים מהקו, אך קאדין קרינגטון תפר שלשה גדולה וקבע הארכה, שם החבורה המקומית נפלה מהרגלייםף כאשר אחמד החטיא מספר זריקות בעוד הארפר רשם קליעות עונשין שקבעו 93:100.

קלעו למכבי ראשון לציון: קליל אחמד 32 נקודות, ג’יי ג’יי קפלן 16 נק’ ו-9 ריבאונדים, קווה גרנט 15 נק’, אמין סטיבנס 13 נק’ ו-7 ריב’, די ג’יי ברנס 9 נק’ ו-11 ריב’, מרכוס וויליאמס וג’וש פרוינד 4 נק’ כ”א.

קלעו להפועל ירושלים: ג’ארד הארפר 18 נקודות ו-5 ריבאונדים, יובל זוסמן 17 נק’ ו-7 ריב’, רועי הובר (5 ריב’) ואוסטין ווילי (12 ריב’) 13 נק’ כ”א, קשיוס ווינסטון 12 נק’, ג’סטין סמית’ וקאדין קרינגטון 10 נק’ כ”א, אנתוני לאמב 6 נק’ ורועי פריצקי 1 נק’. 

רבע ראשון: 23:24 למכבי ראשון לציון

חמישיית מכבי ראשון לציון: קווה גרנט, די ג’’ ברנס, קליל אחמד, ג’יי ג’יי קפלן ואמין סטיבנס.

חמישיית הפועל ירושלים: ג’ארד הארפר, קאדין קרינגטון, יובל זוסמן, אנתוני לאמב ואוסטין ווילי.

קרינגטון עלה ראשון על הלוח, וקפלן החזיר נקודה מהקו בצד השני. לאמב תרם את השלשה הראשונה לערב הזה, ואחמד רשם נקודות ראשונות מבחינתו. חמש נקודות רצופות של זוסמן העלו את ירושלים ליתרון 7, אך סטיבנס וגרנט צימקו לנקודה בלבד, 9:10 לאורחים מהבירה. גרנט הפך את התוצאה, וסל ועבירה של ברנס קבעו ריצת 0:11, אך ג’סטין סמית’ עצר את המומנטום המקומי עם שתיים משלו.

ריצה נוספת של חניכיו של שרון דרוקר הקפיצה את התוצאה ל-12:20 והזעיקה פסק זמן מיונתן אלון. הירושלמים חזרו טוב, ושתי שלשות של רועי הובר הורידו את הקבוצות להפסקה בין הרבעים בתוצאה 23:24 לחבורה המקומית.

רבע שני: 38:45 להפועל ירושלים

הובר פתח עם שתי נקודות והגיע לדאבל פיגרס, גרנט הגיב בעבר השני. קצב צבירת הנקודות בדקות הראשונות של הרבע היה דל, אך הקבוצות התעוררו עם שתי שלשות של ירושלים וסל של אחמד שקבעו 30:32 לחבורה האורחת. קשיוס ווינסטון וגרנט החליפו שלשות, וניכר כי קצב המשחק עלה בהדרגה. ריצת 0:7 של ראשון העלתה אותם ליתרון, אך סמית’ הגיב וקבע שיוויון 37:37.

מספר מהלכים טובים של האורחים לקראת סיומה של המחצית הורידו אותם במומנטום טוב לחדרי ההלבשה, 38:45 לאחר ריצת 0:8.

רבע שלישי: 68:69 להפועל ירושלים

הארפר התעורר ורשם נקודות ראשונות במשחק, אך אחמד הוליך את החבורה של שרון דרוקר ושמר אותם במשחק, בין אם זה בנקודות או במסירות. האיש של המקומיים ברבע הזה היה קפלן, שתפר שלוש שלשות פלוס דאנק בהתקפת מעבר, כדי להפוך את התוצאה ולקבוע 56:57.

הארפר המשיך במגמה שלו, רשם שלשה שלישית ברבע הזה גם הוא ועלה לספרות כפולות בטור הנקודות. הקבוצות המשיכו להחליף סלים בקצב נהדר, כאשר אחמד עשה ככל העולה על רוחו. ברנס קלע על הבאזר וקבע 68:69 לזכות ירושלים עם הירידה לרבע המכריע.

רבע רביעי: 86:86

הקבוצות החליפו סלים הדדיים בפתיחת הרבע, כאשר ארבע נקודות רצופות של קפלן הפכו את היתרון למקומי, אך ווילי החזיר אותו ליונתן אלון. המשחק המשיך להיות צמוד, ושלשה גדולה של גרנט העלתה את קבוצתו ליתרון ארבע פחות משתי דקות לסיום, וגרמה למאמן האורחת לקחת פסק זמן. הארפר החזיר עם שלשה משלו, אך קבוצתו נכשלה בניסיונה להפוך את התוצאה וברנס דייק פעמיים מהקו כדי לקבוע יתרון שלוש מקומי כחצי דקה לסיום ההתמודדות.

קרינגטון רשם שלשה ענקית והשווה את התוצאה על שיוויון 86:86, ובהתקפה הבאה אחמד וסטיבנס פספסו הזדמנות לנצח עבור ראשון, בעוד הארפר החטיא שלשה על הבאזר וקבע כי המשחק יילך להארכה.

הארכה: 93:100 להפועל ירושלים

לחבורה המקומית נגמר האוויר בחמש הדקות הנוספות, והעומק של האורחת הכריע, כאשר אחמד החטיא מספר זריקות חשובות ומנגד הארפר רשם מספר קליעות עונשין.

