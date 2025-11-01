היכולת של מיציץ' והחלטות השיפוט לקראת הסיום

הפועל ת"א חתמה אמש (שישי) שבוע כפול ביורוליג, כאשר לאחר הניצחון ביום רביעי על פרטיזן בלגרד, הגיע ההפסד אמש 62:58 לאולימפיאקוס בהיכל השלום והאחווה, הפסד שלווה בתחושת פספוס. האדומים הראו יכולת הגנתית טובה, אך גם התקשו לקלוע את כמות הנקודות הרגילה ולאחר שמונה מחזורים, רושמים מאזן של 2:6.

תומר חבז, גיל אמיתי וחי תנעמי סיכמו בפודקאסט הפועל ת"א את השבוע שעבר על האדומים: הדברים שאפשר לקחת מההפסד ליוונים לצד הפספוס, החלטות השיפוט בדקה האחרונה, הצפיפות בטבלת היורוליג, היכולת של וסיליה מיציץ' עד כה העונה והתרומה של קולין מלקולם.

עוד בפרק: העימות בין דימיטריס איטודיס לאוהד במשחק הליגה בתחילת השבוע, האם לישראלים מגיעות יותר דקות על הפרקט, השיפור ביכולת ההגנתית של אנטוניו בלייקני וההתעקשות על כריס ג'ונס לעומת היכולת הטובה של טיילר אניס. האזנה נעימה.