יום שבת, 01.11.2025 שעה 09:47
כדורסל עולמי  >> יורוליג
יורוליג 25-26
75%653-7028הכוכב האדום1
75%675-7098הפועל ת"א2
75%609-6988ז'לגיריס3
62%649-6838אולימפיאקוס4
62%666-6938מונאקו5
62%691-6938ברצלונה6
62%701-7138פנאתינייקוס7
62%726-7398ולנסיה8
50%664-6308באיירן מינכן9
50%704-7198פאריס10
50%639-6698ריאל מדריד11
50%664-6418וירטוס בולוניה12
38%676-6508אנדולו אפס13
38%640-6498אולימפיה מילאנו14
38%660-6318פנרבחצ'ה15
38%702-6698פרטיזן בלגרד16
38%669-6558דובאי17
25%736-6918באסקוניה18
25%695-6288ליון וילרבאן19
25%752-7098מכבי ת"א20

"מבאס, אבל צריכים להמשיך ולאסוף ניצחונות"

תחושת פספוס בהפועל ת"א לאחר ההפסד לאולימפיאקוס: "הקטע עם השיפוט לא הוסיף". הקבוצה המריאה לישראל מיד בסיום, איטודיס שיבח. וגם: חזרת היורוליג

|
דן אוטורו (האתר הרשמי של הפועל ת
דן אוטורו (האתר הרשמי של הפועל ת"א)

תחושת פספוס בהפועל ת"א לאחר ההפסד אמש 62:58 לאולימפיאקוס, הפסד שמנע שבוע מושלם ביורוליג שהחל עם ניצחון על פרטיזן בלגרד. זה היה ערב התקפי לא מרשים של האדומים, אך מנגד הם הציגו יכולת הגנתית מצוינת ועצרו את המארחת על סקור נמוך בעצמה, אך דווקא בשוויון 58, האדומים נעצרו.

לא מעט מהשיח בסיום, היה סביב שלוש החלטות שיפוט גבוליות: הראשונה הייתה עבירה בלתי ספורטיבית על וסיליה מיציץ' שלא נשרקה, כשבהמשך נשרקה לרכז עבירת תוקף גבולית ועוד ניסיון חטיפת כדור של האדומים הוביל לשריקה מעט מוזרה לעבירה.

למרות ההפסד, האדומים יצאו מעודדים מהעובדה שבעוד מבחן הם היו קרובים עד הסוף, גם במשחק לא גדול, כאשר זו עדות לעובדה שהקבוצה של דימיטריוס איטודיס מסוגלת לנצח בכל מגרש. בסיום, המאמן החמיא לשחקנים בחדר ההלבשה בעיקר על ההגנה, אך גם על הרוח של הקבוצה שלא נשברה עד הסיום.

דימיטריס איטודיס (ראובן שוורץ)דימיטריס איטודיס (ראובן שוורץ)

"זה מבאס, עוד יום ביורוליג, גם הקטע עם השיפוט בדקה האחרונה לא הוסיף, אבל בסופו של דבר זה עוד שבוע כפול ולא קל ביורוליג ועכשיו יש את רעננה ודובאי. בעומס שכזה, אנחנו פשוט צריכים להמשיך הלאה ולאסוף עוד ניצחונות", אמרו במועדון בסיום.

מיד לאחר המשחק, המריאה הקבוצה לישראל לקראת המשחק מחר מול מכבי רעננה, כאשר רק השחקנים הזרים שיירשמו המריאו עם אנשי הצוות המקצועי, כשכזכור ביום חמישי הפועל תפגוש במשחק היורוליג הבא את דובאי.

אגב, נכון לרגע זה, במועדון לא קיבלו הודעה מצד היורוליג לגבי איזשהו שינוי בחזרת המשחקים לישראל בתחילת חודש דצמבר: "אנחנו מחכים לעדכונים מהיורוליג ומקווים שבשבועיים הקרובים יודיעו לנו", אמרו בהפועל.

וסיליה מיציץ׳ (האתר הרשמי של הפועל ת"א)וסיליה מיציץ׳ (האתר הרשמי של הפועל ת"א)

קולין מלקולם התייחס בסיום לכמות הנקודות הנמוכה, אשר לא מאפיינת את האדומים: "היו לנו זריקות טובות ברבע השלישי אבל הן פשוט לא נכנסו וקלענו ארבע נקודות בלבד ברבע השלישי. לפעמים זה הכדורסל וצריך לזכור שגם הם קלעו משהו 12-13 נקודות ברבע השלישי וזו גם עדות להגנה שלנו ולרמה בה אנחנו יכולים לשחק. אנחנו נצפה במשחק שוב, נמצא פתרונות ונהיה יותר טובים מזה".

"הזריקות שלהם לשלוש? לא רצינו לתת להם לזרוק או לקלוע, אבל בסופו של דבר כשאתה מתמודד עם שחקנים במימדים האלה אתה חייב לנסות לתת מענה יצירתי וזה פשוט ככה היה היום", הוסיף מי שהיה מהיותר טובים בהפועל.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןלאמין בדרך לרכוש את הבית של פיקה ושאקירה
לאמין בדרך לרכוש את הבית של פיקה ושאקירהנגןכמה זה שווה? אוסף החולצות המטורף של שכטר
כמה זה שווה? אוסף החולצות המטורף של שכטרנגןכמעט ונרטבה: שדרית הקווים ברחה מהממטרות
כמעט ונרטבה: שדרית הקווים ברחה מהממטרותנגןויניסיוס ג'וניור נותן הצצה לאוסף החולצות
ויניסיוס ג'וניור נותן הצצה לאוסף החולצות
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */