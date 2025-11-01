דונצ'יץ' חזר והפציץ 44 נק', שיקגו כבר ב-0:5

לילה מסקרן ב-NBA סיפק הצגות של כוכבים ותוצאות מפתיעות. לוקה דונצ'יץ' חזר אחרי שלושה משחקים בחוץ והוביל את הלייקרס לניצחון דרמטי על ממפיס, בעוד שיקגו המשיכה את פתיחת העונה החלומית שלה עם ניצחון חמישי ברציפות, הפעם על ניו יורק, בזכות ערב ענק של ג'וש גידי. בנוסף, דווין בוקר עצר את רצף ההפסדים של פיניקס עם 36 נקודות מול יוטה, בוסטון גברה על פילדלפיה במשחק צמוד, טורונטו ניצחה בקליבלנד, ואטלנטה דרסה את אינדיאנה הפצועה בדרך לניצחון חוץ מרשים.

ממפיס (2:3) - לוס אנג'לס לייקרס (2:3) 117:112

לוקה דונצ'יץ' חזר אחרי היעדרות של שלושה משחקים והוביל את הלייקרס עם 44 נקודות, 12 ריבאונדים ו-6 אסיסטים לניצחון חוץ על ממפיס במשחק הפתיחה של גביע ה-NBA. אוסטין ריבס הוסיף 21 נקודות, בעוד ג'וק לנדייל וג'יילן וולס קלעו 16 כל אחד בצד השני. ג’ה מוראנט נעצר על שמונה נקודות בלבד עם 3 מ-14 מהשדה, והקבוצה סבלה מחוסר יציבות התקפית.

הלייקרס שיחקו שוב ללא לברון ג’יימס הפצוע, אך דונצ’יץ’ שלט במשחק והפך פיגור דו ספרתי מהמחצית הראשונה לניצחון בזכות רבע שלישי מצוין בו קלע 16. ממפיס הובילה 55:69 במחצית אחרי ריצת 4:27, אך היתרון נמחק תוך שבע דקות. המשחק היה צמוד עם 14 חילופי הובלה ושבע פעמים שוויון עד שהלייקרס ברחו ברבע האחרון.

לוקה דונצ'יץ' (רויטרס)

שיקגו (0:5) - ניו יורק (3:2) 125:135

ג'וש גידי רשם ערב שיא בקריירה עם 32 נקודות, 10 ריבאונדים ו-9 אסיסטים, וניקולה ווצ'ביץ' הוסיף 26 בדרך לפתיחה מושלמת של הבולס. גם אייו דוסונמו הצטיין מהספסל עם 22 ו-9 אסיסטים, כששיקגו רושמת את פתיחת העונה הטובה ביותר שלה מאז עונת 1996/97. המאמן בילי דונובן חגג ניצחון מספר 200 על הקווים של המועדון.

הניקס ניסו לחזור למשחק בהובלת ג'יילן ברנסון (29 נקודות) ואו.ג'י. אנונובי (26), אך לא הצליחו להשלים מהפך. למרות ריצה של 23:9 שצמצמה את ההפרש לשתיים, גידי ו-ווצ'ביץ' סגרו עניין עם מהלכים מדויקים במאני טיים. שיקגו קלעה ב-53.6% מהשדה ו-17 שלשות, לעומת 49.5% ו-18 שלשות של ניו יורק. מיצ'ל רובינסון חזר לחמישייה של הניקס אחרי פציעה ולקח 11 ריבאונדים.

שיקגו חוגגת (רויטרס)

פילדלפיה (1:4) - בוסטון (3:3) 109:108

ג'יילן בראון הוביל את הסלטיקס עם 32 נקודות, ואנפרני סימונס הוסיף 19 בניצחון חוץ דחוס על הסיקסרס. בוסטון, שלא פיגרה לאורך כל הערב, רשמה ניצחון שלישי ברציפות ואיזנה את מאזנה ל-3:3 אחרי פתיחת עונה חלשה. טייריס מקסי הצטיין מהצד השני עם 26 נקודות, אך החטיא ניסיון הכרעה ארבע שניות לסיום.

האלופה אמביד, שחזר בהגבלת דקות אחרי ניתוח ברך, קלע 20 נקודות ב-25 דקות, בעוד הרוקי וי.ג'יי. אדג’קום תרם 17 אחרי בכורה מפלצתית מול אותה יריבה. בוסטון פתחה עם יתרון של 20 הפרש במחצית הראשונה, והצליחה לשרוד ריצה של פילדלפיה עד לשוויון 72, אך המקומיים לא הצליחו לעלות ליתרון. המשחק היה הראשון של שתי הקבוצות במסגרת גביע ה-NBA.

פילדלפיה חוגגת בבוסטון (רויטרס)

לוס אנג'לס קליפרס (2:3) - ניו אורלינד (5:0) 124:126

קוואי לנארד סיפק את אחד מרגעי השיא של הלילה ב-NBA, כשקלע סל ניצחון עם הבאזר והוביל את לוס אנג’לס קליפרס לניצחון דרמטי על ניו אורלינס במסגרת גביע ה-NBA. לנארד סיים עם 34 נקודות והכריע את המשחק אחרי שפיתה את ג’רמיה פירס לקפוץ וצלף מעליו זריקה ארוכה לשתי נקודות, תשע שניות לאחר שזאיון וויליאמסון השווה מהקו. ג’יימס הארדן הוסיף הצגה של 24 נקודות ו-14 אסיסטים, בעוד דריק ג’ונס תרם 16 ואיביצה זובאץ’ רשם דאבל דאבל עם 14 ו-11 ריבאונדים.

הפליקנס קלעו מצוין מחוץ לקשת (18 מ-37, 48.6%) ונאבקו עד הסוף בזכות 30 נקודות של ג’ורדן פול ו-29 של וויליאמסון, אך נותרו ללא ניצחון אחרי חמישה משחקים, פתיחת העונה הגרועה ביותר שלהם מאז 2016/17. הקליפרס איבדו יתרון של 17 נקודות במחצית השנייה אך הארדן נטל אחריות, במיוחד ברבע השני שבו קלע 14 נקודות ומסר חמישה אסיסטים, כולל מהלך של ארבע נקודות. הקבוצה של טיירון לו שומרת על מאזן מושלם בבית וממשיכה להיראות כמו אחת הקבוצות החמות בליגה.

קוואי לנארד זורק (רויטרס)

אינדיאנה (5:0) - אטלנטה (3:3) 128:108

ג'יילן ג'ונסון בלט עם 22 נקודות ו-13 ריבאונדים, וניקיל אלכסנדר-ווקר תרם 21, כשאטלנטה מנצחת את אינדיאנה ושומרת אותה ללא ניצחון. הפייסרס נחלשו בשל גל פציעות קשה, אובי טופין ייעדר לפחות שלושה חודשים בגלל שבר בכף הרגל, וטייריס האליברטון עלול להחמיץ את כל העונה בשל קרע בגיד האכילס. גם מת'ורין, נמהארד ומק'קונל נעדרו.

ללא טראה יאנג הפצוע, ההוקס השתלטו על המשחק החל מאמצע הרבע השני וברחו סופית בשלישי, שבו ניצחו 17:34. הם קלעו באחוזים מצוינים של 54.3% מהשדה לעומת 35.4% בלבד של אינדיאנה, וברחו עם ריצה של 10:0 שהגדילה את הפער מעל 20 נקודות. ג'ונסון היה מדויק עם 9 מ-16 מהשדה, ודייסון דניאלס הוסיף 18 לאטלנטה, בעוד קווינטון ג'קסון הוביל את אינדיאנה עם 15.

דייסון דניאלס (רויטרס)

קליבלנד (3:3) - טורונטו (4:2) 112:101

ג'מיסון באטל קלע 20 נקודות בלי החטאה והיה אחראי לשתי שלשות מכריעות במאני-טיים, שסידרו לטורונטו ניצחון ראשון אחרי ארבעה הפסדים רצופים. הראפטורס חסרו את דונובן מיטשל וג'ארט אלן הפצועים, אך הצליחו להפוך פיגור דו-ספרתי ברבע השלישי ולברוח עם הבאזר. לצד באטל, גם אר.ג'יי בארט וברנדון אינגרם קלעו 20 כל אחד.

קליבלנד נהנתה מ-29 נקודות של אוון מובלי ו-26 מדיאנדרה האנטר, אך התקשתה לשמור על הקצב ללא שני כוכביה. סקוטי בארנס סיים עם דאבל-דאבל של 14 נקודות ו-10 ריבאונדים והחזיר את היתרון לראפטורס לקראת הסיום. באטל צלף שש שלשות מ-6 ניסיונות, כולל אחת חשובה כשדקה לסיום שקבעה ריצה מכרעת. ג'יילון טייסון הוסיף 18 לקאבס.

ברנדון אינגרם (רויטרס)

פיניקס (4:2) - יוטה (3:2) 96:118

דווין בוקר הוביל את פיניקס עם 36 נקודות ו-9 אסיסטים לניצחון ביתי על יוטה במסגרת גביע ה-NBA, ששם קץ לרצף של ארבעה הפסדים. גרייסון אלן הוסיף 14 נקודות, בעוד רויס אוניל וראיין דאן קלעו 13 כל אחד, כשדאן גם הוריד 10 ריבאונדים.

לאורי מארקנן הצטיין אצל הג'אז עם 33 נקודות, משחק רביעי ברציפות שבו הוא עובר את רף ה-30, וקיונטה ג’ורג’ הוסיף 17 נקודות, 8 ריבאונדים ו-9 אסיסטים. הסאנס שלטו מהרגע הראשון עם רבע ראשון מוחץ של 17:37 וירדו להפסקה ביתרון 40:54. יוטה איבדה 21 כדורים לעומת 9 בלבד של פיניקס, שאט-אט הגדילה את הפער עד לסיום.