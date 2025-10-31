יום שישי, 06.02.2026 שעה 03:53
5118-7420באיירן מינכן1
4519-4120בורוסיה דורטמונד2
4223-4320הופנהיים3
3926-3720שטוטגרט4
3627-3820לייפציג5
3526-3819באייר לברקוזן6
2733-3120פרייבורג7
2745-4020איינטרכט פרנקפורט8
2433-2520אוניון ברלין9
2332-2920פ.צ. קלן10
2237-2420אוגסבורג11
2133-2420בורוסיה מנשנגלדבאך12
1929-1919המבורג13
1942-2820וולפסבורג14
1938-2220ורדר ברמן15
1833-2320מיינץ16
1434-1820סט. פאולי17
1345-1920היידנהיים18

דורטמונד התקרבה לצמרת עם ניצחון על אוגסבורג

גיראסי הכריע, השוורצגלבן השלימו ניצחון שני ברציפות אחרי 0:1 על קבוצת התחתית והתקרבו עד כדי 4 נקודות מהמוליכה המושלמת באיירן, לה משחק חסר

|
גיראסי חוגג (IMAGO)
גיראסי חוגג (IMAGO)

בורוסיה דורטמונד פתחה הערב (שישי) את המחזור התשיעי בבונדסליגה עם ניצחון 0:1 על אוגסבורג, והשיגה את ניצחון הליגה השני שלה ברציפות. סרהו גיראסי הכריע את ההתמודדות בדקה ה-37 עם שער יחיד, שהספיק לשוורצגלבן כדי לטפס לפחות זמנית אל המקום השני בטבלה.

לדורטמונד זה היה ערב של יעילות, לא משחק נוצץ, אך מספיק כדי להמשיך במומנטום ולהפעיל לחץ על באיירן מינכן. דורטמונד עלתה ל-20 נקודות, ארבע פחות מהמוליכה המושלמת מבוואריה, שלה גם משחק חסר.

מנגד, אוגסבורג סופרת הפסד נוסף ונשארת מסובכת בתחתית. עם 7 נקודות בלבד במאזנה, היא מדורגת במקום ה-15 ועלולה לסיים את המחזור מתחת לקו האדום אם היריבות שלה בתחתית ינצחו.

דורטמונד תנסה להמשיך את רצף הניצחונות גם במחזור הבא, בתקווה להמשיך ולהתקרב לצמרת הגבוהה, בעוד אוגסבורג תיאלץ להילחם על מנת לעצור את ההידרדרות.

/* LAST / NEXT ROUNDs */