דורטמונד התקרבה לצמרת עם ניצחון על אוגסבורג

בורוסיה דורטמונד פתחה הערב (שישי) את המחזור התשיעי בבונדסליגה עם ניצחון 0:1 על אוגסבורג, והשיגה את ניצחון הליגה השני שלה ברציפות. סרהו גיראסי הכריע את ההתמודדות בדקה ה-37 עם שער יחיד, שהספיק לשוורצגלבן כדי לטפס לפחות זמנית אל המקום השני בטבלה.

לדורטמונד זה היה ערב של יעילות, לא משחק נוצץ, אך מספיק כדי להמשיך במומנטום ולהפעיל לחץ על באיירן מינכן. דורטמונד עלתה ל-20 נקודות, ארבע פחות מהמוליכה המושלמת מבוואריה, שלה גם משחק חסר.

מנגד, אוגסבורג סופרת הפסד נוסף ונשארת מסובכת בתחתית. עם 7 נקודות בלבד במאזנה, היא מדורגת במקום ה-15 ועלולה לסיים את המחזור מתחת לקו האדום אם היריבות שלה בתחתית ינצחו.

דורטמונד תנסה להמשיך את רצף הניצחונות גם במחזור הבא, בתקווה להמשיך ולהתקרב לצמרת הגבוהה, בעוד אוגסבורג תיאלץ להילחם על מנת לעצור את ההידרדרות.