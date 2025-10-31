"היורוליג והכדורסל הוכפשו": הסיכומים ביוון

ביוון סיכמו את המשחק בין אולימפיאקוס להפועל תל אביב, שנגמר ב-58:62 ליוונים, במונחים קיצוניים, מצד אחד היללו את ההגנה של היוונים, ומצד שני טענו כי היה מדובר במשחק "מהעשור הלא נכון".

באתר ‘גאזטה’ נכתב: “אולימפיאקוס – הפועל תל אביב 58:62: הם 'נעלו' את זה עם... הגנה זועמת. הקבוצה מפיראוס גברה בקושי רב על האדומים מתל אביב במסגרת המחזור השמיני ביורוליג, במשחק שהתאפיין באינטנסיביות אדירה ובהגנה חזקה מאוד, למרות 16 איבודים שביצעו היוונים”.

"זה היה משחק שההגנות שלטו בו לחלוטין", נכתב. "אולימפיאקוס, למרות הטעויות, סגרה את מיצ'יץ' ואת הפועל תל אביב בהגנה בלתי חדירה, בדרך לניצחון גדול בהובלת מילוטינוב, וזנקוב ו-וורד שסגר את הסיפור".

באתר "SDNA" הדיווח היה חריף בהרבה: "כדורסל מעשור אחר, שחקנים ומאמנים התעללו במשחק, והשופטים גמרו אותו, אולימפיאקוס ניצחה (62:58), אבל היורוליג והכדורסל הוכפשו". האתר טען כי זה היה משחק רע מבחינה התקפית משני הצדדים, רווי באיבודים, טעויות ועבירות, כשההגנות הפכו אותו לקרב פיזי קשה לעיניים.

העיתון סיכם במילים קשות: “שתי הקבוצות התעללו בכדורסל, אבל אולימפיאקוס ניצחה בסיום, והיורוליג תיזכר כאן במשחק שראוי להישכח”.