יום שבת, 01.11.2025 שעה 00:52
כדורסל עולמי  >> יורוליג
יורוליג 25-26
75%653-7028הכוכב האדום1
75%675-7098הפועל ת"א2
75%609-6988ז'לגיריס3
62%649-6838אולימפיאקוס4
62%666-6938מונאקו5
62%691-6938ברצלונה6
62%701-7138פנאתינייקוס7
62%726-7398ולנסיה8
50%664-6308באיירן מינכן9
50%704-7198פאריס10
50%639-6698ריאל מדריד11
50%664-6418וירטוס בולוניה12
38%676-6508אנדולו אפס13
38%640-6498אולימפיה מילאנו14
38%660-6318פנרבחצ'ה15
38%702-6698פרטיזן בלגרד16
38%669-6558דובאי17
25%736-6918באסקוניה18
25%695-6288ליון וילרבאן19
25%752-7098מכבי ת"א20

"היורוליג והכדורסל הוכפשו": הסיכומים ביוון

התקשורת ביוון סיכמו בצורה חריגה ותקיפה מאוד את הפסד הפועל לאולימפיאקוס: "כדורסל מעשור אחר, שחקנים ומאמנים התעללו במשחק, והשופטים גמרו אותו"

|
וסיליה מיציץ׳ (האתר הרשמי של הפועל ת
וסיליה מיציץ׳ (האתר הרשמי של הפועל ת"א)

ביוון סיכמו את המשחק בין אולימפיאקוס להפועל תל אביב, שנגמר ב-58:62 ליוונים, במונחים קיצוניים, מצד אחד היללו את ההגנה של היוונים, ומצד שני טענו כי היה מדובר במשחק "מהעשור הלא נכון".

באתר ‘גאזטה’ נכתב: “אולימפיאקוס – הפועל תל אביב 58:62: הם 'נעלו' את זה עם... הגנה זועמת. הקבוצה מפיראוס גברה בקושי רב על האדומים מתל אביב במסגרת המחזור השמיני ביורוליג, במשחק שהתאפיין באינטנסיביות אדירה ובהגנה חזקה מאוד, למרות 16 איבודים שביצעו היוונים”.

"זה היה משחק שההגנות שלטו בו לחלוטין", נכתב. "אולימפיאקוס, למרות הטעויות, סגרה את מיצ'יץ' ואת הפועל תל אביב בהגנה בלתי חדירה, בדרך לניצחון גדול בהובלת מילוטינוב, וזנקוב ו-וורד שסגר את הסיפור".

באתר "SDNA" הדיווח היה חריף בהרבה: "כדורסל מעשור אחר, שחקנים ומאמנים התעללו במשחק, והשופטים גמרו אותו, אולימפיאקוס ניצחה (62:58), אבל היורוליג והכדורסל הוכפשו". האתר טען כי זה היה משחק רע מבחינה התקפית משני הצדדים, רווי באיבודים, טעויות ועבירות, כשההגנות הפכו אותו לקרב פיזי קשה לעיניים.

העיתון סיכם במילים קשות: “שתי הקבוצות התעללו בכדורסל, אבל אולימפיאקוס ניצחה בסיום, והיורוליג תיזכר כאן במשחק שראוי להישכח”.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןלאמין בדרך לרכוש את הבית של פיקה ושאקירה
לאמין בדרך לרכוש את הבית של פיקה ושאקירהנגןכמה זה שווה? אוסף החולצות המטורף של שכטר
כמה זה שווה? אוסף החולצות המטורף של שכטרנגןכמעט ונרטבה: שדרית הקווים ברחה מהממטרות
כמעט ונרטבה: שדרית הקווים ברחה מהממטרותנגןויניסיוס ג'וניור נותן הצצה לאוסף החולצות
ויניסיוס ג'וניור נותן הצצה לאוסף החולצות
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */