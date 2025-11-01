"אנדריק? שחקנים איכותיים יתקבלו כאן בברכה"

נדמה כי עתידו של אנדריק הולך ומתבהר. בעקבות מיעוט הדקות שקיבל עד כה מצ’אבי אלונסו, הברזילאי הצעיר פתוח לעזיבה בהשאלה כבר בינואר, וריאל מדריד סבורה שזו האפשרות הטובה ביותר כדי למנוע מהתפתחותו להיעצר.

הקיץ האחרון כבר כלל הצעה לעזיבתו של השחקן, כשבמועדון הסבירו לו כי שילובו של גונסאלו גארסיה יפחית עוד יותר את סיכוייו לשחק. למרות זאת, אנדריק בחר להישאר ולהילחם על מקומו. חודשים לאחר מכן, הוא עדיין לא רשם הופעת בכורה תחת המאמן החדש.

לקראת המונדיאל בקיץ הבא, אנדריק מבין שעליו לשחק באופן קבוע אם הוא רוצה סיכוי להשתלב בסגל הסופי של קרלו אנצ'לוטי בנבחרת ברזיל. לכן הוא ערוך כעת ליציאה להשאלה, והביקוש רב. בימים האחרונים השם שנשמע הכי הרבה בהקשר של הברזילאי הוא של ליון. על רקע השמועות ההולכות וגוברות, מאמן הקבוצה פאולו פונסקה נשאל על כך במסיבת עיתונאים.

פאולו פונסקה (רויטרס)

"אני לא מדבר על שחקנים שלא נמצאים כאן", השיב בתחילה, אך לא הצליח לעצור את הצחוק. כשנשאל שוב אם החתמת אנדריק היא חלום, הוסיף: "אני רוצה שחקנים טובים, זה בטוח. כל שחקן איכותי יתקבל כאן בברכה".

“החיוך של פונסקה אמר הכל, אנדריק הוא האיש שנבחר לחזק את ההתקפה של ליון בינואר הקרוב. עם זאת, ההחלטה הסופית תלויה בשחקן עצמו ובריאל מדריד, שמעדיפה שההשאלה תהיה דווקא לקבוצה ספרדית”, נכתב בתקשורת בספרד.

אנדריק (IMAGO)

בליון, מצידם, רואים בו יעד מועדף ומוכנים להעניק לו תפקיד מפתח. הקבוצה סבלה בקיץ האחרון מאובדן כוח אש משמעותי, כשאלכסנדר לקאזט, ריאן שרקי, ג’ורג’י מיקאוטדזה וטיאגו אלמאדה עזבו כולם. מלך השערים הנוכחי של הקבוצה הוא פאבל שולץ, עם ארבעה שערי ליגה בלבד, וגם הוא לא חלוץ טבעי ואינו שחקן הרכב קבוע.

במצב כזה, ליון מציעה לאנדריק סביבה אידאלית: מקום שבו יוכל לשחק באופן קבוע, לצבור ביטחון ולהוכיח את עצמו כשחקן מוביל, הזדמנויות שאין לו כרגע בריאל מדריד. מהצד הצרפתי המסר ברור: הם מחכים לו בזרועות פתוחות.