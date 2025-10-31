בני יהודה התקרבה לתחתית הליגה הלאומית, כשהיום (שישי) הפסידה בפעם החמישית ברציפות בליגה, הפעם 1:0 להפועל עפולה בבכורה של אלי לוי על הקווים, לאחר שהאחרון החליף את מסאי דגו.

"ניסינו לעשות את המקסימום להביא כמה דברים שרצינו, הצלחנו להביא אותם גם בדקות מסוימות, יש עוד עבודה והרבה עבודה. אנחנו פה בשביל לשנות. השאיפות של בני יהודה זה קודם כל לצאת מהמצב שאנחנו נמצאים בו כרגע. אחרי שנצא מהמצב הזה עם איזה ניצחון ונרוץ קצת בדרך אז נוכל לדבר על שאיפות, ועל כל שאר היעדים”, אמר אלי לוי.

“קנדיל קיבל מכה בכתף, יבדקו אותו, נראה את מצבו, כרגע אני לא יודע להגיד. לחץ זה חלק מכדורגל, מי שלא עומד בלחץ אין לו מה לעשות בכדורגל. הכל בסדר, בשביל זה באנו לפה, להתמודד עם הלחץ. רציתי לבוא לפה להיות בלחץ, השחקנים יודעים שבשביל להצליח צריך להתמודד עם הלחץ. כמו שהם היו מצליחים ואז כולם היו מחבקים ומרימים אותם. לחץ זה חלק מהספורט", הוסיף.

מנגד, מאמן עפולה אלכסנדר גרנובסקי אמר: "אני אמרתי את זה, זה לא חשוב אם זה ניצחון שני או ראשון, מה שחשוב לנו זה הנקודות. אנחנו לא סופרים כמה משחקים, אנחנו סופרים נקודות. החילוף של בן כהן שעלה וכבש היה חילוף מלפני המשחק, לא הגיע סתם. ידענו שהחילוף הזה יגיע. יש לנו שחקנים טובים, הם יודעים מה זה קהל מה זה לחץ, הם שחקנים עם ניסיון. גם יש צעירים, אבל כל פעם הם עולים כמו בוגרים, כמו היום".