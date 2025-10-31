יבנה גברה על שומרון, רמה"ש ניצחה את נהריה

שלושה משחקים התקיימו היום (שישי) בליגה לאומית, כשבשלושתם הושגו ניצחונות חוץ. אליצור יבנה ניצחה 94:100 את אליצור שומרון, א.ס רמת השרון ניצחה 78:86 את עירוני נהריה, כשמכבי חיפה הפסידה 65:80 למ.ס צפת.

אליצור שומרון - אליצור יבנה 100:94 (אחרי שתי הארכות)

הדרמה של סוף השבוע הגיעה מזיסמן, כשאליצור יבנה קטעה שני הפסדים רצופים עם ניצחון על אליצור שומרון בתום 50 דקות. פתיחת המשחק הייתה של הביתיים שעלו ליתרון דו ספרתי בשלב מוקדם. שני הזרים של יבנה שוב בלטו עוז חולי סיים עם 17 נקודות.

יריב עמירם עלה להופעת בכורה ביבנה והאורחים הצליחו לסגור טוב את הרבע - 12:20 לשומרון. הרבע השני היה בסימן איאן מרטינז, כאשר הגארד של יבנה קלע 21 נקודות ברבע השני לעומת 13 בלבד של אליצור שומרון והוביל מהפך מרשים - 33:37 ליבנה במחצית. יבנה כבר עלתה ליתרון דו ספרתי ברבע השלישי, אבל שומרון חיברה ריצת 2:19 בין רבע שלישי לרביעי ועד הסיום הדרמה נמשכה.

עוז חולי איזן בשלשה גדולה ל-77:77 ובהתקפה אחרונה שומרון לא ייצרה נקודות. יבנה פתחה את ההארכה עם שש נקודות ברצף אבל שומרון לא ויתרה עם רועי בכר ו-וינס קול, ושוב קיבלה הזדמנות לנצח את המשחק אבל לא הצליחה לייצר זריקה. בהארכה השנייה לביתיים כבר נגמר הכוח ויבנה סימנה ניצחון חוץ ראשון העונה.

לשומרון: רועי בכר (4/9 לשלוש) 23 נק', וינס קול 19 נק', יונתן מור 18 נק', דימיטריוס טרידוול 13 נק', פול דילייני 8 נק', עומר דרגושנסקי 7 נק', איתן בש ומתן חכמו 2 נק' כ"א, אסף כהן ושון דליד 1 נק' כ"א

ליבנה: איאן מרטינז 29 נק', סי ג'יי ווקר (22 ריבאונדים) 22 נק', עוז חולי 17 נק', יריב עמירם (11 ריבאונדים) 13 נק', קיירי בראון ואור פורר 5 נק' כ"א, אורי חי 4 נק'

עירוני נהריה - א.ס רמת השרון 86:78

משחק משוגע בנהריה עם שתי מחציות שונות לגמרי מסתיים עם ניצחון חוץ ראשון העונה של א.ס רמה"ש. החבורה של גיא קנטור נהנתה מחצי ראשון אדיר וניסיון קאמבק מאוחר של הסגולים לא הספיק להם. דימיטרי רוברטס ואיירה לי בלטו עם 47 נקודות משותפות. נהריה כבר עם הפסד שני העונה.

הפתיחה הייתה של האורחים שבהולכת איירה לי עלו ליתרון 6:12 ובהמשך הגדילו אותו לפער דו ספרתי - 14:25 לאחר הרבע הראשון. המגמה נמשכה גם ברבע השני כאשר נהריה לא הצליחה לייצר נקודות וראתה את רמה"ש חוגגת מחוץ לקשת (8 שלשות ב-53 אחוז במחצית) בדרך ליתרון מהדהד 28:53 בירידה לחדרי ההלבשה.

רועי אבנרי, א.ס רמה"ש עם ניצחון חוץ ראשון העונה (צילום: ליעד נצר)

הסגולים פתחו טוב את הרבע השלישי והורידו למינוס 15, אבל אופק מלכה ודימיטרי רוברטס מיד הקפיצו את הפער שוב. עומר בן דוד ומייקל הוליפילד ידעו לצמצם ובסוף הרבע השלישי הלוח הראה 51:69. נהריה המשיכה באותה מגמה וכבר הורידה את ההפרש ל-4 בלבד ברבע האחרון אבל לא הצליחה להשלים מהפך ונכנעה לראשונה העונה בעין שרה.

לנהריה: מייקל הוליפילד (16 ריבאונדים) ויניר בנימין 18 נק' כ"א, עומר בן דוד 14 נק', יוגב אוחיון (8 ריבאונדים, 8 אסיסטים) 9 נק', תומר לוינסון 6 נק', ברנדון וות'רספון 5 נק', ראיין טוראל 4 נק', אלכס צוברביץ 2 נק'

לרמה"ש: דימיטרי רוברטס 25 נק', איירה לי 22 נק', אופק מלכה 17 נק', עמית ביר כץ 8 נק', רועי אבנרי 7 נק', אני בלגה 4 נק', דניאל ראובן 3 נק'

מכבי חיפה - מ.ס צפת 80:65

עוד הופעה גדולה של ג'וש פרייס (30 נקודות) לא מסייעת ליקוקים לנצח. החבורה של מיקי גורקה סיפקה חצי שני נהדר בו ספגה 33 נקודות בלבד בדרך לניצחון בכורה העונה. מנגד, מכבי חיפה עדיין ללא ניצחון לאחר ארבעה משחקים. אחרי פתיחה טובה האורחים, מכבי חיפה הצליחה לכפות משחק צמוד עם הגנה טובה ברבע השני שנגמר ב-31:37 לצפת.

כאמור, בחצי השני שני הזרים של האורחים השתלטו על המשחק והובילו את קבוצתם ל-41:50. מכבי חיפה התקשתה לקלוע וראתה את הרבע נגמר ב-64:49. ברבע האחרון לא הרבה השתנה והמשחק הוכרע. מכבי חיפה קלעה שתי שלשות ב-12 אחוז בלבד ולא קיבלה תרומה משמעותית מאד שחקן מלבד פרייס.

למכבי חיפה: ג'וש פרייס (9/24 לשתיים) 30 נק', נאור שרון 11 נק', בראדלי אזווירו 9 נק', קורן משה ואיילון ששון 4 נק' כ"א, רזיאל חיון, נווה מינץ ואביתר מור יוסף 2 נק' כ"א

לצפת: טאז שרמן (4/10 לשלוש) 26 נק', ג'וש נזיקור (8/10 לשתיים) 25 נק', דניאל קופרברג 8 נק', אור חן, נועם אקריש וטל חדד 5 נק' כ"א, די ג'יי שארפ 4 נק', רז מור 2 נק'