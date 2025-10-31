יום שישי, 06.02.2026 שעה 02:39
כדורסל ישראלי  >> לאומית גברים סל
לאומית גברים סל 25-26
371456-176019הפועל אילת
341477-171419מכבי רחובות
341476-168319עירוני נהריה
311478-151819הפועל חיפה
301597-173519מכבי אשדוד
271413-147118א.ס. רמה"ש
271723-167719הפועל מגדל העמק
271501-145318מ.כ. עוטף דרום
261595-150919מכבי פ"ת
251373-137216אליצור אשקלון
241602-148218מכבי קריית גת
231543-145518אליצור יבנה
231592-150319מכבי חיפה
221412-129116אליצור שומרון
211714-153119מ.ס צפת
211512-131017מכבי מעלה אדומים

יבנה גברה על שומרון, רמה"ש ניצחה את נהריה

הדרמה הגדולה בלאומית הגיעה בזיסמן, כשאחרי שתי הארכות, מרטינז הוביל את האורחת ל-94:100. החבורה של קנטור רשמה 78:86 נהדר. חיפה הפסידה לצפת

|
איאן מרטינז באליצור יבנה (צילום: יעל אמסילי מנהלת ליגה לאומית Winner)
איאן מרטינז באליצור יבנה (צילום: יעל אמסילי מנהלת ליגה לאומית Winner)

שלושה משחקים התקיימו היום (שישי) בליגה לאומית, כשבשלושתם הושגו ניצחונות חוץ. אליצור יבנה ניצחה 94:100 את אליצור שומרון, א.ס רמת השרון ניצחה 78:86 את עירוני נהריה, כשמכבי חיפה הפסידה 65:80 למ.ס צפת.

אליצור שומרון - אליצור יבנה 100:94 (אחרי שתי הארכות)

הדרמה של סוף השבוע הגיעה מזיסמן, כשאליצור יבנה קטעה שני הפסדים רצופים עם ניצחון על אליצור שומרון בתום 50 דקות. פתיחת המשחק הייתה של הביתיים שעלו ליתרון דו ספרתי בשלב מוקדם. שני הזרים של יבנה שוב בלטו עוז חולי סיים עם 17 נקודות. 

יריב עמירם עלה להופעת בכורה ביבנה והאורחים הצליחו לסגור טוב את הרבע - 12:20 לשומרון. הרבע השני היה בסימן איאן מרטינז, כאשר הגארד של יבנה קלע 21 נקודות ברבע השני לעומת 13 בלבד של אליצור שומרון והוביל מהפך מרשים - 33:37 ליבנה במחצית. יבנה כבר עלתה ליתרון דו ספרתי ברבע השלישי, אבל שומרון חיברה ריצת  2:19 בין רבע שלישי לרביעי ועד הסיום הדרמה נמשכה.

עוז חולי איזן בשלשה גדולה ל-77:77 ובהתקפה אחרונה שומרון לא ייצרה נקודות. יבנה פתחה את ההארכה עם שש נקודות ברצף אבל שומרון לא ויתרה עם רועי בכר ו-וינס קול, ושוב קיבלה הזדמנות לנצח את המשחק אבל לא הצליחה לייצר זריקה. בהארכה השנייה לביתיים כבר נגמר הכוח ויבנה סימנה ניצחון חוץ ראשון העונה.

לשומרון: רועי בכר (4/9 לשלוש) 23 נק', וינס קול 19 נק', יונתן מור 18 נק', דימיטריוס טרידוול 13 נק', פול דילייני 8 נק', עומר דרגושנסקי 7 נק', איתן בש ומתן חכמו 2 נק' כ"א, אסף כהן ושון דליד 1 נק' כ"א 

ליבנה: איאן מרטינז 29 נק', סי ג'יי ווקר (22 ריבאונדים) 22 נק', עוז חולי 17 נק', יריב עמירם (11 ריבאונדים) 13 נק', קיירי בראון ואור פורר 5 נק' כ"א, אורי חי 4 נק' 

עירוני נהריה - א.ס רמת השרון 86:78

משחק משוגע בנהריה עם שתי מחציות שונות לגמרי מסתיים עם ניצחון חוץ ראשון העונה של א.ס רמה"ש. החבורה של גיא קנטור נהנתה מחצי ראשון אדיר וניסיון קאמבק מאוחר של הסגולים לא הספיק להם. דימיטרי רוברטס ואיירה לי בלטו עם 47 נקודות משותפות. נהריה כבר עם הפסד שני העונה.

הפתיחה הייתה של האורחים שבהולכת איירה לי עלו ליתרון 6:12 ובהמשך הגדילו אותו לפער דו ספרתי - 14:25 לאחר הרבע הראשון. המגמה נמשכה גם ברבע השני כאשר נהריה לא הצליחה לייצר נקודות וראתה את רמה"ש חוגגת מחוץ לקשת (8 שלשות ב-53 אחוז במחצית) בדרך ליתרון מהדהד 28:53 בירידה לחדרי ההלבשה.

רועי אבנרי, א.ס רמה"ש עם ניצחון חוץ ראשון העונה (צילום: ליעד נצר)רועי אבנרי, א.ס רמה"ש עם ניצחון חוץ ראשון העונה (צילום: ליעד נצר)

הסגולים פתחו טוב את הרבע השלישי והורידו למינוס 15, אבל אופק מלכה ודימיטרי רוברטס מיד הקפיצו את הפער שוב. עומר בן דוד ומייקל הוליפילד ידעו לצמצם ובסוף הרבע השלישי הלוח הראה 51:69. נהריה המשיכה באותה מגמה וכבר הורידה את ההפרש ל-4 בלבד ברבע האחרון אבל לא הצליחה להשלים מהפך ונכנעה לראשונה העונה בעין שרה. 

לנהריה: מייקל הוליפילד (16 ריבאונדים) ויניר בנימין 18 נק' כ"א, עומר בן דוד 14 נק', יוגב אוחיון (8 ריבאונדים, 8 אסיסטים) 9 נק', תומר לוינסון 6 נק', ברנדון וות'רספון 5 נק', ראיין טוראל 4 נק', אלכס צוברביץ 2 נק' 

לרמה"ש: דימיטרי רוברטס 25 נק', איירה לי 22 נק', אופק מלכה 17 נק', עמית ביר כץ 8 נק', רועי אבנרי 7 נק', אני בלגה 4 נק', דניאל ראובן 3 נק'

מכבי חיפה - מ.ס צפת 80:65 

עוד הופעה גדולה של ג'וש פרייס (30 נקודות) לא מסייעת ליקוקים לנצח. החבורה של מיקי גורקה סיפקה חצי שני נהדר בו ספגה 33 נקודות בלבד בדרך לניצחון בכורה העונה. מנגד, מכבי חיפה עדיין ללא ניצחון לאחר ארבעה משחקים. אחרי פתיחה טובה האורחים, מכבי חיפה הצליחה לכפות משחק צמוד עם הגנה טובה ברבע השני שנגמר ב-31:37 לצפת.

כאמור, בחצי השני שני הזרים של האורחים השתלטו על המשחק והובילו את קבוצתם ל-41:50. מכבי חיפה התקשתה לקלוע וראתה את הרבע נגמר ב-64:49. ברבע האחרון לא הרבה השתנה והמשחק הוכרע. מכבי חיפה קלעה שתי שלשות ב-12 אחוז בלבד ולא קיבלה תרומה משמעותית מאד שחקן מלבד פרייס. 

למכבי חיפה: ג'וש פרייס (9/24 לשתיים) 30 נק', נאור שרון 11 נק', בראדלי אזווירו 9 נק', קורן משה ואיילון ששון 4 נק' כ"א, רזיאל חיון, נווה מינץ ואביתר מור יוסף 2 נק' כ"א 

לצפת: טאז שרמן (4/10 לשלוש) 26 נק', ג'וש נזיקור (8/10 לשתיים) 25 נק', דניאל קופרברג 8 נק', אור חן, נועם אקריש וטל חדד 5 נק' כ"א, די ג'יי שארפ 4 נק', רז מור 2 נק'

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןלמה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?
למה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */