יום ראשון, 02.11.2025 שעה 16:29
כדורגל ישראלי  >> ליגה לאומית
ליגה לאומית 25-26
2310-2810מכבי פ"ת1
216-1610מכבי הרצליה2
1913-2111מ.ס כפר קאסם3
1911-1511הפועל ראשל"צ4
1716-1911הפועל ר"ג5
1717-1611הפועל כפר שלם6
169-1711מ.ס קריית ים7
1513-1210הפועל כפ"ס8
1319-1810עירוני מודיעין9
1213-1211הפועל עכו10
1225-1811מכבי יפו11
1115-1510הפועל חדרה12
1017-810הפועל רעננה13
1018-811בני יהודה14
922-1011הפועל עפולה15
518-911הפועל נוף הגליל16

מכה לבני יהודה: פיירו ייעדר לשלושה חודשים

רגע לפני הבכורה על הקווים של אלי לוי, הכתומים התבשרו שהזר יייעדר לזמן רב ולקבוצה יהיה רק חלוץ אחד בסגל. וגם: הפועל חדרה מינתה מאמן קבוע

|
פרנץ פיירו (ראובן שוורץ)
פרנץ פיירו (ראובן שוורץ)

מכה לבני יהודה: רגע לפני הבכורה על הקווים היום (שישי, 15:00) של המאמן אלי לוי מול הפועל עפולה, בקבוצה התבשרו כי החלוץ פרנץ פיירו ייעדר מהמגרשים בשלושת החודשים הקרובים ולמעשה ללוי חלוץ אחד בסגל כרגע, מור פדידה.

פיירו, נפצע באימון של יום שני וסובל מקרע ברצועה הצולבת האחורית, כאשר הוא יחל בשיקום מיידי ועתיד לחזור לקראת חודש פברואר. 

בנושא אחר, הפועל חדרה מינתה היום למאמן קבוע את רותם בר יוסף, שהחל את העונה כעוזר מאמן במועדון ועמד על הקווים מאז פיטוריו של אסי אלימלך. המנהל המקצועי ניר קלינגר, שלמעשה הוא זה שמנהל את העניינים ביומיום אך לא רוצה לעמוד על הקווים, החליט ביחד עם חברי ההנהלה, למנות את בר יוסף.

רותם בר יוסף (הפועל חדרה)רותם בר יוסף (הפועל חדרה)

קלינגר, יחד עם חברי הוועד המנהל יקיר שוורץ ושניר לוי, ערכו היום אסיפה עם השחקנים במהלכה הציגו רשמית את המאמן. בר יוסף שימש בעבר כעוזר מאמן בהפועל פ"ת בליגת העל ובלאומית, וגם בהפועל רמת גן.

