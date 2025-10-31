יום שישי, 31.10.2025 שעה 08:32
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
216-238הפועל ב"ש1
174-187מכבי ת"א2
1710-178בית"ר ירושלים3
1311-157הפועל ת"א4
1218-168מכבי נתניה5
118-98הפועל חיפה6
119-88בני סכנין7
1116-118מ.ס אשדוד8
108-148מכבי חיפה9
1019-88עירוני טבריה10
914-128הפועל פ"ת11
810-88עירוני ק"ש12
214-58הפועל ירושלים13
123-68מכבי בני ריינה14

אימון מכבי חיפה הוזז שיהיה כמו שעת המשחק

בכר דחה את ההכנה להפועל ירושלים ל-15:00, כדי לתרגל את חניכיו לשעה המוקדמת של המפגש. התלבטות לגבי המערך כשבטאי, סק וגולדברג תורגלו כבלמים

|
אגבה ומוחמד (עמרי שטיין)
אגבה ומוחמד (עמרי שטיין)

מאמן מכבי חיפה ברק בכר החליט אתמול (חמישי) להזיז את אימון הבוקר שתוכנן לשעה 10:00 לשעה 15:00. מתברר שלדחיית האימון הייתה סיבה, כשמדובר בשעה שמקבילה לשעת המשחק הלא שגרתית בה חיפה תארח מחר את הפועל ירושלים. לבכר היה חשוב שהשחקנים יתאמנו ויתרגלו לשעת המשחק שאמורה להביא לא פחות מ-29 אלף אוהדים לסמי עופר.

לאורך כל האימון בכר תרגל שני מערכים. הראשון מערך של שלושה בלמים עם יילה בטאי, עבדולאי סק ושון גולדברג, כאשר טריבנטה סטיוארט וג'ורג’ה יובאנוביץ' משחקים יחד כשני חלוצים, והמערך השני היה קו של ארבעה שחקני הגנה שכולל את צמד הבלמים סק וגולדברג שיפתח על חשבון ליסב עיסאת, כאשר בחוד החנית כחלוץ מטרה תורגל סטיוארט.

בכנפיים תורגלו קנג'י גורה בצד אחד ובצד שני לסירוגין תורגלו סילבה קאני או סוף פודגוראנו, כאשר עלי מוחמד ופיטר אגבה משחקים זה לצד לצד זה בקישור, מה שלא מבטיח שיתוף פעולה של השניים במידה שיוחלט לשחק במערך של שלושה בלמים. מבחינת בכר כל האופציות פתוחות לקראת הפועל ירושלים בידיעה שמדובר במשחק בו מכבי חיפה תהיה חייבת לאסוף שלוש נקודות, אחרי חמישה משחקי ליגה ללא ניצחון.

ברק בכר (עמרי שטיין)ברק בכר (עמרי שטיין)

במהלך האימונים השבוע הקבוצה המשיכה להתמקד ביותר תבניות התקפה על מנת לנסות וליצור יותר מצבים ליד שער היריב ולכבוש לא רק שערים ממצבים נייחים, אלא בעיקר משערי שדה שנובעים ממהלכי כדורגל, מה שיכול יהיה להעיד על מגמה שונה מזאת שהייתה בתקופת דייגו פלורס, שם הקבוצה התמקדה בעיקר על משחק ההגנה.

