יום שישי, 31.10.2025 שעה 00:51
כדורסל עולמי  >> יורוליג
יורוליג 25-26
86%613-6517הפועל ת"א1
75%653-7028הכוכב האדום2
75%609-6988ז'לגיריס3
71%609-6297פנאתינייקוס4
62%726-7398ולנסיה5
57%591-6217אולימפיאקוס6
57%582-6017מונאקו7
57%615-6157ברצלונה8
50%664-6308באיירן מינכן9
50%704-7198פאריס10
50%639-6698ריאל מדריד11
50%664-6418וירטוס בולוניה12
43%590-5757אנדולו אפס13
43%624-5937פרטיזן בלגרד14
38%640-6498אולימפיה מילאנו15
38%660-6318פנרבחצ'ה16
38%669-6558דובאי17
25%695-6288ליון וילרבאן18
25%752-7098מכבי ת"א19
14%661-6057באסקוניה20

קטש: מחצית ראשונה זוועתית, צריך המשכיות

מאמן הצהובים אחרי ההפסד 92:99 לכוכב האדום: "הצלחנו לחזור. זה נפל על החטאות ופעולות אישיות, צריך לשחק טוב 40 דקות".  ווקר: "אנחנו במקום טוב"

|
עודד קטש עם השופט (IMAGO)
עודד קטש עם השופט (IMAGO)

מכבי תל אביב שוב הפסידה ביורוליג אמש (חמישי), כשלמרות התאוששות שלה במחצית השנייה מפתיחה גרועה ביותר, היא נפלה במאני טיים מול הכוכב האדום בלגרד ונכנעה לה 99:92. 

עודד קטש פתח: "זאת הייתה מחצית ראשונה זוועתית, ספגנו 58 נקודות ושם הפסדנו. הצלחנו לחזור למשחק אבל בסוף זה נפל על החטאות ופעולות אישיות. לפעמים מפסידים משחקים במחצית הראשונה, אנחנו צריכים להיות המשכיים וזה משהו שאנחנו לוקים בו במשך כל העונה". 

מאמן הצהובים המשיך: "הפסדנו בגלל הדרך בה התחלנו את המשחק בהגנה. כן חל שיפור ברבע השלישי והצלחנו יותר להאט אותם עם החילופים בהגנה, אבל צריך לשחק טוב במשך 40 דקות כדי לעצור קבוצה כזו".

רומן סורקין בפעולה (Djordje Kostic)רומן סורקין בפעולה (Djordje Kostic)

אושיי בריסט גם דיבר: “במחצית השנייה הראינו איך אנחנו צריכים להיות, וזה הדבר החיובי שאנחנו יכולים לקחת. אנחנו שיחקנו נהדר בחצי השני נגד קבוצה מצוינת. בשתי הדקות האחרונות יצאנו מהכלים. הרגשתי ששיחקנו טוב ומיהרנו מדי בסוף. נלמד מזה, נצפה בטעויות שעשינו”.

לוני ווקר הוסיף: “במחצית הראשונה הם התחילו טוב מאוד, אנחנו הגבנו בצורה טובה במחצית השנייה גם הגנתית וגם התקפית. אנחנו נמשיך להשתפר, להתבגר ולהבין את ההתפתחות של המשחקים. לדעתי גם ברמה האינדיבידואלית וגם קולקטיבית אנחנו במקום טוב. נלחמנו חזרה בכוכב, אנחנו פשוט חייבים להיות יותר עקביים כדי להשיג ניצחונות”.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןלאמין בדרך לרכוש את הבית של פיקה ושאקירה
לאמין בדרך לרכוש את הבית של פיקה ושאקירהנגןכמה זה שווה? אוסף החולצות המטורף של שכטר
כמה זה שווה? אוסף החולצות המטורף של שכטרנגןכמעט ונרטבה: שדרית הקווים ברחה מהממטרות
כמעט ונרטבה: שדרית הקווים ברחה מהממטרותנגןויניסיוס ג'וניור נותן הצצה לאוסף החולצות
ויניסיוס ג'וניור נותן הצצה לאוסף החולצות
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */