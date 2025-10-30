קטש: מחצית ראשונה זוועתית, צריך המשכיות

מכבי תל אביב שוב הפסידה ביורוליג אמש (חמישי), כשלמרות התאוששות שלה במחצית השנייה מפתיחה גרועה ביותר, היא נפלה במאני טיים מול הכוכב האדום בלגרד ונכנעה לה 99:92.

עודד קטש פתח: "זאת הייתה מחצית ראשונה זוועתית, ספגנו 58 נקודות ושם הפסדנו. הצלחנו לחזור למשחק אבל בסוף זה נפל על החטאות ופעולות אישיות. לפעמים מפסידים משחקים במחצית הראשונה, אנחנו צריכים להיות המשכיים וזה משהו שאנחנו לוקים בו במשך כל העונה".

מאמן הצהובים המשיך: "הפסדנו בגלל הדרך בה התחלנו את המשחק בהגנה. כן חל שיפור ברבע השלישי והצלחנו יותר להאט אותם עם החילופים בהגנה, אבל צריך לשחק טוב במשך 40 דקות כדי לעצור קבוצה כזו".

רומן סורקין בפעולה (Djordje Kostic)

אושיי בריסט גם דיבר: “במחצית השנייה הראינו איך אנחנו צריכים להיות, וזה הדבר החיובי שאנחנו יכולים לקחת. אנחנו שיחקנו נהדר בחצי השני נגד קבוצה מצוינת. בשתי הדקות האחרונות יצאנו מהכלים. הרגשתי ששיחקנו טוב ומיהרנו מדי בסוף. נלמד מזה, נצפה בטעויות שעשינו”.

לוני ווקר הוסיף: “במחצית הראשונה הם התחילו טוב מאוד, אנחנו הגבנו בצורה טובה במחצית השנייה גם הגנתית וגם התקפית. אנחנו נמשיך להשתפר, להתבגר ולהבין את ההתפתחות של המשחקים. לדעתי גם ברמה האינדיבידואלית וגם קולקטיבית אנחנו במקום טוב. נלחמנו חזרה בכוכב, אנחנו פשוט חייבים להיות יותר עקביים כדי להשיג ניצחונות”.