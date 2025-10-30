יום חמישי, 30.10.2025 שעה 20:42
כדורגל עולמי  >> ליגה ספרדית
ליגה ספרדית 25-26
2710-2210ריאל מדריד1
2212-2510ברצלונה2
2010-1810ויאריאל3
1910-1810אתלטיקו מדריד4
1811-1410אספניול5
1612-1510בטיס6
1410-1210ראיו וייקאנו7
1410-1110אלצ'ה8
1410-910אתלטיק בילבאו9
1412-1010חטאפה10
1316-1710סביליה11
129-910אלאבס12
1013-1110סלטה ויגו13
1012-910אוססונה14
918-1410לבאנטה15
915-1110מיורקה16
914-1010ריאל סוסיאדד17
916-1010ולנסיה18
719-710אוביידו19
722-910ג'ירונה20

שצ'סני חשף: כך עצרתי את הפנדל של אמבפה

השוער הפולני התראיין בספרד וסיפק הצצה לחדר ההלבשה בברצלונה, סיפר על שגרת חייו בבירה הקטלונית, על השפה ושיתף: חמשת השוערים הכי טובים אי פעם

|
שצ'סני הודף את הפנדל של אמבפה (IMAGO)
שצ'סני הודף את הפנדל של אמבפה (IMAGO)

וויצ’ך שצ'סני התראיין היום (חמישי) למדיה הרשמית של ברצלונה, וחשף לא רק את חוש ההומור שלו, אלא גם את רצינותו המקצועית. במהלך השיחה עם אוהדי הקבוצה, הוא סיפר כיצד התכונן לעצירת הפנדל של קיליאן אמבפה בקלאסיקו האחרון.

"אני לומד היטב את הבועטים לפני המשחקים", אמר שצ’סני. "בדרך כלל אני רואה את 20 הפנדלים האחרונים של שניים או שלושה שחקנים שמבצעים את הבעיטות. אני מחפש דפוסים חוזרים. לפעמים גם צורת הריצה לפני הבעיטה נותנת לי מידע. יש שחקנים שבועטים אחרת ברגעים חשובים, או בהתאם לתוצאה, אני מנסה לאסוף את כל המידע הזה ואז להקשיב לאינסטינקט שלי".

שצ'סני הודה כי חקר את אמבפה לפני הקלאסיקו. "הוא כבש מולי בפנדל הקודם. ידעתי שהוא במומנטום חיובי ובטוח בעצמו, והערכתי שיבחר באותו צד. אחרי זה רק צריך להתפלל שזה באמת יקרה, ולמזלי זה הצליח", סיפר השוער הפולני.

יפה כלבנה: 1:2 לריאל על בארסה בקלאסיקו!

בנוסף, הוא תיאר כיצד הוא שומר על ריכוז במהלך המשחקים ומנסה להשאיר את הרגשות מחוץ למגרש. "אני מאוד ממוקד. למדתי מוקדם בקריירה שהרגשות לא עוזרות לי, ולכן אני מתנתק. אחרי הקלאסיקו כולם רבו והתנצחו, ואני רק חשבתי, הפסדנו, צריך להמשיך הלאה. אני ממליץ לכולם לתרגל מדיטציה ולעבוד על נשימה. אני עושה תרגילים לפני המשחק ובהפסקה, גם אם זה נראה מוזר לאחרים בחדר ההלבשה".

כשנשאל על שחקנים ספציפיים, חשף השוער שרוברט לבנדובסקי מתקשה להפסיד כשמשחקים יחד פינג פונג, ושיבח את איכויותיו של מרקוס רשפורד. בנוסף, חשף את רשימת חמשת השוערים האהובים עליו: "בופון, יאשין, נוייר, הגרסה הטובה ביותר של צ׳ך, ואני מוסיף גם את עצמי".

וויצוויצ'ך שצ'סני (IMAGO)

בחלק האישי יותר, סיפר שצ'סני כי הוא מבלה את זמנו הפנוי עם שני ילדיו, אחד בן שבע ואחד בן שנה. "כמעט אפשר לומר שהזמן הפנוי שלי הוא כאן במגרש האימונים, כי כשאני מגיע הביתה, העבודה רק מתחילה", אמר בצחוק. הוא הוסיף שהקטלנית שלו משתפרת, וגילה בחיוך שגם בשירה הוא לא רע בכלל.

