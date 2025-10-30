המדים המיוחדים איתם תעלה הפועל ת"א בשבת

הפועל תל אביב פרסמה היום (חמישי) בערוציה הרשמיים, כי המועדון יעלה למשחקיו הקרובים בתלבושת ורודה על מנת לציין את חודש המודעות לסרטן השד. קבוצת הגברים תלבש את המדים ביום שבת הקרוב נגד עירוני טבריה, וזאת של הנשים תעלה עם החולצה ביום שישי מול מכבי עתלית.

ההודעה המלאה של הפועל ת”א

מועדון הכדורגל הפועל IBI תל אביב יציין את חודש המודעות לסרטן השד ביומיים הקרובים, כאשר שחקניות קבוצת הבוגרות יתמודדו מחר (שישי) ב-13:30 מול מכבי עתלית, ושחקני קבוצת הבוגרים יפגשו את עירוני טבריה ביום שבת ב-17:30. שתי הקבוצות יעלו על המגרש במדים ורודים, לציון חודש המודעות למחלה ולתמיכה במאבק בה.

טרם שריקת הפתיחה במשחק קבוצת הבוגרים, ייערך טקס בהשתתפות מתנדבות בעמותת “אחת מתשע”, שידגיש את חשיבות הגילוי המוקדם, הטיפול והמניעה של המחלה. שחקנים והשחקניות שלנו הגיעו לחוף הים בבת ים, שם, בשיתוף עמותת 'אחת מתשע', חילקו לעוברים והשבים גלויות עם קריאה ללכת ולהיבדק.

שחקני הקבוצה עם המדים הוורודים (האתר הרשמי של הפועל ת"א)

עמותת “אחת מתשע” מסייעת לנשים חולות סרטן השד וקרוביהן מאז 1994. העמותה מעניקה תמיכה באמצעות מתנדבות, שהחלימו מסרטן השד, לצד תמיכה רגשית על ידי אנשי מקצוע, ומסייעת במידע ובמיצוי זכויות. העמותה מקיימת פעילויות הסברה ומהלכים תקשורתיים להעלאת המודעות לגילוי מוקדם למחלה. היא העמותה הוותיקה בישראל, שהתמחותה העיקרית היא בפעילות למען נשים חולות סרטן השד וקרוביהן ובחתירה להעלאת המודעות הציבורית למחלה.

שחקניות הפועל במדים הוורודים (האתר הרשמי של הפועל ת"א)

סרטן השד בישראל הוא הממאירות השכיחה ביותר בקרב נשים, ומהווה כ-שליש מכלל מקרי הסרטן החדשים בנשים. על פי הערכת האגודה למלחמה בסרטן, עד סוף 2025 יאובחנו כ־5,730 נשים חדשות עם המחלה, בממוצע כ-16 יומיות, וכתוצאה ממנה צפויות למות כ-1,000 נשים מדי שנה. מבחינת גילוי מוקדם, התוכנית הלאומית ממליצה על ממוגרפיה אחת לשנתיים לנשים מגיל 50, והשתתפות הבדיקה גבוהה - מעל 70% בשנים האחרונות. מאמץ במניעה, גילוי מוקדם ומעקב גנטי משחק תפקיד מרכזי במאבק בסרטן השד בישראל.

לכו להיבדק - זה מציל חיים!