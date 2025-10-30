שוברת מסורת: ריאל לא תתאמן במגרש היריבה

ריאל מדריד שוברת מסורת, ותוותר על האימון הרשמי באנפילד לפני המפגש מול ליברפול בליגת האלופות (שלישי, 22:00). מאמן הבלאנקוס, צ׳אבי אלונסו, החליט כי שחקניו יתאמנו בבוקר המשחק במתקן האימונים בספרד, ורק לאחר מכן ימריאו לאנגליה.

אלונסו, שהחליף את קרלו אנצ׳לוטי בקיץ האחרון, ממשיך להטמיע שינויים בשגרת הקבוצה, החל מחוקים יומיומיים מחמירים יותר, דרך שימוש ברחפנים לצילום האימונים ועד לתכנון מדוקדק של ההכנות לפני משחקים. כעת הוא מחזיר נוהל שהיה מזוהה בעבר עם ז׳וזה מוריניו, המאמן האחרון שבחר שלא לערוך את האימון הרשמי במגרש היריבה.

על פי התוכנית, ריאל תתאמן ביום שני ב-12:00 בבוקר במתחם שלה, תסעד ותנוח, ולאחר מכן תמריא לליברפול בשעה 17:00. הקבוצה צפויה לנחות באנגליה ב-17:35 (שעון אנגליה) ולהתמקם במלון בליברפול. בהמשך היום יגיעו אלונסו ואחד השחקנים לאנפילד לצורך מסיבת העיתונאים הרשמית, בהתאם להנחיות אופ”א.