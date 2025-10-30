יום חמישי, 30.10.2025 שעה 20:59
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
216-238הפועל ב"ש1
174-187מכבי ת"א2
1710-178בית"ר ירושלים3
1311-157הפועל ת"א4
1218-168מכבי נתניה5
118-98הפועל חיפה6
119-88בני סכנין7
1116-118מ.ס אשדוד8
108-148מכבי חיפה9
1019-88עירוני טבריה10
914-128הפועל פ"ת11
810-88עירוני ק"ש12
214-58הפועל ירושלים13
123-68מכבי בני ריינה14

דרבי בגביע המדינה? כל העולות לסיבוב ח'

סיבוב ז' תם לו והפנים לעבר השלב הבא, שיכלול גם את קבוצות ליגת העל. עושים סדר: המועדונים שיהיו חלק מ-32 האחרונות. ההגרלה: ביום ראשון הקרוב

|
דור מיכה, אנדריאן קרייב, דור פרץ, קינגס קאנגווה וארד בר (צלמי ONE)
דור מיכה, אנדריאן קרייב, דור פרץ, קינגס קאנגווה וארד בר (צלמי ONE)

קבוצה האחרונה הבטיחה (חמישי) את מקומה בשלב הבא של גביע המדינה, כאשר בני יפו אורתודוכסים גברה על מ.כ ירושלים והתכרטסה. הסיבוב הזה יכלול מעכשיו גם את כל קבוצות ליגת העל, וזה אומר של 32 המקומות נתפסו כאשר 32 קבוצות הפעילו רשמית לשם.

14 משחקים שוחקו בסיבוב ז’, וזה אומר שיש 14 עולות, כאשר בנוסף לכך יש ארבע קבוצות שקיבלו בהגרלה כרטיס חופשי ישירות לשלב הבא ותוסיפו לכך את 14 הקבוצות של ליגת העל, ותקבלו את כל 32 המועדונים שישתתפו בסיבוב ח’ של גביע המדינה לעונת 2025/26.

בסך הכל, בסיבוב ח’ יש שמונה קבוצות מהליגה הלאומית, שמונה קבוצות מליגה א’, שתי קבוצות מליגה ב’ ו-14 קבוצות מליגת העל. ההגרלה תתקיים ביום ראשון הקרוב (2.11) בשעה 13:00.

גביע המדינה (חגי מיכאלי)גביע המדינה (חגי מיכאלי)

רשימת העולות המלאה עד כה

מ.ס בני יפו אורתודוכסים – ליגה ב’
הפועל רעננה – ליגה לאומית
אחי נצרת – ליגה א’ צפון
מכבי קריית גת – ליגה א’ דרום
מ.כ חולון ירמיהו – ליגה א’ דרום
מ.ס כפר קאסם – ליגה לאומית
הפועל עירוני כרמיאל – ליגה א’ צפון
מכבי יפו – ליגה לאומית
בני יהודה – ליגה לאומית
הפועל כפר שלם – ליגה לאומית
הפועל כפר סבא – ליגה לאומית
מכבי הרצליה – ליגה לאומית
מכבי אתא ביאליק – ליגה א’ צפון
הפועל א.א פאחם – ליגה א’ צפון
מ.כ כפר סבא – ליגה א’ דרום
הפועל רמת גן – ליגה לאומית
מ.כ שדרות – ליגה ב’
מ.ס דימונה – ליגה א’ דרום
מכבי ת”א – ליגת העל
מכבי חיפה – ליגת העל
הפועל ב”ש – ליגת העל
הפועל ת”א – ליגת העל
בית”ר ירושלים – ליגת העל
מכבי נתניה – ליגת העל
הפועל חיפה – ליגת העל
הפועל פ”ת – ליגת העל
עירוני טבריה – ליגת העל
עירוני קריית שמונה – ליגת העל
בני ריינה – ליגת העל
בני סכנין – ליגת העל
הפועל ירושלים – ליגת העל
מ.ס אשדוד – ליגת העל

