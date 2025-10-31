אתם בחרתם: עדי יונה הוא Winner המחזור

המחזור השמיני בליגת העל היה פורה במיוחד, עם לא מעט שחקנים שנצצו, אך לפי ההצבעות שלכם היה שחקן אחד שהיה קצת מעל כולם. עדי יונה זכה בתואר Winner המחזור, אחרי שכיכב בניצחון 2:3 של בית”ר ירושלים על הפועל חיפה באצטדיון סמי עופר.

עוונה לא פשוטה עברה על הכישרון הגדול של מחלקת הנוער של הצהובים שחורים אשתקד, אבל העונה הוא לאט לאט חוזר לעצמו. הקשר עלה מהספסל מול הפועל חיפה ושינה את המשחק עבור הקבוצה של ברק יצחקי, כשהוא גם כבש שער גדול שהחל את החגיגה הירושלמית, שתמה עם 2:3 בסמי עופר.

אל המקום השני והמכובד הגיע רוי רביבו ממכבי תל אביב, ואת הפודים נעלו במשותף במקום השלישי גם הלדר לופס של הפועל באר שבע וגם גיאורגי ירמקוב של מכבי חיפה. אחריהם הגיע עזיז אואטרה ממכבי נתניה, ואת הרשימה נעל נדב זמיר, שוערה של הפועל ירושלים, כמו שהוא נעל את השער.