יום שישי, 31.10.2025 שעה 13:15
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
216-238הפועל ב"ש1
174-187מכבי ת"א2
1710-178בית"ר ירושלים3
1311-157הפועל ת"א4
1218-168מכבי נתניה5
118-98הפועל חיפה6
119-88בני סכנין7
1116-118מ.ס אשדוד8
108-148מכבי חיפה9
1019-88עירוני טבריה10
914-128הפועל פ"ת11
810-88עירוני ק"ש12
214-58הפועל ירושלים13
123-68מכבי בני ריינה14

אתם בחרתם: עדי יונה הוא Winner המחזור

אחרי שגבר על רוי רביבו, הלדר לופס, ירמקוב, אואטרה וזמיר במאבק צמוד, הכישרון הגדול של בית"ר ירושלים זכה בתואר Winner המחזור השמיני בליגת העל

|
עדי יונה (צור חלפון - גרפיקה)
עדי יונה (צור חלפון - גרפיקה)

המחזור השמיני בליגת העל היה פורה במיוחד, עם לא מעט שחקנים שנצצו, אך לפי ההצבעות שלכם היה שחקן אחד שהיה קצת מעל כולם. עדי יונה זכה בתואר Winner המחזור, אחרי שכיכב בניצחון 2:3 של בית”ר ירושלים על הפועל חיפה באצטדיון סמי עופר.

עוונה לא פשוטה עברה על הכישרון הגדול של מחלקת הנוער של הצהובים שחורים אשתקד, אבל העונה הוא לאט לאט חוזר לעצמו. הקשר עלה מהספסל מול הפועל חיפה ושינה את המשחק עבור הקבוצה של ברק יצחקי, כשהוא גם כבש שער גדול שהחל את החגיגה הירושלמית, שתמה עם 2:3 בסמי עופר.

אל המקום השני והמכובד הגיע רוי רביבו ממכבי תל אביב, ואת הפודים נעלו במשותף במקום השלישי גם הלדר לופס של הפועל באר שבע וגם גיאורגי ירמקוב של מכבי חיפה. אחריהם הגיע עזיז אואטרה ממכבי נתניה, ואת הרשימה נעל נדב זמיר, שוערה של הפועל ירושלים, כמו שהוא נעל את השער.

לוגו winner (מערכת ONE)לוגו winner (מערכת ONE)
הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןלאמין בדרך לרכוש את הבית של פיקה ושאקירה
לאמין בדרך לרכוש את הבית של פיקה ושאקירהנגןכמה זה שווה? אוסף החולצות המטורף של שכטר
כמה זה שווה? אוסף החולצות המטורף של שכטרנגןכמעט ונרטבה: שדרית הקווים ברחה מהממטרות
כמעט ונרטבה: שדרית הקווים ברחה מהממטרותנגןויניסיוס ג'וניור נותן הצצה לאוסף החולצות
ויניסיוס ג'וניור נותן הצצה לאוסף החולצות
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */