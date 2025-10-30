יום שבת, 01.11.2025 שעה 17:47
2710-2210ריאל מדריד1
2310-2211ויאריאל2
2212-2510ברצלונה3
1910-1810אתלטיקו מדריד4
1811-1410אספניול5
1713-1211חטאפה6
1612-1510בטיס7
1410-1110אלצ'ה8
1410-910אתלטיק בילבאו9
1414-1211ראיו וייקאנו10
1316-1710סביליה11
129-910אלאבס12
1013-1110סלטה ויגו13
1012-910אוססונה14
918-1410לבאנטה15
915-1110מיורקה16
914-1010ריאל סוסיאדד17
916-1010ולנסיה18
719-710אוביידו19
724-1011ג'ירונה20

המחליף של פדרי בבארסה, ויניסיוס יירד לספסל?

קסאדו אמור לקבל את המושכות מול אלצ'ה, 50% שרודריגו יעלה ב-11 במקום בן ארצו. וגם: האם סולומון יקבל הזדמנות בוויאריאל? ההרכבים המשוערים בפנטזי

|
ויניסיוס וקסאדו (IMAGO)
ויניסיוס וקסאדו (IMAGO)

הקלאסיקו מאחורינו, כשריאל מדריד ניצחה את ברצלונה 1:2 ופתחה פער של 5 נקודות בפסגה, אבל הליגה הספרדית לא עוצרת והמחזור ה-11 בפתח. השינוי הכפוי שהאנזי פליק נאלץ לעשות בעקבות פציעת פדרי, איך תיראה מוליכת הטבלה אחרי הניצחון והאם מנור סולומון יקבל הזדמנות אחרי ההצגה בגביע? ההרכבים המשוערים כאן. 

לעמוד המשחק לחצו כאן. ההרכבים המשוערים של הקבוצות מתעדכנים גם באתר והאפליקציה של הפנטזי.

חטאפה - ג'ירונה (שישי, 22:00)

ההרכב המשוער של חטאפה: דויד סוריה, חואן איגלסיאס, דז’נה דקונם, דומיניגוש דוארטה, דייגו ריקו, קיקו פמנייה, לואיס מייה, קובה דה קוסטה (מריו מרטין), מאורו ארמבארי, אדריאן ליסו ובורחה מיוראל.

ההרכב המשוער של ג'ירונה: פאולו גסאניגה, ארנאו מרטינס, ויטור רייס, דיילי בלינד (הוגו רינקון), אלכס מורנו, אקסל ויטסל, איבן מרטין, ויקטור ציגנקוב (תומא למאר), עזדין אונאהי, ג’ואל רוקה (בריאן חיל) ו-ולדיסלב ואנאט.

אקסל ויטסל חוגג (La Liga)אקסל ויטסל חוגג (La Liga)

ויאריאל - ראיו וייקאנו (שבת, 15:00)

ההרכב המשוער של ויאריאל: ארנאו טנאס, סנטיאגו מוריניו, רנאטו וייגה, חואן פוית’, אלפונסו פדראסה (סרג’י קרדונה), ניקולה פפה, פאפה גיי (תומאס פארטיי), סנטי קומסנייה), אלברטו מוליירו, ג’רארד מורנו וז'ורז' מיקאוטאדזה.

ההרכב המשוער של ראיו וייקאנו: אוגוסטו באטז'ה, אנדריי ראטיו, פלוריאן לז'ן, נובל מנדי, פפ צ'באריה, אונאי לופס, פדרו דיאס, פאתה סיס (איסי פלאסון), חורחה דה פרוטוס, אלברו גארסיה ואלמאו.

צפוי לרדת לספסל אחרי 3 הבישולים בגביע. סולומון (IMAGO)צפוי לרדת לספסל אחרי 3 הבישולים בגביע. סולומון (IMAGO)

אתלטיקו מדריד - סביליה (שבת, 17:15)

ההרכב המשוער של אתלטיקו מדריד: יאן אובלק, מרקוס יורנטה, רובין לה נורמן, חוסה מריה חימנס, דויד האנצ'קו, קוקה, קונור גלאגר, ג'וליאנו סימאונה, ניקו גונסאלס, אלכס באאנה וחוליאן אלברס.

ההרכב המשוער של סביליה: אודיסאוס ולחודימוס, חוסה אנחל קארמונה, פביו קרדוסו, מרקאו, גבריאל סואסו, נמניה גודל, ג’יבריל סו, חואנלו, אלפון גונסאלס, רובן ורגאס ואיסאק רומרו.

חוליאן אלברס (IMAGO)חוליאן אלברס (IMAGO)

ריאל סוסיאדד - אתלטיק בילבאו (שבת, 19:30)

ההרכב המשוער של ריאל סוסיאדד: אלכס רמירו, יון מיקל ארמבורו, איגור סובלדייה, ג’ון מרטין, סרג’י גומז, יון גורוצ'אטגי, קרלוס סולר, ברייס מנדס, גונסאלו גדש, אנדר בארנצ'אה ומיקל אויארסבאל.

ההרכב המשוער של אתלטיק בילבאו: אונאי סימון, חסוס ארסו, אייטור פארדס (אמריק לאפורט), דני ויויאן, יורי ברצ’יצ’ה, מיקל חאורגיסאר, אויאן סאנסט, איניגו רואיס דה גלארטה, רוברטו נבארו, ניקו וויליאמס ואלכס ברנגר.

אויהאן סאנסט מאושר (רויטרס)אויהאן סאנסט מאושר (רויטרס)

ריאל מדריד - ולנסיה (שבת, 22:00)

ההרכב המשוער של ריאל מדריד: טיבו קורטואה, פדריקו ואלוורדה, אדר מיליטאו, דין האוסן, אלברו קאררס, אורליאן טשואמני, ארדה גולר, אדוארדו קמאבינגה (פרנקו מסטנטואונו, ברהים דיאס), ג’וד בלינגהאם, ויניסיוס ג'וניור (רודריגו) וקיליאן אמבפה.

ההרכב המשוער של ולנסיה: יולן אגירסבאלה, תיירי קוראה, ססאר טארגה, חוסה מנואל קופטה, חוסה גאיה, לואיס ריוחה, פפלו, חאבי גרה, דייגו לופס, לוקאס בלטראן וארנו דאנג’ומה.

בעין הסערה. ויניסיוס (IMAGO)בעין הסערה. ויניסיוס (IMAGO)

לבאנטה - סלטה ויגו (ראשון, 15:00)

ההרכב המשוער של לבאנטה: מת’יו ראיין, ג'רמי טוליאן, מתיאס מורנו, אונאי אגסבאל, מאנו סאנצ’ס, אונאי ונסדור, קרלוס אלברס, קווין אריאגה, פבלו מרטינס, רוג’ר ברוגה ואטה איונג.

ההרכב המשוער של סלטה ויגו: יונוץ ראדו, סרחיו קאריירה, חאבי רודריגס (מאנו פרננדס), קארל סטארפלט, מרקוס אלונסו, אוסקר מינגסה, איליאש מוריבה, דמיאן רודריגס, פראן ז’וטגלה, בריאן סראגוסה ובורחה איגלסיאס.

בורחה אגלסיאס (IMAGO)בורחה אגלסיאס (IMAGO)

אלאבס - אספניול (ראשון, 17:15)

ההרכב המשוער של אלאבס: אנטוניו סיברה, ג’וני אוטו, נאוול טנאליה, ויקטור פראדה, יוסף אנריקס, אנטוניו בלאנקו, דניס סוארס (פבלו איבנייס), קרלוס ויסנט, קרלס אלנייה (עבדה רבאש), טוני מרטינס ולוקאס בויה.

ההרכב המשוער של אספניול: מרקו דימיטרוביץ', עומאר אל הילאלי, לאנדרו קאבררה, קלמנס רידל, קרלוס רומרו, טייריס דולאן, אדו אקספוסיטו, פול לוזאנו, פרה מייה, רוברטו פרננדס וקיקה גארסיה.

קרלס אלנייה (IMAGO)קרלס אלנייה (IMAGO)

ברצלונה - אלצ'ה (ראשון, 19:30)

ההרכב המשוער של ברצלונה: וויצ’ך שצ’סני, ז'ול קונדה (רונאלד אראוחו), פאו קוברסי, אריק גארסיה, אלחנדרו באלדה, פרנקי דה יונג, מארק קסאדו, פרמין לופס, לאמין ימאל, מרקוס רשפורד ופראן טורס.

ההרכב המשוער של אלצ'ה: איניאקי פנייה, אלברו נונייס, ויקטור צ’וסט (אדריה פדרוסה), דויד אפנגרובר, פדרו ביגאס, חרמן ואלרה, אלייש פבאס, מארק אגואדו, רודריגו מנדוסה (מרטים נטו), אלברו רודריגס ורפא מיר (אנדרה סילבה).

אמור להיכנס לנעליו של פדרי. קסאדו (IMAGO)אמור להיכנס לנעליו של פדרי. קסאדו (IMAGO)

בטיס - מיורקה (ראשון, 22:00)

ההרכב המשוער של בטיס: פאו לופס, הקטור ביירין, נתן, מארק ברטרה, ריקרדו רודריגס, סופיאן אמרבאט, פבלו פורנאלס, אנתוני, עבדה אזלזולי, ג’ובאני לו סלסו (מארק רוקה) וקוצ’ו פרננדס.

ההרכב המשוער של מיורקה: לאו רומן, פבלו מפאו, מרטין ואליינט, אנטוניו ראייו, יוהאן מוחיקה, סרג’י דארדר, מאנו מורנאלס, סאמו קוסטה, יאן וירג'יל, מתאו ג’וסף וודאט מוריצ’י.

גג'ובאני לו סלסו בטירוף (La Liga)

אוביידו - אוססונה (שני, 22:00)

ההרכב המשוער של אוביידו: ארון אסקנדל, נאצ’ו וידאל, דויד קרמו, דויד קוסטאס, חאבי לופס (רחים אלחסן), סנטיאגו קולומבטו, לאנדר דנדונקר, פדריקו ויניאס, איליאס שיירה, אלברטו ריינה וסולומון רונדון.

ההרכב המשוער של אוססונה: סרחיו הררה, ג'ון מונקאיולה, אנזו בויומו, אלחנדרו קטאנה, חואן קרוז, אבל ברטונס, מוי גומס, לוקאס טורו, רובן גארסיה, ויקטור מוניוס ואנטה בודימיר.

אנטה בודימיר רודף אחרי הכדור (La Liga)אנטה בודימיר רודף אחרי הכדור (La Liga)
