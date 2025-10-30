יום חמישי, 30.10.2025 שעה 17:11
כדורגל עולמי  >> ליגה ספרדית
ליגה ספרדית 25-26
2710-2210ריאל מדריד1
2212-2510ברצלונה2
2010-1810ויאריאל3
1910-1810אתלטיקו מדריד4
1811-1410אספניול5
1612-1510בטיס6
1410-1210ראיו וייקאנו7
1410-1110אלצ'ה8
1410-910אתלטיק בילבאו9
1412-1010חטאפה10
1316-1710סביליה11
129-910אלאבס12
1013-1110סלטה ויגו13
1012-910אוססונה14
918-1410לבאנטה15
915-1110מיורקה16
914-1010ריאל סוסיאדד17
916-1010ולנסיה18
719-710אוביידו19
722-910ג'ירונה20

"אבא קיבל דום לב אחרי שאמבפה החמיץ פנדל"

שון, בנו של יגאל ברודקין ז"ל שלקה בליבו במהלך הקלאסיקו, בתוכנית "שיחת היום": "המועדון לא פנה אלינו, חשוב לי שהם יכירו בזה ויעשו דקת דומיה"

|
יגאל ברודקין ז
יגאל ברודקין ז"ל, מימין (פרטי)

שון ברודקין, הבן של יגאל ברודקין ז"ל, אוהד ריאל מדריד שנפטר בגיל 50 במהלך הקלאסיקו בסנטיאגו ברנבאו בתחילת השבוע, קיים ראיון מרגש במיוחד בתוכנית "שיחת היום" של ONE בחסות 'ישראייר'. ברודקין טס עם חברו הקרוב כדי להגשים חלום ולצפות במשחק הגדול בעולם, אך במהלך ההתמודדות התרגש מאוד ולקה בליבו דווקא ברגע השיא של הערב. למרות ניסיונות ההחייאה של חברו, הוא הלך לעולמו באצטדיון שבו הכי אהב להיות, כשהוא חווה את אחת החוויות שהיו היקרות לו ביותר. הלווייתו תתקיים מחר ב-09:30 בבוקר בבית העלמין גני אסתר בראשון לציון.

שלום שון, אנחנו משתתפים בצער המשפחה. זה קשה בטרגדיה כזו, שום נחמה לא יכולה לעזור. בוא תחזיר אותנו למשחק כשזה קרה, מה מספרים לכם?
”אני אעשה רגע הקדמה קצרה. אנחנו במשפחה כולנו אוהדי ריאל וזה באמת זורם אצלנו בעורקים מאז 2009, מהמעבר של רונאלדו, שם אני התאהבתי בקבוצה וגם לאבא הג’וק הזה נכנס”.

בן כמה אתה שון?
”אני בן 24”.

יגאל ברודקין ז"ל, משמאל (פרטי)יגאל ברודקין ז"ל, משמאל (פרטי)

אז אתם הרבה שנים הולכים יחד למשחקים?
”כן, אלה נקודות האור שלנו”.

מה קרה בברנבאו במשחק הזה?
”לברנבאו השנה אבא טס עם החבר הכי טוב שלו לקלאסיקו, זו הגשמת חלום של כל אוהד שרוף. במהלך המשחק, כל האמוציות ואני מכיר את זה אצלו, הן מפה עד השמיים, אני מניח שעם כל הרגשות המעורבים והלחץ – וזה גם לא היה משחק כמו בשנים האחרונות אלא משחק צמוד, התבשר לנו כמה שעות לאחר המשחק על לכתו”.

מתי החבר מרים טלפון? מתי אתם מבינים שהייתה טרגדיה ומה הוא סיפר לכם?
”אנחנו נתחיל לשבת שבעה החל ממחר, החבר עדיין שם. לנו סיפרו שהוא קיבל את התקף הלב דקות ספורות אחרי החמצת הפנדל של אמבפה”.

יגאל ברודקין ז"ל (פרטי)יגאל ברודקין ז"ל (פרטי)

החבר מספר לכם שאמבפה החמיץ את הפנדל ומיד אבא התמוטט?
”זה לא היה מיד אלא כמה דקות אחרי. אבא סימן לחבר שהוא לא מרגיש טוב ושניות ספורות לאחר מכן הוא התמוטט במחזה שאני לא ארצה לפרט בשידור. החלו פעולות החייאה ממש בכיסא ופינו אותו משם במסדרון, שם הגיע צוות רפואי ושינעו אותו משם לבית החולים”.

איפה הוא ישב במשחק?
”טבעת שנייה, אחד הספוטים הכי טובים שגם אני ואחי ישבנו שם בעבר”.

בדרך כלל בספרד כבר עצרו משחקים בגלל אירועים טרגיים, אנחנו מניחים שיש צוותים רפואיים בברנבאו שטיפלו ולכן לא עצרו. דיברו אתכם מהמועדון?
”אני מתחיל כרגע מסע הנצחה. אבי היה חבר מדרידיסטה פרימיום של הקבוצה, משלם חבר מנוי למועדון. היינו מקבלים הביתה משלוחים של מדבקות ועיתונאים, אני הופתעתי שב-48 השעות הראשונות אף אחד לא מכיר בדבר. שלחתי מייל מסודר בספרדית ובאנגלית לכל מייל שראיתי באתר של ריאל, בציפייה לקבל תשובה או הכרה בדבר, אולי דקת דומייה לזכרו. כי בסוף הוא חבר משפחת מדרידיסטה וגם אם לא, אדם שהלך לעולמו במהלך המשחק. טרם קיבלתי תשובה”.

"אף אחד לא מכיר בדבר". יגאל ברודקין ז"ל (פרטי)"אף אחד לא מכיר בדבר". יגאל ברודקין ז"ל (פרטי)

אנחנו גם ננסה לעזור בדרכנו. היה לאבא רקע רפואי?
”כן, אבל לא משהו שהיה אמור להיות ככה. היו טיפולים מסודרים על פי הספר, הוא הלך לעולמו בגיל 50 והאירוע שקרה לו היה בגיל 35. הוא נראה טוב, בן אדם חסון ששמר על עצמו כל החיים”.

זו טרגדיה נוראית. מה אתה תזכור מאבא שלך?
”את החיוך שלו חד משמעית, ואת המבט השקט שלא צריך לדבר הרבה פעמים כדי להבין מה המסר שהוא צריך להעביר”.

איזה משחק שהיית איתו ביחד אתה תמיד תזכור ותספר עליו תמיד?
”המשחק הראשון שהוא רצה להטיס אותי ואת אחי, אני לצערי נפצעתי יומיים לפני כן ולא יכולתי לטוס. אז אחר כך הוא לקח רק אותי למשחק מול סביליה, ריאל ניצחה 1:4 עם רונאלדו. אני לא אשכח את זה בחיים, זה גם היה המשחק הראשון שלי שצפיתי בלייב ברנבאו”.

יגאל ברודקין ז"ל (פרטי)יגאל ברודקין ז"ל (פרטי)

בהמתנה להלוויה עובר לך תסריט איך אתה רוצה לעשות הנצחה שקשורה לריאל מדריד? אגב מה הוא עשה בחיים?
”הוא היה סמנכ”ל תפעול בחברה של רכבים, הוא היה מטייל בכל העולם למטרות ביזנס. בן אדם קלאס, הוא הלך לעולמו גם בדרך קלאסית. לא עולה לי איך בדיוק לעשות הנצחה, למרות שאני גם מאוד מעריך את שיחת הטלפון הזו שקיבלתי את הבמה. חשוב לי שהמועדון עצמו יכיר בדבר, אולי דקת דומיה או משהו באתר הרשמי, פחות מעסיק אותי בדיוק איך. כל מה שיבוא נדבר בזרועות פתוחות”.

נזכיר שההלוויה מחר ב-9:30 בגני אסתר בראשון לציון, שולחים לכם חיבוק גדול ושלא תדעו עוד צער.
”תודה רבה”.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןלאמין בדרך לרכוש את הבית של פיקה ושאקירה
לאמין בדרך לרכוש את הבית של פיקה ושאקירהנגןכמה זה שווה? אוסף החולצות המטורף של שכטר
כמה זה שווה? אוסף החולצות המטורף של שכטרנגןכמעט ונרטבה: שדרית הקווים ברחה מהממטרות
כמעט ונרטבה: שדרית הקווים ברחה מהממטרותנגןויניסיוס ג'וניור נותן הצצה לאוסף החולצות
ויניסיוס ג'וניור נותן הצצה לאוסף החולצות
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */