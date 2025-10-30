"הפועל פייבוריטית, זה המבחן הכי גדול עד כה"

כדורסלן העבר, גיל אמיתי, ששיחק בין היתר גם בהפועל תל אביב, התראיין ל”שיחת היום” ב-ONE בחסות ‘ישראייר’ ודיבר על המומנטום האדיר בו נמצאת הקבוצה, שמוליכה את טבלת היורוליג עם שישה ניצחונות אחרי שבעה משחקים, כשהיא נמצאת במקום הראשון גם בליגת ווינר סל, יחד עם יריבתה העירונית מכבי.

איטודיס עבר הכל וראה הכל, אז מבחינתו הם עוד לא עשו כלום והוא משרה את התחושה הזו במועדון. זה היתרון שלו על פני מאמנים אחרים. איך אתה רואה עד עכשיו את הפועל?

”הקבוצה הכי טובה באירופה, לא? עד כה, בלי קשר לטבלה, מבחינת הכדורסל. הם לא מגרדים ניצחונות ומשחקים כדורסל טוב, אבל קשה לי להחמיא לאיטודיס”.

למה?

”כי הוא מלא בעצמו”.

דימיטריס איטודיס (ראובן שוורץ)

אבל זה כי הוא עשה לא מעט דברים וזה הבן אדם. מה מיוחד בקבוצה?

”קודם כל העומק, הם מאוד עמוקים ונראה שכולם בכושר טוב. יש לך קו אחורי טוב וקו קדמי של מוטלי ואוטרו. פתאום וויינרייט שצחקנו עליו, הלכתי לראות את המשחק מול נס ציונה, ואז הוא דופק שלוש שלשות והכל פתאום מתחבר. זה שמדר בחוץ וברונו בחוץ כרגע עוזר להם”.

תחשוב ששניהם אינם עוד וזה כוח גם משמעותי.

”קבוקלו? אני לא חושב שהוא ישחק כדורסל בהפועל העונה, אבל כשמדר יחזור דברים יצטרכו לזוז כי גם יהיה לחץ מהקהל הישראלי”.

ברונו קבוקלו (רועי כפיר)

עופר ינאי העלה אתמול סטורי שהפועל מכרה לקהל הביתי כרטיסים כדי לתרגל קהל עוין לקראת אולימפיאקוס. איך אתה רואה גם מקצועית את המשחק?

”זה המבחן הכי גדול של הפועל. זה פעם ראשונה שהיא תשחק באולם ביתי, חגיגה מטורפת ולהם לא תהיה ברירה אם הם ינצחו, לברוח מהצניעות ולדבר קצת אחרת.

מי מגיעה פייבוריטית למשחק?

”כמובן שהפועל, היא עד כה נראית יותר טוב. אבל במשחקים הגדולים צריך את השחקנים הגדולים, אז משחק חלש של מיציץ’ לא יעבור הפעם”.

אפשר לומר שהוא הפך לשחקן הכי חשוב בהפועל?

”ברור שהוא יהיה הכי חשוב, בשביל זה הביאו אותו – לעושת את ההבדל בין קבוצה טובה לזו שיכולה לקחת תואר”.

וסיליה מיציץ' בפעולה (ראובן שוורץ)

אז אתה אומר שזה תלוי בהפועל ולא ביוונים.

“לא יודע, אבל הופעה טובה של מיציץ’ ואוטורו מחר תעשה את ההבדל”.

דו ספרתי?

”אתם שוב שולחים אותי להימורים האלה. יאללה, 6 לאולימפיאקוס. אם אני פוגע בול, אתם מארגנים לי כרטיסים לפיינל פור של הפועל?”.

קודם שיגיעו לפיינל פור.