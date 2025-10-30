יום שישי, 31.10.2025 שעה 07:56
שונות  >> שיחת היום של שוופס

שרון אביטן חשף: יש לי מענק זכייה בגביע המדינה

שרון אביטן, מאמן מ.ס דימונה, שהדיחה את מכבי פ"ת מהמפעל, ב"שיחת היום": "מי שזכה עם הפועל ר"ג בגביע אחרי שניצח את מכבי ת"א וב"ש, יכול לחלום"

|
שרון אביטן (יונתן גינזבורג)
שרון אביטן (יונתן גינזבורג)

גביע המדינה ידוע כמפעל שמספק סיפורי סינדרלה, אחד כזה קיבלנו אתמול (רביעי) כשמ.ס דימונה מליגה א’ הדיחה עם 0:1 את מכבי פתח תקווה מהליגה הלאומית. מאמן הקבוצה מהדרום, שרון אביטן, עלה לדבר בתוכנית “שיחת היום” של ONE בחסות ‘ישראייר’ על ההפתעה הגדולה.

ברכות על הדרמה הגדולה והניצחון.
”תודה רבה, באמת עשינו סוג של הפתעה. אם להגיד את האמת, מכבי פ”ת נהדרת והייתה טובה מאיתנו רוב המשחק, הצלחנו לעצור את ההתקפה שלהם ומצאנו את הרגע הנכון כדי לתת את הגול”.

איזה כיף זה גביע. הייתה גם בעיטה למשקוף ופ”ת הגיעה למצבים, אבל זה היופי בגביע שהכל יכול להיות.
”אחד כמוני שזכה בשני גביעים בעמדת האנדרדוג עם ר”ג וב”ש יודע שלאורך המשחקים האלה הפערים מצטמצמים בגלל הגישה ובהתאם להתפתחות המשחק”.

מ.ס. דימונה (יונתן גינזבורג)מ.ס. דימונה (יונתן גינזבורג)

אתה חושב שמכבי פ”ת זלזלו בכם אתמול? באו בהתנשאות? כי הם לא בדיוק היו גם בהרכב ראשון.
”אני לא חושב שהם זלזלו, כי הם שיחקו טוב, אנחנו פשוט מבחינה הגנתית עשינו עבודה נהדרת. אני שיחקתי במכבי פ”ת, אין אצל משפחת לוזון דבר כזה לזלזל או לוותר על משחק. אבל הרבה דברים התחברו כדי לגרום לתוצאה הזאת לקרות, אין מאושר ממני”.

אתה רוצה את הפועל ב”ש בשלב הבא? זה שיא מהליגות הנמוכות.
”אני חושב שליגה א’ דרום בעיקר היא ליגה מאוד חזקה ואני לא רואה פערים גדולים מהלאומית. לגבי הצפונית, אני פחות יודע. למעט המשחק שלנו, שאר הקבוצות היו דומיננטיות לאורך כל המשחק וזה אמור לתת פרספקטיבה על הרמה המקצועית בליגה א’ ובטח שלקבוצות בליגה הלאומית אסור לבוא נינוחים ולו לרגע. למשל קריית ים הפסידה למקום האחרון בליגה א’ צפון. אנחנו היינו כביכול המשחק הכי חד צדדי והצלחנו לעלות”.

אם אבא שלך היה רואה את זה, שלום האגדי, מה הוא היה חושב?
”אני בטוח שהוא במקומו בשמיים מחייך ושמח. אבא שלי היה המעריץ הכי גדול שלי וכואב לי שהוא לא לידי, אבל אני בטוח שטוב לו שאני מצליח”.

אבי לוזון (ראובן שוורץ)אבי לוזון (ראובן שוורץ)

העונה לא התחילה לך טוב בדימונה וכבר רצית להתפטר, ועצרו אותך ברגע האחרון ואז אתה הופך פתאום להיות סינדרלה. אמרת גם לכתב שלנו שאתה הולך ואז השאירו אותך שם.
”מהרגע שחתמתי בדימונה, ביקשתי מספר פעמים לסיים את תפקידי”.

למה?
”הנדוניה שקיבלתי לא הייתה לרוחי כולל חוזים חתומים שאי אפשר להשתחרר מהם, וחשבתי שבמקום מהפכות עדיף שאני לא אהיה שם. קיבלתי גושפנקא מלאה מראש העיר ומההנהלה שלנו לעשות כל העולה על רוחי והתחלתי לקבל החלטות. תחילה להיפרד משני שחקנים בכירים בליגה שלטעמי פגעו לנו במרקם הקבוצתי”.

מי הם?
”לא משנה השמות, נשמור על כבודם. אחרי זה צירפתי שחקנים שאני מאמין בהם. זה לא אומר חלילה שמי ששוחרר לא טוב, הם שחקנים טובים שלא התאימו למה שחיפשתי”.

מה אתה חושב על קריירת האימון שלך? יש לך הרבה כדורגל ואתה מבין.
”אני עד לפני 12 שנים אימנתי בלאומית ואז יכול להיות שההחלטה שקיבלתי להיות מנהל מקצועי במחלקת נוער פגעה בי. אבל אני לא מתלונן, צריך להגיד תודה, כנראה שלא הייתי אמור להגיע למקומות יותר גבוהים”.

שרון אביטן (עמרי שטיין)שרון אביטן (עמרי שטיין)

את מי תרצה לקבל בהגרלה?
”אני לא רוצה קבוצה גדולה ולייצר הכנסה, אני רוצה קבוצה שנוכל לעבור אותה”.

יש לך מענק זכייה בגביע?
”בהחלט כן. מי שזכה עם הפועל ר”ג בגביע המדינה וניצח את מכבי ת”א והפועל ב”ש בדרך לזכייה, יכול לחלום”.

כל הכבוד, זה ענק, מאחלים לך שתזכה בגביע.
”תודה רבה, אתם אנשים מדהימים”.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןלאמין בדרך לרכוש את הבית של פיקה ושאקירה
לאמין בדרך לרכוש את הבית של פיקה ושאקירהנגןכמה זה שווה? אוסף החולצות המטורף של שכטר
כמה זה שווה? אוסף החולצות המטורף של שכטרנגןכמעט ונרטבה: שדרית הקווים ברחה מהממטרות
כמעט ונרטבה: שדרית הקווים ברחה מהממטרותנגןויניסיוס ג'וניור נותן הצצה לאוסף החולצות
ויניסיוס ג'וניור נותן הצצה לאוסף החולצות
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */