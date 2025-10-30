שרון אביטן חשף: יש לי מענק זכייה בגביע המדינה

גביע המדינה ידוע כמפעל שמספק סיפורי סינדרלה, אחד כזה קיבלנו אתמול (רביעי) כשמ.ס דימונה מליגה א’ הדיחה עם 0:1 את מכבי פתח תקווה מהליגה הלאומית. מאמן הקבוצה מהדרום, שרון אביטן, עלה לדבר בתוכנית “שיחת היום” של ONE בחסות ‘ישראייר’ על ההפתעה הגדולה.

ברכות על הדרמה הגדולה והניצחון.

”תודה רבה, באמת עשינו סוג של הפתעה. אם להגיד את האמת, מכבי פ”ת נהדרת והייתה טובה מאיתנו רוב המשחק, הצלחנו לעצור את ההתקפה שלהם ומצאנו את הרגע הנכון כדי לתת את הגול”.

איזה כיף זה גביע. הייתה גם בעיטה למשקוף ופ”ת הגיעה למצבים, אבל זה היופי בגביע שהכל יכול להיות.

”אחד כמוני שזכה בשני גביעים בעמדת האנדרדוג עם ר”ג וב”ש יודע שלאורך המשחקים האלה הפערים מצטמצמים בגלל הגישה ובהתאם להתפתחות המשחק”.

מ.ס. דימונה (יונתן גינזבורג)

אתה חושב שמכבי פ”ת זלזלו בכם אתמול? באו בהתנשאות? כי הם לא בדיוק היו גם בהרכב ראשון.

”אני לא חושב שהם זלזלו, כי הם שיחקו טוב, אנחנו פשוט מבחינה הגנתית עשינו עבודה נהדרת. אני שיחקתי במכבי פ”ת, אין אצל משפחת לוזון דבר כזה לזלזל או לוותר על משחק. אבל הרבה דברים התחברו כדי לגרום לתוצאה הזאת לקרות, אין מאושר ממני”.

אתה רוצה את הפועל ב”ש בשלב הבא? זה שיא מהליגות הנמוכות.

”אני חושב שליגה א’ דרום בעיקר היא ליגה מאוד חזקה ואני לא רואה פערים גדולים מהלאומית. לגבי הצפונית, אני פחות יודע. למעט המשחק שלנו, שאר הקבוצות היו דומיננטיות לאורך כל המשחק וזה אמור לתת פרספקטיבה על הרמה המקצועית בליגה א’ ובטח שלקבוצות בליגה הלאומית אסור לבוא נינוחים ולו לרגע. למשל קריית ים הפסידה למקום האחרון בליגה א’ צפון. אנחנו היינו כביכול המשחק הכי חד צדדי והצלחנו לעלות”.

אם אבא שלך היה רואה את זה, שלום האגדי, מה הוא היה חושב?

”אני בטוח שהוא במקומו בשמיים מחייך ושמח. אבא שלי היה המעריץ הכי גדול שלי וכואב לי שהוא לא לידי, אבל אני בטוח שטוב לו שאני מצליח”.

אבי לוזון (ראובן שוורץ)

העונה לא התחילה לך טוב בדימונה וכבר רצית להתפטר, ועצרו אותך ברגע האחרון ואז אתה הופך פתאום להיות סינדרלה. אמרת גם לכתב שלנו שאתה הולך ואז השאירו אותך שם.

”מהרגע שחתמתי בדימונה, ביקשתי מספר פעמים לסיים את תפקידי”.

למה?

”הנדוניה שקיבלתי לא הייתה לרוחי כולל חוזים חתומים שאי אפשר להשתחרר מהם, וחשבתי שבמקום מהפכות עדיף שאני לא אהיה שם. קיבלתי גושפנקא מלאה מראש העיר ומההנהלה שלנו לעשות כל העולה על רוחי והתחלתי לקבל החלטות. תחילה להיפרד משני שחקנים בכירים בליגה שלטעמי פגעו לנו במרקם הקבוצתי”.

מי הם?

”לא משנה השמות, נשמור על כבודם. אחרי זה צירפתי שחקנים שאני מאמין בהם. זה לא אומר חלילה שמי ששוחרר לא טוב, הם שחקנים טובים שלא התאימו למה שחיפשתי”.

מה אתה חושב על קריירת האימון שלך? יש לך הרבה כדורגל ואתה מבין.

”אני עד לפני 12 שנים אימנתי בלאומית ואז יכול להיות שההחלטה שקיבלתי להיות מנהל מקצועי במחלקת נוער פגעה בי. אבל אני לא מתלונן, צריך להגיד תודה, כנראה שלא הייתי אמור להגיע למקומות יותר גבוהים”.

שרון אביטן (עמרי שטיין)

את מי תרצה לקבל בהגרלה?

”אני לא רוצה קבוצה גדולה ולייצר הכנסה, אני רוצה קבוצה שנוכל לעבור אותה”.

יש לך מענק זכייה בגביע?

”בהחלט כן. מי שזכה עם הפועל ר”ג בגביע המדינה וניצח את מכבי ת”א והפועל ב”ש בדרך לזכייה, יכול לחלום”.

כל הכבוד, זה ענק, מאחלים לך שתזכה בגביע.

”תודה רבה, אתם אנשים מדהימים”.