יום שישי, 31.10.2025 שעה 01:09
כדורגל עולמי  >> ליגה איטלקית
ליגה איטלקית 25-26
218-169נאפולי1
214-109רומא2
1811-229אינטר3
187-149מילאן4
166-129קומו5
157-139בולוניה6
159-129יובנטוס7
1410-119קרמונזה8
137-139אטאלנטה9
1310-109ססואולו10
127-119לאציו11
1215-119אודינזה12
1214-89טורינו13
912-99קליארי14
79-49פארמה15
614-79לצ'ה16
512-59פיזה17
514-59ורונה18
415-79פיורנטינה19
313-49גנואה20

יובנטוס הודיעה רשמית: ספאלטי מאמן הקבוצה

המינוי היה באוויר לאור הדיווחים ועכשיו הגברת הזקנה אישרה סופית. האיטלקי שלקח אליפות עם נאפולי ופוטר מנבחרת איטליה, ינסה לשפר את המצב בטורינו

|
לוצ'אנו ספאלטי (IMAGO)
לוצ'אנו ספאלטי (IMAGO)

אחרי הדיווחים בימים האחרונים, היום (חמישי) יובנטוס הודיעה רשמית כי לוצ’אנו ספאלטי הוא המאמן החדש שלה. האיטלקי מחליף את איגור טודור הקרואטי, שפוטר מהגברת הזקנה לאור חוסר ההצלחה שכלל שבעה משחקים רצופים ללא ניצחון בכל המסגרות.

זו תהיה תחנתו הראשונה של ספאלטי ברמת המועדונים מאז עזב את נאפולי בשנת 2023, לאחר שהוביל אותה במשך שנתיים. בהמשך, המאמן  קיבל לידיו את מושכות נבחרת איטליה בעקבות ההתפטרות המפתיעה של רוברטו מנצ’יני, אך הקדנציה הסתיימה בקיץ האחרון לאחר הפסד 3:0 לנורבגיה, משחק שהוביל לפיטוריו, והמפגש מול מולדובה היה האחרון שלו על הקווים באזורי.

עם זאת, לספאלטי ניסיון רב כמובן בסרייה א’. בן ה-66 כבר אימן בעבר את אמפולי, סמפדוריה, ונציה, אודינזה, רומא, אינטר ונאפולי איתה גם לקח אליפות. בארץ המגף סיפרו כי למרות שעכשיו הוא בצד שלהם, חלק מאוהדי הביאנקונרי מתקשה לסלוח למאמן על כך שקעקע תמונה של הסקודטו עם הקבוצה מדרום המדינה.

ספאלטי מקבל את יובנטוס כאמור לא במצב הכי זוהר שלה ולאחר שבעונה שעברה היא אפילו לא הייתה חלק מהטופ 3. עם מאזן של 15 נקודות, 4 ניצחונות, 3 תוצאות תיקו ושני הפסדים – אלוף איטליה לשעבר ינסה לרומם את השחורים לבנים למקומות גבוהים יותר בטבלה.

